Air Tahiti : "Nous voulons accompagner tous les tourismes de Polynésie" (Vidéo)

TourMaG - Guerre en Ukraine, en Iran, impact sur le prix du kerosène... Comment Air Tahiti garde t-elle le cap ?



Edouard Wong Fat : Nous faisons face à plusieurs vents contraires. Parmi eux, la crise pétrolière et ses conséquences sur le prix du kérosène, mais aussi un contexte international particulièrement incertain, marqué par des ralentissements économiques dans différentes régions du monde, qui pèsent naturellement sur l’activité touristique.



Malgré cela, nous continuons à nous projeter dans l’avenir. Nous poursuivons notre programme d’investissement et de renouvellement de flotte. Aujourd’hui, la flotte d’Air Tahiti affiche un âge moyen de sept ans, ce qui constitue une véritable fierté, mais aussi une nécessité pour garantir un haut niveau de qualité de service à nos clients.



Les surcoûts liés au carburant, notamment dans le contexte des tensions au Moyen-Orient, sont estimés à environ 7 millions d’euros d’ici à la fin de l’année. Notre capacité à répercuter ces hausses sur les tarifs reste toutefois limitée, ceux-ci étant aujourd’hui encadrés par les pouvoirs publics.



Malgré ces difficultés, que nous considérons comme ponctuelles, Air Tahiti entend poursuivre résolument sa trajectoire de développement. Nous sommes convaincus que l’image de la Polynésie comme destination refuge, préservée et authentique, constitue un atout majeur.



Préservée de certaines crises sanitaires observées dans d’autres régions du monde, mais aussi des problématiques d’insécurité qui touchent certains territoires, la Polynésie dispose d’une véritable carte à jouer pour attirer davantage de visiteurs, notamment en provenance de la métropole et de l’Europe.