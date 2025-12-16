Autograph Collection ouvre Morea House au Cap

Morea House ouvre ses portes dans le quartier de Camps Bay, sur la côte atlantique du Cap (Afrique du Sud), à proximité des plages et des principaux sites touristiques de la ville.
L’hôtel s’inscrit dans le portefeuille Autograph Collection qui regroupe des établissements indépendants sélectionnés pour leur identité propre et leur ancrage local.
L’ouverture de Morea House s’inscrit dans la stratégie de développement d’Autograph Collection en Afrique australe, avec l’objectif de proposer des expériences hôtelières différenciées dans des destinations à forte notoriété internationale.
Morea House : un positionnement boutique-hôtel
Conçu comme un boutique-hôtel, Morea House propose une offre d’hébergement à taille humaine, orientée vers une clientèle loisirs et internationale.
L’établissement mise sur une approche combinant confort, emplacement et singularité, en cohérence avec les standards de la marque Autograph Collection.
Avec cette ouverture, Autograph Collection poursuit le déploiement de son réseau dans des marchés urbains et balnéaires à fort potentiel, en s’appuyant sur des projets hôteliers à l’identité marquée.
À lire aussi : Afrique du Sud : une campagne pour découvrir le pays avec des yeux d’enfant
