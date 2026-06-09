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Air Tahiti : "Nous voulons accompagner tous les tourismes de Polynésie" (Vidéo)

l'interview d'Edouard Wong Fat, directeur général d'Air Tahiti


Air Tahiti poursuit sa transformation. Entre l'arrivée d'un ATR 72 entièrement configuré en Business Class, de nouveaux partenariats commerciaux et un programme d'investissements soutenu, la compagnie polynésienne entend préparer l'avenir malgré un contexte économique incertain.


Rédigé par le Mardi 9 Juin 2026 à 07:32

Dream Yacht
TourMaG - Présentez nous Air Tahiti.

Edouard Wong Fat : Air Tahiti est avant tout un acteur du marché domestique. Nous desservons 46 aéroports en Polynésie française.

Pour donner une idée de l’ampleur de cette activité, chaque jour, c’est comme si nous opérions simultanément des liaisons entre Paris et Stockholm, Paris et Sofia, ainsi que Paris et Lisbonne.

Notre activité comporte également une particularité : nous assurons une desserte internationale vers les îles Cook, à raison de quatre vols par semaine. Cette destination se situe à environ 2 h 20 de vol de Tahiti. Cette liaison nous permet d’avoir un rayonnement régional important et d’offrir aussi bien aux visiteurs internationaux qu’à la population locale la possibilité de se déplacer et de découvrir les différentes îles de la région.

Chaque fois qu’un nouvel aéroport a été ouvert en Polynésie, Air Tahiti l’a desservi. Aujourd’hui, nous permettons aux touristes de découvrir les quatre archipels et l’ensemble des îles polynésiennes disposant d’un aéroport.

Nous remplissons également une mission de service public dont nous sommes particulièrement fiers. Elle consiste à assurer la connectivité entre ces 46 aéroports et les populations qu’ils desservent, parfois très peu nombreuses. Grâce à ce réseau, nous facilitons l’accès aux services administratifs de Tahiti, mais aussi à la santé et à l’éducation.

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TourMaG - La flotte d'Air Tahiti évolue avec notamment une grande nouveauté...

Edouard Wong Fat : En effet, Depuis douze mois, l’actualité commerciale et économique d’Air Tahiti est particulièrement riche.

Depuis mars 2025, nous avons introduit une classe Premium, que nous continuons d’améliorer afin de répondre aux attentes de nos clients.

Parallèlement, nous avons signé un accord permettant aux membres du programme Flying Blue d’Air France d’utiliser leurs miles sur l’ensemble du réseau Air Tahiti.

Enfin, dernière nouveauté, c'est la réception d'un nouvel ATR 72. C'est d'ailleurs l'objet principal de notre visite en métropole. Cet ATR va être entièrement configuré avec 26 sièges Business Class. Il s’agit d’une véritable nouveauté pour le marché et d’une valeur ajoutée pour notre clientèle haut de gamme.

Depuis le 2 juin, un accord de partage de codes avec Air Tahiti Nui est également en vigueur sur les dessertes de Bora Bora et des îles Cook. Ces destinations, situées à environ deux heures de vol de Tahiti, constituent une véritable ouverture sur le marché du Pacifique.

Enfin, nous avons conclu un nouvel accord commercial avec la compagnie maritime rapide Apetahi Express, qui relie Tahiti aux îles Sous-le-Vent. Cette offre multimodale permet à notre clientèle de bénéficier d’une expérience de voyage enrichie et de découvrir la Polynésie sous un autre angle.

Les surcoûts liés au carburant sont estimés à environ 7 millions d’euros

Edouard Wong Fat, directeur général et James Estall président du Conseil d’administration d'Air Tahiti - Photo CE
Edouard Wong Fat, directeur général et James Estall président du Conseil d’administration d'Air Tahiti - Photo CE
TourMaG - Guerre en Ukraine, en Iran, impact sur le prix du kerosène... Comment Air Tahiti garde t-elle le cap ?

Edouard Wong Fat : Nous faisons face à plusieurs vents contraires. Parmi eux, la crise pétrolière et ses conséquences sur le prix du kérosène, mais aussi un contexte international particulièrement incertain, marqué par des ralentissements économiques dans différentes régions du monde, qui pèsent naturellement sur l’activité touristique.

Malgré cela, nous continuons à nous projeter dans l’avenir. Nous poursuivons notre programme d’investissement et de renouvellement de flotte. Aujourd’hui, la flotte d’Air Tahiti affiche un âge moyen de sept ans, ce qui constitue une véritable fierté, mais aussi une nécessité pour garantir un haut niveau de qualité de service à nos clients.

Les surcoûts liés au carburant, notamment dans le contexte des tensions au Moyen-Orient, sont estimés à environ 7 millions d’euros d’ici à la fin de l’année. Notre capacité à répercuter ces hausses sur les tarifs reste toutefois limitée, ceux-ci étant aujourd’hui encadrés par les pouvoirs publics.

Malgré ces difficultés, que nous considérons comme ponctuelles, Air Tahiti entend poursuivre résolument sa trajectoire de développement. Nous sommes convaincus que l’image de la Polynésie comme destination refuge, préservée et authentique, constitue un atout majeur.

Préservée de certaines crises sanitaires observées dans d’autres régions du monde, mais aussi des problématiques d’insécurité qui touchent certains territoires, la Polynésie dispose d’une véritable carte à jouer pour attirer davantage de visiteurs, notamment en provenance de la métropole et de l’Europe.

Le marché américain en retrait, les marchés français et européens se maintiennent

TourMaG - Comment se présente la saison à venir et à plus long terme 2027 ? Est-ce qu'il y a de la visibilité ?

Edouard Wong Fat : Le marché américain est aujourd’hui très nettement en retrait par rapport à la dynamique que nous avons connue au cours des trois dernières années, probablement en raison des facteurs que j’évoquais précédemment.

À l’inverse, les marchés français et européen se maintiennent à un bon niveau. Ils continuent de témoigner d’un réel intérêt pour la Polynésie et d’un attachement fort à cette destination unique au bout du monde.

C’est une véritable chance pour la Polynésie. Nous espérons capitaliser sur cet engouement pour soutenir notre activité sur la fin de l’exercice 2026, mais également dans la perspective de l’exercice 2027.

TourMaG - Alors parlons concurrence. Où en est votre action en justice contre les aides publiques qui ont été attribuées à Air Moana ?

Edouard Wong Fat : Je m'empresse vraiment de rappeler qu'Air Tahiti n'est pas contre la concurrence. J'en veux pour preuve peut-être aussi l'accord de code share évoqué plus haut avec un concurrent historique dans le maritime.

Je pense qu'au-delà de la concurrence dans l'aérien, les questionnements qu'on a adressés à la justice sont des questionnements qui portent sur des sujets de fond, sur une activité de libre concurrence. Est-ce qu'il est normal que la puissance publique puisse favoriser un acteur plutôt qu'un autre ? Nous demandons vraiment un traitement égal, équitable pour l'ensemble des opérateurs économiques polynésiens.

Pour répondre plus directement à votre question, nous avons obtenu gain de cause, puisque que le tribunal administratif a déclaré illégales les aides directes accordées par le pays à notre confrère.

Les dossiers sont toujours devant la justice, devant la cour administrative d’appel de Paris, et nous attendons que la justice fasse son travail.

"Nous accompagnons la montée en gamme de l'hôtellerie et nous soutenons les pensions de famille"

TourMaG - Air Tahiti a aussi une activité de voyagiste à travers laquelle vous valorisez notamment les petits hébergements. Comment se porte ce segment-là ?

Edouard Wong Fat : Ce n'est pas forcément un segment générateur de profits énormes pour la compagnie, mais c'est une activité à laquelle nous sommes très attachés.

C'est une activité qui a 30 ans, qui, par le passé, traitait à la fois la clientèle résidente et la clientèle touristique. Désormais, nous avons un petit peu recentré notre activité sur la clientèle résidente, pour leur permettre d'accéder à un type d'hébergement qui n'a pas accès aux réseaux internationaux de commercialisation. Je veux parler des pensions de famille.

Nous sommes convaincus qu'un tourisme qui se portera bien durablement, c'est un tourisme qui respecte un certain équilibre entre la clientèle hôtelière haut de gamme, d'une part, et la clientèle de pension de famille qui se veut plus inclusive, plus tournée vers les archipels éloignés.

Ce type d'hébergement représente c'est 50 % de l'offre dans les îles, hors de la société. C'est donc très important de les accompagner et de soutenir ce segment-là. Clairement, cela permet d'ancrer ces populations dans les îles éloignées, avec très peu de population. Sans compter que ces îles ont vraiment beaucoup à apporter à nos visiteurs. Elles valent vraiment le détour.

TourMaG - Dans le même temps, l'hôtellerie polynésienne monte en gamme...

Edouard Wong Fat : Air Tahiti entend assumer pleinement l’ensemble de ses missions. Comme je l’indiquais, il y a bien sûr une mission de service public, mais aussi celle d’acheminer les visiteurs vers les resorts haut de gamme, notamment à Bora Bora, pour répondre aux attentes de cette clientèle.

Nous restons toutefois très attachés à l’accompagnement d’une clientèle en quête d’expériences plus authentiques et de destinations plus confidentielles. Nous soutenons également les pensions de famille, qui constituent souvent la principale ressource économique d’îles comptant parfois seulement 300 à 400 habitants.

Oui, nous voulons accompagner la montée en gamme de l’hôtellerie polynésienne et les voyageurs à la recherche de ce type d’hébergement et de prestations. Mais nous sommes tout aussi attachés à une clientèle en quête d’authenticité et à notre partenariat historique, noué depuis plus de trente ans avec l’Association des pensions de famille de Polynésie.

Rendez-vous au Bourget fin septembre pour la réception de l'ATR 100% business

TourMaG - Votre présence en métropole au-delà de la réception de l'ATR 72, c'est aussi de rencontrer votre partenaire tour-opérateurs ?

Edouard Wong Fat : Nous entretenons des partenariats de longue date avec les principaux tour-opérateurs qui commercialisent la destination, notamment en France. C’est d’ailleurs l’occasion pour moi de les remercier pour leur fidélité et pour la confiance qu’ils accordent chaque jour à la qualité de service que nous proposons.

Je n’ai pas d’annonce particulière ou de nouveauté à dévoiler aujourd’hui, mais notre volonté est clairement de continuer à renforcer ces partenariats tout en restant à l'écoute des clientèles françaises et européennes qui choisissent la Polynésie.

TourMaG - Le prochain rendez-vous, ce sera à la rentrée avec la réception de l'ATR ?

Edouard Wong Fat : Oui, je vous donne rendez-vous fin septembre pour la livraison officielle et l'inauguration de ce premier ATR équipé All Business, 26 sièges, dédié à une clientèle qui est en recherche de prestations 5 étoiles.

C'est un gros pari sur l'avenir, un pari qu'on espère gagnant. Rendez-vous fin septembre au Bourget.

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Tags : air tahiti
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