Futuroscopie - Les paradoxes du tourisme de luxe : vers plus de durable et responsable 🔑

Tout va donc pour le mieux. Le risque de voir des destinations touristiques se hérisser de constructions pharaoniques est passé.



Surtout dans ce monde post-Covid où l’on redoute encore la promiscuité, les foules et où l’on fait le lien entre pandémie et changement climatique.



Mais, hélas, comme notre monde ne tourne pas toujours rond, il semblerait que l’explosion d’un tourisme de luxe a donné l’idée à certaines destinations de s’en faire une spécialité au détriment d’autres populations plus modestes.



Un problème ancien, connu et dénoncé partout où il s’est posé. Ainsi, comme le souligne le dernier ouvrage de Jérôme Fourquet, « La France sous nos yeux », une « premiumisation » du tourisme est en marche.



Notamment dans les grandes stations des Alpes dont la fréquentation est redevenue un marqueur social avec des mètres carrés à plus de 10 000 euros et des hôtels-spas de luxe, mais aussi dans certains quartiers des grandes capitales livrés à la spéculation des résidents secondaires et à celle des commerces de grand luxe.



Même tendance au bout du monde dans les derniers eldorados insulaires que sont les Maldives et les Seychelles tandis que des destinations comme le Bouthan ont augmenté leurs taxes d’entrée dans le pays pour en limiter la fréquentation et se positionner d’emblée sur une clientèle très haut de gamme.



Enfin, entrée dans le top 5 des destinations de luxe établi par Virtuoso, il semblerait que la Grèce se sente pousser des ailes. Elle annonce des investissements importants dans les plus attractives de ses îles.



Une stratégie ambitieuse mais guère adaptée à l’évolution souhaitable du tourisme grec. En effet, d’ores et déjà , certaines îles couvertes de boutiques et d'hébergements de luxe sont en voie de dénaturation d’autant plus regrettable que les amas de richesses proposés dans les commerces ne sont pas à la portée des visiteurs arrivés très majoritairement en vols low-cost ! Et surtout à la portée des vacanciers grecs.



Un hiatus qui ne semble pas ébranler le ministère du tourisme grec alors que la presse européenne et française en particulier n’a pas raté l’occasion de noter que cet été, 43% des Grecs contre 41% en 2019 n’ont pas pu se déplacer et séjourner dans leurs îles.



En cause, les tarifs des ferries, de l’essence (2,70 euros par litre en juillet), l’inflation en général et le prix excessif des hôtels !