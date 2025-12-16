TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Autograph Collection ouvre Morea House au Cap

Un boutique-hôtel à Camps Bay, entre Atlantique et Table Mountain


Autograph Collection Hotels annonce l’ouverture de Morea House, un nouvel hôtel situé à Camps Bay, au Cap. L’établissement vient renforcer la présence de la marque dans une destination reconnue pour son attractivité touristique et son positionnement haut de gamme.


Rédigé par le Mercredi 17 Décembre 2025

Autograph Collection ouvre Morea House au Cap ©DepositPhotos/worldpitou@gmail.com
Autograph Collection ouvre Morea House au Cap ©DepositPhotos/worldpitou@gmail.com
Aerticket
Morea House ouvre ses portes dans le quartier de Camps Bay, sur la côte atlantique du Cap (Afrique du Sud), à proximité des plages et des principaux sites touristiques de la ville.

L’hôtel s’inscrit dans le portefeuille Autograph Collection qui regroupe des établissements indépendants sélectionnés pour leur identité propre et leur ancrage local.

L’ouverture de Morea House s’inscrit dans la stratégie de développement d’Autograph Collection en Afrique australe, avec l’objectif de proposer des expériences hôtelières différenciées dans des destinations à forte notoriété internationale.

Morea House : un positionnement boutique-hôtel

Autres articles
Conçu comme un boutique-hôtel, Morea House propose une offre d’hébergement à taille humaine, orientée vers une clientèle loisirs et internationale.

L’établissement mise sur une approche combinant confort, emplacement et singularité, en cohérence avec les standards de la marque Autograph Collection.

Avec cette ouverture, Autograph Collection poursuit le déploiement de son réseau dans des marchés urbains et balnéaires à fort potentiel, en s’appuyant sur des projets hôteliers à l’identité marquée.

À lire aussi : Afrique du Sud : une campagne pour découvrir le pays avec des yeux d’enfant

Lu 193 fois

Tags : afrique du sud, autograph collection
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 16 Décembre 2025 - 09:24 Alpes : "Le Refuge Chez la Tante" ouvre au Mont Joux

Lundi 15 Décembre 2025 - 14:51 Centara ouvre son premier hôtel au Népal

Climats du Monde

Brand news LuxuryTravelMaG

Derniers jours : offre “Le privilège de voyager” avec Regent Seven Seas Cruises®

Derniers jours : offre “Le privilège de voyager” avec Regent Seven Seas Cruises®
En tant que professionnel du voyage, vous savez que le cadeau le plus précieux que vous pouvez...
Dernière heure

Qui est Claire Quartieri, la meilleure agent de voyages de France ?

Autograph Collection ouvre Morea House au Cap

Odalys Vacances ouvre un nouveau complexe à La Rosière

Les Cédiviens en Égypte : un éductour immersif au cœur de la destination avec Travel Evasion

Croatia Airlines ouvre une liaison directe Nantes – Split en 2026

Brand News

La Pologne à l’horizon 2026/2027

La Pologne à l’horizon 2026/2027
La Pologne s’impose progressivement comme l’une des étoiles montantes du tourisme européen, et...
Les annonces

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Cholet (49))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MSC CROISIERES - Commercial CSE, collectivités et associations H/F - CDI - (Montrouge (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SOLEA - 2 Agents de réservation H/F - CDD - (Paris 11e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Les Salons du Tourisme : un rendez-vous clé pour dynamiser votre activité !

Les Salons du Tourisme : un rendez-vous clé pour dynamiser votre activité !

DITEX 2026 : Le goût des autres, ou la promesse d’un business réenchanté

DITEX 2026 : Le goût des autres, ou la promesse d’un business réenchanté
Distribution

Distribution

Qui est Claire Quartieri, la meilleure agent de voyages de France ?

Qui est Claire Quartieri, la meilleure agent de voyages de France ?
Partez en France

Partez en France

Odalys Vacances ouvre un nouveau complexe à La Rosière

Odalys Vacances ouvre un nouveau complexe à La Rosière
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Formule 1: le Grand prix de Portimão revient au Portugal en 2027 et 2028

Formule 1: le Grand prix de Portimão revient au Portugal en 2027 et 2028
Production

Production

Roadshow Ponant x Beachcomber : les heureux gagnants sont...

Roadshow Ponant x Beachcomber : les heureux gagnants sont...
AirMaG

AirMaG

Croatia Airlines ouvre une liaison directe Nantes – Split en 2026

Croatia Airlines ouvre une liaison directe Nantes – Split en 2026
Transport

Transport

OUIGO ouvre sa nouvelle ligne Paris - Hendaye

OUIGO ouvre sa nouvelle ligne Paris - Hendaye
La Travel Tech

La Travel Tech

Alma et Namastay s’allient pour faciliter la réservation hôtelière directe

Alma et Namastay s’allient pour faciliter la réservation hôtelière directe
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Autograph Collection ouvre Morea House au Cap

Autograph Collection ouvre Morea House au Cap
HotelMaG

Hébergement

Saint-Ouen : le futur hôtel Oh Baby attendu pour fin 2027

Saint-Ouen : le futur hôtel Oh Baby attendu pour fin 2027
Futuroscopie

Futuroscopie

Un monde déraisonnable ! [ABO]

Un monde déraisonnable ! [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !
CruiseMaG

CruiseMaG

Costa Croisières récompense ses partenaires et dévoile sa vision 2026

Costa Croisières récompense ses partenaires et dévoile sa vision 2026
TravelJobs

Emploi & Formation

CARREFOUR VOYAGES

CARREFOUR VOYAGES
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias