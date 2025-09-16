Afrique du Sud : une campagne pour découvrir le pays avec des yeux d’enfant

Lancée le 8 septembre 2025, la nouvelle campagne de l’Office de Tourisme de l’Afrique du Sud incite les voyageurs à renouer avec leur âme d'enfant, à travers des rencontres authentiques, des paysages et une faune exceptionnelles et une culture d’une grande richesse.
Développée en collaboration avec l'agence créative sud-africaine Avatar, la campagne s'articule autour d'un film publicitaire mettant en scène des talents locaux tels que le musicien Zakes Bantwini et le chef Wandile Mabaso, avec une bande sonore de l'artiste Vusi Mahlasela.
"Ce film illustre la diversité du pays et invite chacun à découvrir l’Afrique du Sud "à travers les yeux d’un enfant". Fascination, reconnexion et joie retrouvée sont au rendez-vous", commente l'OT dans un communiqué.
Les images invitent les voyageurs à s’aventurer dans le bush, explorer la biodiversité sous-marine ou encore s’imprégner de la chaleur humaine des habitants, afin de se sentir pleinement vivants. Avec ce message : "Le bonheur t’attend ici !".
La campagne présentée lors du Congrès Selectour
La campagne s’adresse aussi bien aux aventuriers en quête de sens et de bien-être qu’aux voyageurs désireux de vivre des expériences culturelles vibrantes et mémorables.
Elle sera présentée aux 500 professionnels du tourisme attendus lors du Congrès Selectour, au Cap du 25 au 30 novembre 2025.
A noter, par ailleurs, que l’Afrique du Sud continue de renforcer son offre hôtelière et ses expériences touristiques. Le Club Med ouvrira notamment un nouvel établissement en juillet 2026 : le resort Club Med South Africa Beach & Safari dans la province du KwaZulu-Natal.
Lire aussi : Le Club Med lève le voile sur sa première adresse en Afrique du Sud
