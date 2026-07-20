Comment l’IA de Destination Canada booste l’attractivité touristique

Le Jumeau Voyageur pour tester un projet avant son lancement

Parmi les fonctionnalités proposées, le Jumeau Voyageur permet de simuler les réactions de différents profils de voyageurs. Il repose sur le programme de segmentation du Consortium de données touristiques canadiennes, construit à partir de recherches menées auprès de voyageurs réels dans les dix principaux marchés de Destination Canada, dont la France.



« Sa version française, lancée en mai 2026 lors du salon Rendez-vous Canada, peut notamment accompagner les tour-opérateurs et les plateformes de réservation commercialisant la destination. » explique Cyrielle Bon, directrice générale de Destination Canada en France



Un professionnel peut, par exemple, lui soumettre une idée de séjour, un nouveau produit, un message publicitaire ou une création de campagne. Le Jumeau Voyageur l’aide alors à identifier les publics les plus réceptifs, à mieux comprendre leurs attentes et à anticiper leurs réactions.



L’outil peut également servir à affiner un argumentaire commercial ou à étayer une recommandation grâce à des renseignements voyageurs structurés. L’enjeu est de pouvoir ajuster un projet en amont, avant de mobiliser des budgets de production ou d’achat média.



Un outil au service du retour sur investissement

En facilitant les phases de recherche, de ciblage et de test, Aurora AI peut contribuer à améliorer l’efficacité des investissements marketing. Il ne s’agit pas de prédire avec certitude le comportement des consommateurs, mais de disposer d’éléments supplémentaires pour prendre des décisions plus éclairées.



Pour les entreprises touristiques, le gain potentiel se mesure à plusieurs niveaux : un temps d’analyse réduit, des campagnes mieux ciblées, des produits davantage alignés sur les attentes des voyageurs et des ressources concentrées sur les opportunités les plus prometteuses.



Cette meilleure connaissance des clientèles représente également un facteur de différenciation. Dans un secteur où les voyageurs recherchent des propositions toujours plus personnalisées, la capacité à adapter rapidement ses offres et ses messages peut devenir un véritable avantage concurrentiel.



Des résultats commerciaux déjà observés

Plusieurs entreprises touristiques canadiennes ont déjà utilisé le Jumeau Voyageur pour faire évoluer leur offre.



Brett Soberg, co-fondateur et capitaine de Eagle Wing Whale Watching explique : « Nous nous sommes appuyés sur l’outil pour identifier de nouveaux centres d’intérêt chez nos visiteurs et explorer des expériences complémentaires à nos excursions habituelles. » En élargissant leur offre, ils ont doublé le nombre de leurs circuits spécialisés.



Chez Bay of Fundy Adventures, Jordan Jamison, le fondateur a aussi utilisé Aurora AI : cela leur a permis d’identifier les Globe-trotteurs raffinés comme le segment présentant le plus fort potentiel pour réserver des expériences guidées et séjourner dans la région. Ils ont fait évoluer leur stratégie, en passant de la promotion d’activités individuelles à celle d’une destination propice aux expériences immersives. Cette nouvelle approche s’est accompagnée d’une hausse de 200 % des réservations par rapport à l’année précédente.



Ces résultats illustrent la manière dont une meilleure lecture des attentes voyageurs peut se traduire en évolution de l’offre et en performance commerciale.