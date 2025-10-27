Dans l'hôtellerie de luxe, la transition écologique est sur les rails

Ces labels décrochés -et abondamment mis en avant par ces prestigieux établissements- attestent des actions menées tous azimuts dans trois domaines majeurs : la restauration, la gestion de l’eau et la préservation du patrimoine.



Ces actions vont du plus classique au plus inattendu : tri et recyclage des déchets, actions diverses pour économiser l'eau (installation de sous-compteurs intelligents, de détecteurs de fuite, d'accessoires économes...), pour économiser l'énergie, récupérer la chaleur, mieux isoler les bâtiments -un véritable défi dans les bâtiments historiques classés-, bannir les plastiques à usage unique, fournir des amenities recyclables et des produits de toilette bio, installer des fontaines d'eau (au lieu de donner des bouteilles, même en verre, aux clients), récupérer et réutiliser l'eau de pluie (et les eaux grises) pour arroser ses jardins, favoriser la biodiversité...



Plusieurs grands hôtels ont aussi installé des bacs pour collecter des collants usagés des dames !..



La lutte contre les gaspillages notamment alimentaires, suscite des partenariats avec, ici avec un éleveur de cochons preneur des restes de pain, là avec les Restos du Cœur auxquels sont redistribués les excédents alimentaires.



Ont également été conclus des partenariats avec un hôpital pour réemployer les fleurs des bouquets et avec des associations pour recycler les rideaux ou les uniformes des employés ou fabriquer des bijoux à partir d'ancienne vaisselle en porcelaine. Ainsi, à la boutique du Ritz Paris, sont vendus de très beaux sacs cabas confectionnés avec d'anciens rideaux.



En parallèle, les grands hôtels cherchent aussi à s'approvisionner le plus possible avec de bons produits locaux et de saison, ce qui implique de travailler les circuits courts, de sensibiliser les fournisseurs et parfois même les chefs.



Cependant, il y a eu la table gastronomique d’Alain Ducasse au Plaza Athénée, dont les légumes étaient récoltés dans le jardin du Hameau de la Reine, au château de Versailles.



Quant aux cuisines du restaurant « Le George » -du palace parisien le Georges V-, elles se fournissent largement depuis 2018 auprès du potager du Domaine historique de Madame Elisabeth, à Versailles.