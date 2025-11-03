Prompt pour éviter l'uniformisation ? Partez !

Longtemps, vendre un voyage relevait de la maîtrise du produit, du catalogue et du prix.
Aujourd'hui ces compétences restent bien sûr essentielles, mais elles ne suffisent plus ! À l’heure d’internet, de l’hyperconnexion et de l’intelligence artificielle, l’information est à portée de clic.
L'intelligence artificielle est entrée dans nos vies et dans nos mœurs, et je ne vois pas trop comment elle pourrait en sortir. La nouvelle ne vous a pas échappé, Booking et Expedia disposent désormais de leur propre App dans Chat GPT.
Les OTA avancent leurs pions et ont déjà pris le train en marche. Vous devez, vous aussi, vous accrocher aux wagons pour ne pas rester sur le quai. Mais pour que le voyage soit profitable et forme la jeunesse, (et pas que) n'oubliez pas d'embarquer avec vous votre expérience, votre vécu, et votre savoir-faire.
L'IA c'est bien, mais l'IA + l'humain c'est encore mieux
Depuis deux ans maintenant, l'IA générative s'invite dans la quasi-totalité des événements professionnels. Pas un atelier, une plénière ou un focus sans les questions et les enjeux relatifs à cette technologie.
Bien sûr, il faut former. Bien sûr, il faut comprendre, et bien sûr, il faut l'utiliser. Devis, carnet de voyages, analyses des avis clients, recrutement... et j'en passe... l’intelligence artificielle peut s'avérer un formidable levier de productivité et d’efficacité. TourMaG consacre d’ailleurs une large place aux outils concrets que vous pouvez utiliser au quotidien.
Mais ne vous trompez pas ! L'IA c'est bien, mais l'IA + l'humain c'est encore mieux. Ne cédez pas à la facilité et n'oubliez pas votre personnalité et votre savoir-faire ! Ce sont ces deux éléments qui feront votre différence, qui témoigneront de votre expertise.
Répétons-le et crions-le sous tous les toits : l'IA-EST-UN-OUTIL ! Il ne remplace pas l'expérience et les connaissances approfondies d'un professionnel. Gardons-nous de croire que cette technologie est autre chose qu'une gigabanque de données dynamique. Elle fait du remploi, elle ne créé pas.
Voilà pourquoi il faut se garder de copier les mêmes prompts, les mêmes méthodes, le même outil, sous peine de tomber dans l'uniformisation... Ne perdons pas de vue, que l'IA (et notamment les modèles comme ChatGPT) fonctionne sur un calcul de probabilités, pas sur une "compréhension" au sens humain du terme.
Comment vous distinguerez-vous de l'agence d'à côté si vous proposez les mêmes voyages, si vos sites web sont optimisés de la même manière et si vous devis ressemblent tous... alors irais-je chez vous si vous me proposez la même chose ?
Voilà pourquoi il faut penser touche personnelle, signature et marque de fabrique. Ce sont les éléments de différentiation essentiels qu'il faut garder présents à l'esprit.
Créer du lien reste un élément essentiel
Le client des agences de voyages ne cherche plus seulement à acheter un séjour : il veut vivre une histoire, comprendre et partager.
Dans un monde saturé d’images, d’avis et d’algorithmes, l’expérience commence au pas de la porte : elle naît dès l’inspiration, se construit dans la préparation, et se prolonge au retour. Le voyageur veut co-construire son périple, s’impliquer, participer.
Comme le rappelaient début octobre les participants d'une table ronde autour de l'expérience client : "créer du lien reste un élément essentiel" pour créer aussi un climat de confiance.
Et cette confiance se nourrit d’authenticité, de proximité et d’émotion. Alors oui aux outils digitaux, oui à l'IA, mais ne la laissez pas vous asservir : mettez là à votre service et le client vous dira merci !
