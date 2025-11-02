TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Maison Bauchart, nouvelle adresse de luxe à Paris

L’établissement dévoile dix suites d’exception sous la direction de Ludovic Le Baud


Une nouvelle adresse haut de gamme vient enrichir le paysage hôtelier parisien. Située au 11 rue Quentin-Bauchart, à deux pas de l’avenue George V et des Champs-Élysées, Maison Bauchart a ouvert ses portes après une restauration complète d’un hôtel particulier du XIXᵉ siècle, édifié en 1868.


Rédigé par le Lundi 3 Novembre 2025

Maison Bauchart, la nouvelle adresse à Paris. ©DepositPhoto/Celli67
Maison Bauchart, la nouvelle adresse à Paris. ©DepositPhoto/Celli67
Maison Bauchart se distingue par son format intimiste : dix suites de prestige seulement, pensées comme des appartements parisiens.

Deux lofts, aménagés dans les anciennes écuries autour d’une cour pavée, complètent cet ensemble confidentiel.

Les superficies s’échelonnent de 50 à 145 m², chacune mettant en valeur des volumes généreux, des matériaux nobles et un design épuré.

Conçue pour une clientèle en quête de discrétion et de personnalisation, Maison Bauchart ambitionne "d’offrir une hospitalité à taille humaine, au service d’une expérience sur mesure."

À lire aussi : L'art de la rareté : comment créer une offre luxe vraiment exclusive ?

Ludovic Le Baud prend la direction de la Maison Bauchart

La direction de Maison Bauchart a été confiée à Ludovic Le Baud, figure reconnue de l’hôtellerie de prestige. Avec plus de vingt ans d’expérience, il a successivement dirigé des établissements emblématiques tels que le Roch Hôtel & Spa, les hôtels Balzac et De Vigny à Paris, ou encore le Es Saadi Palace à Marrakech.

« Ludovic Le Baud partage avec nous le goût de l’excellence et la rigueur des détails. Sa présence marque une nouvelle étape dans l’histoire discrète et singulière de Maison Bauchart », souligne Fabien Bouthier, propriétaire de la résidence.
Sous sa direction, la Maison entend cultiver sa propre identité. L’objectif : offrir une expérience avec laquelle les hôtes se sentent « à la fois chez eux et ailleurs ».

À lire aussi : Tourisme de luxe : du bling-bling à la sobriété

Maison Bauchart, nouvelle adresse de luxe à Paris

