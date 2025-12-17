Wellness : la montée en puissance de l’hospitalité holistique dans le haut de gamme - Depositphotos.com Auteur ngaga35
L’époque où le luxe se résumait à un service personnalisé, à une literie exceptionnelle et à un spa aux lignes épurées est révolue. Aujourd’hui, l’expérience hôtelière haut de gamme s’élargit à des dimensions plus profondes, plus humaines et plus transformatrices.
Dans un monde post-COVID, où les clients sont à la recherche de sens, de recentrage et de mieux-être durable, les notions de "wellness", de retraites bien-être, et plus largement d’hospitalité holistique, s’imposent comme des piliers de l’hôtellerie du futur.
Les établissements qui parviennent à intégrer cette nouvelle demande en profondeur ne se contentent pas de suivre une tendance ; ils redéfinissent les contours mêmes de leur offre de service, de leur modèle économique, de leur relation client.
Le luxe devient alors un art d’accueillir le corps, l’esprit et l’âme, dans un environnement qui soigne chaque détail : architecture, alimentation, accompagnement, énergie du lieu, et continuité de l’expérience.
Qu'est-ce qu’une expérience holistique dans l’hôtellerie de luxe ? Une approche globale du bien-être
Le terme « holistique » vient du grec holos, qui signifie « le tout ».
Une expérience holistique considère donc l’individu dans toutes ses dimensions : physique, mentale, émotionnelle, spirituelle et sociale. Appliquée à l’hospitalité, cette approche consiste à prendre soin du client dans sa globalité, en allant bien au-delà des prestations classiques.
Il ne s’agit plus uniquement de proposer un massage ou un bain japonais, mais de construire un parcours d’expérience cohérent, personnalisé et transformationnel : un environnement sensoriel qui apaise, une alimentation qui régénère, des activités qui éveillent, des soins qui réparent, une écoute humaine qui oriente.
Dans le luxe : un raffinement de l’intention
Dans le haut de gamme, cette approche holistique se décline avec exigence, savoir-faire et subtilité. Elle s’exprime à travers :
- Une architecture thérapeutique, qui utilise la lumière, les matières, les volumes pour créer du calme intérieur (ex. : le Spa Dior du Plaza Athénée, pensé comme un cocon de renaissance),
- Une gastronomie bien-être intégrée dans le séjour : menus détox, anti-inflammatoires, régimes ayurvédiques ou jeûnes encadrés,
- Des praticiens formés à l’écoute et à l’empathie, capables de guider le client avec justesse sans imposer un parcours préconçu,
- Une offre de soins personnalisés, basée sur un diagnostic initial, un dialogue ouvert, et une proposition ajustée,
- Et enfin, un suivi post-séjour à distance, via du coaching ou des bilans personnalisés, pour prolonger les bienfaits au retour à la maison.
Wellness & Retreats : vers une nouvelle typologie d’hôtels et de séjours
Le terme "wellness" désigne une recherche active d’un état de bien-être global, incluant la forme physique, la santé mentale, l’alimentation, la gestion du stress, le sommeil, la spiritualité.
Une retreat (ou retraite) est une immersion temporaire dans un lieu pensé pour permettre à une personne de se recentrer, se reconnecter à elle-même et faire un travail de fond, souvent accompagnée par des experts.
Les retraites bien-être se déclinent aujourd’hui sous de nombreuses formes : yoga, silence, détox, transformation intérieure, reconnexion à la nature, soins énergétiques, accompagnement thérapeutique…
Les nouvelles ouvertures et projets 2025 en France et en Europe
La montée en puissance de cette tendance se concrétise par l’ouverture de nouveaux lieux conçus spécifiquement pour le bien-être holistique :
- Lanserhof Sylt (Allemagne) : déjà ouvert, ce centre médicalisé du wellness de très haut niveau intègre médecine préventive, soins detox et cadre naturel exceptionnel.
- Chenot Palace Weggis (Suisse) : temple de la performance du corps et de l’esprit, en expansion.
- Six Senses Crans-Montana (Suisse) : un des fleurons de l'hôtellerie holistique, combinant luxe alpin, soins intégratifs, nutrition ciblée et spiritualité discrète.
- Bulgari Hotel Rome, mais avec un spa conçu comme un sanctuaire de luxe – et dont le modèle inspire déjà d'autres capitales.
- En France, plusieurs projets de retraites bien-être sont attendus en 2025 dans le sud-ouest, en Bretagne et en Corse, dont un projet confidentiel dans les Cévennes en partenariat avec une grande marque de cosmétique naturelle.
Des modèles d’affaires en mutation
La particularité de ces lieux est qu’ils ne fonctionnent pas comme des hôtels classiques. Le séjour est souvent à durée fixe, les activités sont incluses, les soins sont personnalisés, les programmes sont curés par des experts.
Le client ne vient plus pour "dormir et se faire masser", il vient pour se transformer.
Le client ne vient plus pour "dormir et se faire masser", il vient pour se transformer.
Facteurs clés de succès : la compétence, l’écoute, la cohérence
L’importance des compétences humaines
La compétence ne réside pas uniquement dans la technique. Elle repose sur l’écoute active, l’empathie, la capacité à accueillir une personne sans projeter un protocole standardisé.
Il ne faut pas imposer un menu de soins à un client. Il faut écouter, orienter, concilier, personnaliser. La compétence, c’est savoir entendre. Et très peu de gens savent réellement le faire. Ce savoir-être est aujourd’hui l’un des marqueurs les plus recherchés dans les recrutements pour ces lieux haut de gamme.
Architecture et design comme supports thérapeutiques
L’environnement physique joue un rôle thérapeutique. Le Spa Dior du Plaza Athénée, avec ses lignes pures, son éclairage doux, et ses espaces de soin ultra-intimistes, illustre parfaitement cette idée : le lieu ne fait pas que recevoir, il transforme. Il prépare, il apaise, il rééquilibre.
Nutrition : un accélérateur de bien-être durable
Les clients demandent aujourd’hui des régimes adaptés : jeûnes intermittents, cures ayurvédiques, menus sans gluten/lactose, alimentation anti-inflammatoire, etc. Ces demandes sont bien intégrées dans des destinations comme l’Autriche, la Suisse ou l’Espagne, mais encore peu en France. Cela représente un axe de différenciation à forte valeur pour les établissements qui veulent se positionner sérieusement dans le segment wellness haut de gamme.
Continuité de l’expérience après le séjour
Un des maillons faibles du modèle reste l’après-séjour. Les établissements pourraient proposer un service de coaching à distance, des conseils personnalisés pour maintenir les bonnes habitudes, des bilans de suivi, ou même des abonnements à une communauté. C’est ainsi que le lieu devient non plus un "point de passage", mais un partenaire de transformation dans la durée.
Conclusion : une opportunité stratégique pour les hôteliers et les marques
L’hospitalité holistique n’est pas une mode. C’est une réponse directe aux grandes attentes de notre époque : retrouver du sens, se reconnecter à soi, vivre mieux, vivre plus longtemps, dans l’harmonie.
C’est aussi un levier économique puissant, avec un marché mondial du bien-être estimé à 5 600 milliards de dollars en 2024 selon le Global Wellness Institute, dont près de 700 milliards pour le seul secteur du wellness tourism.
Les marques qui sauront se positionner sérieusement sur ce créneau auront un avantage stratégique, à condition de ne pas tomber dans le marketing superficiel. Il faudra investir dans la formation des équipes, dans le design expérientiel, dans les partenariats médicaux ou spirituels solides, et dans la personnalisation de bout en bout.
L’expérience holistique de luxe n’est pas une expérience "en plus" : elle est la synthèse de toutes les autres.
Elle incarne l’idée que le vrai luxe, aujourd’hui, c’est de pouvoir prendre soin de soi en profondeur, dans un lieu qui nous élève.
Laurent Delporte
Laurent Delporte est le président et fondateur de DELPORTE Hospitality.
Après 25 ans d'expérience dans l'hôtellerie de luxe, notamment au sein du groupe Accor, il combine esprit visionnaire, culture internationale de l'hospitalité, compétences managériales et opérationnelles et réseau d'experts indépendants pour accompagner les décideurs en matière d'hospitalité au service de leurs clients, collaborateurs et partenaires.
À la fois consultant reconnu dans l'industrie hôtelière, executive coach auprès de dirigeants, conférencier dans le monde de l'hospitalité, il dirige également le magazine DH-Mag dédié aux tendances en hôtellerie et intervient auprès de grandes écoles et salons (HEC, Sup de Luxe, EquipHotel, Maison & Objets…).
Par ailleurs, Laurent Delporte a intégré la 8e place du classement international des influenceurs de l’hôtellerie en 2024 par le magazine américain Global Hospitality et l’organisation International hospitality Institut (IHI) basés aux Etats-Unis. Il a été sélectionné aussi dans la liste des 25 conférenciers du secteur luxe dans le monde.
