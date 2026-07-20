Comment l’IA de Destination Canada booste l’attractivité touristique

Avec Aurora AI et son Jumeau Voyageur, Destination Canada facilite l’accès aux données touristiques et permet aux professionnels de mieux comprendre leurs clientèles, de tester leurs projets et d’orienter plus rapidement leurs décisions commerciales. Le Canada facilite l’accès à sa data via Aurora AI.
Dans le tourisme, la donnée constitue un véritable levier de performance. Mais pour les tour-opérateurs, les agences en ligne, les destinations ou les prestataires d’activités, son exploitation peut encore demander beaucoup de temps et de ressources.
Avec Aurora AI, Destination Canada entend rendre cette connaissance plus facilement accessible et directement exploitable. Cet écosystème d’intelligence artificielle permet aux professionnels du tourisme d’interroger des données fiables en langage naturel et d’obtenir rapidement des informations utiles à leurs décisions.
L’objectif est concret : réduire le temps consacré à la recherche et à l’analyse, mieux cibler les voyageurs et limiter les risques avant d’investir dans un nouveau produit ou une campagne marketing.
Des données touristiques accessibles en quelques secondes
Fruit du savoir-faire canadien en matière de tourisme, Aurora AI s’appuie sur une connaissance inégalée de l’information sur les voyages à l’échelle mondiale et nationale. Construit par Destination Canada, Aurora AI est un réseau de renseignements qui utilise Gemini Enterprise et est alimenté par le Consortium de données touristiques canadiennes. Ce consortium présente les recherches validées, les ensembles de données fiables et les renseignements des partenaires de Destination Canada, ce qui en assure la crédibilité et la pertinence. Il a été lancé en 2024 et a remporté le prix de la meilleure utilisation de l’intelligence artificielle à des fins non lucratives ou non commerciales lors de la remise des prix 2024 DataIQ AI Awards.
Lancé en novembre 2025, Aurora AI combine la recherche en langage naturel, des modèles prédictifs, des outils de simulation de voyageurs et des agents d’IA spécialisés dans un système intégré qui apprend, s’adapte et réagit.
Le Jumeau Voyageur pour tester un projet avant son lancement
Parmi les fonctionnalités proposées, le Jumeau Voyageur permet de simuler les réactions de différents profils de voyageurs. Il repose sur le programme de segmentation du Consortium de données touristiques canadiennes, construit à partir de recherches menées auprès de voyageurs réels dans les dix principaux marchés de Destination Canada, dont la France.
« Sa version française, lancée en mai 2026 lors du salon Rendez-vous Canada, peut notamment accompagner les tour-opérateurs et les plateformes de réservation commercialisant la destination. » explique Cyrielle Bon, directrice générale de Destination Canada en France
Un professionnel peut, par exemple, lui soumettre une idée de séjour, un nouveau produit, un message publicitaire ou une création de campagne. Le Jumeau Voyageur l’aide alors à identifier les publics les plus réceptifs, à mieux comprendre leurs attentes et à anticiper leurs réactions.
L’outil peut également servir à affiner un argumentaire commercial ou à étayer une recommandation grâce à des renseignements voyageurs structurés. L’enjeu est de pouvoir ajuster un projet en amont, avant de mobiliser des budgets de production ou d’achat média.
Un outil au service du retour sur investissement
En facilitant les phases de recherche, de ciblage et de test, Aurora AI peut contribuer à améliorer l’efficacité des investissements marketing. Il ne s’agit pas de prédire avec certitude le comportement des consommateurs, mais de disposer d’éléments supplémentaires pour prendre des décisions plus éclairées.
Pour les entreprises touristiques, le gain potentiel se mesure à plusieurs niveaux : un temps d’analyse réduit, des campagnes mieux ciblées, des produits davantage alignés sur les attentes des voyageurs et des ressources concentrées sur les opportunités les plus prometteuses.
Cette meilleure connaissance des clientèles représente également un facteur de différenciation. Dans un secteur où les voyageurs recherchent des propositions toujours plus personnalisées, la capacité à adapter rapidement ses offres et ses messages peut devenir un véritable avantage concurrentiel.
Des résultats commerciaux déjà observés
Plusieurs entreprises touristiques canadiennes ont déjà utilisé le Jumeau Voyageur pour faire évoluer leur offre.
Brett Soberg, co-fondateur et capitaine de Eagle Wing Whale Watching explique : « Nous nous sommes appuyés sur l’outil pour identifier de nouveaux centres d’intérêt chez nos visiteurs et explorer des expériences complémentaires à nos excursions habituelles. » En élargissant leur offre, ils ont doublé le nombre de leurs circuits spécialisés.
Chez Bay of Fundy Adventures, Jordan Jamison, le fondateur a aussi utilisé Aurora AI : cela leur a permis d’identifier les Globe-trotteurs raffinés comme le segment présentant le plus fort potentiel pour réserver des expériences guidées et séjourner dans la région. Ils ont fait évoluer leur stratégie, en passant de la promotion d’activités individuelles à celle d’une destination propice aux expériences immersives. Cette nouvelle approche s’est accompagnée d’une hausse de 200 % des réservations par rapport à l’année précédente.
Ces résultats illustrent la manière dont une meilleure lecture des attentes voyageurs peut se traduire en évolution de l’offre et en performance commerciale.
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Aurora AI développe de nouveaux agents & innove sans relâche pour répondre aux besoins changeants du secteur du tourisme. Nous voulons connaître votre avis sur vos expériences avec Aurora AI.
Faites parvenir vos questions, commentaires et idées à l’équipe du Consortium de données en écrivant vos commentaires ici.
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Destination Canada est l’organisme national de marketing touristique du Canada représenté en France par l’agence 360tourisme.
Pour en savoir plus sur les webinaires Canada, contactez Cyrielle Bon, directrice générale pour Destination Canada en France.
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