OuiGo a-t-il trahi sa promesse des petits prix ?

Dans son étude, la FNAUT a analysé les prix entre 2017 et 2023. Elle constate que les trains bleu et rose ont vu leur prix moyen passer de 19,8 € à 34,2 € HT, soit une hausse de 73 %.



Une augmentation qui ne trouve aucune justification, si ce n’est la volonté de la direction d’augmenter les tarifs.



L’allongement des parcours d’OUIGO ne suffit pas à expliquer que le prix au kilomètre payé par un passager soit passé de 3,7 à 6,2 cents, soit une augmentation de 68 %.



Au-delà du yield management qui est appliqué, de nombreux services supplémentaires ont vu le jour, comme les bagages, les prises électriques, le choix de la place ou encore l’accès à une offre de divertissement.



Dans le même temps, le TGV classique a enregistré une hausse du prix moyen d’un billet de seulement 4 %, passant de 44,7 € à 46,6 € HT.



Durant cette période, le nombre de passagers globaux, sur ces deux réseaux, a lui aussi augmenté, notamment grâce à la montée en puissance de la marque low cost.