Afrique du Sud : une campagne pour découvrir le pays avec des yeux d’enfant

Ce film illustre la diversité du pays et invite chacun à découvrir l’Afrique du Sud "à travers les yeux d’un enfant". Fascination, reconnexion et joie retrouvée sont au rendez-vous

Lancée le 8 septembre 2025, lade l’Office de Tourisme de l’Afrique du Sud incite les voyageurs à, à travers des rencontres authentiques, des paysages et une faune exceptionnelles et une culture d’une grande richesse.Développée en collaboration avec l'agence créative sud-africaine Avatar, la campagne s'articule autour d'mettant en scène des talents locaux tels que le musicien Zakes Bantwini et le chef Wandile Mabaso, avec une bande sonore de l'artiste Vusi Mahlasela.", commente l'OT dans un communiqué.Les images invitent les voyageurs à s’aventurer dans le bush, explorer la biodiversité sous-marine ou encore s’imprégner de la chaleur humaine des habitants, afin de se sentir pleinement vivants. Avec ce message : "Le bonheur t’attend ici !".