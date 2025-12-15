TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Alma et Namastay s’allient pour faciliter la réservation hôtelière directe

Le paiement fractionné et la réservation directe intégrés


Alma et Namastay annoncent un partenariat visant à intégrer le paiement en plusieurs fois directement dans le parcours de réservation des hôteliers, sans redirection ni intermédiaire.


Rédigé par le Mardi 16 Décembre 2025

Aerticket
Alma, spécialiste français du paiement en plusieurs fois, et Namastay, solution de réservation et de paiement en un clic dédiée à l’hôtellerie, annoncent un partenariat stratégique.

L’objectif : proposer aux hôteliers indépendants et haut de gamme une expérience digitale unifiée, intégrant réservation et paiement directement sur leur site.

Dans un contexte marqué par le poids des plateformes de réservation en ligne (OTA) et de leurs commissions, cette intégration vise à renforcer la maîtrise de la distribution directe par les établissements.

Elle permet également d’harmoniser les pratiques de paiement, en intégrant des standards de sécurité et de conformité plus élevés au sein du parcours client.

À lire aussi : Tourisme : il est possible de réserver des hôtels directement sur... TikTok

Des impacts mesurés sur la conversion

Grâce à l’intégration native d’Alma dans Namastay, les voyageurs peuvent régler leur séjour en 2, 3 ou 4 fois sans frais, directement lors de la réservation, sans quitter le site de l’hôtel.

Cette fonctionnalité, jusqu’ici peu répandue dans l’hôtellerie indépendante, rapproche le secteur des standards du e-commerce.

Selon les données communiquées, les établissements équipés de Namastay constatent une hausse des performances commerciales, avec jusqu’à 2,5 fois plus de réservations sur mobile, une progression du taux de conversion pouvant atteindre 121% et une augmentation des réservations en direct jusqu’à +70%.

La solution est déjà utilisée par plusieurs groupes et établissements haut de gamme, notamment au sein de Fontenille Collection et de certaines propriétés Relais & Châteaux.

À lire aussi : Forum des Pionniers : le paiement fractionné comme nouveau levier d’intermédiation touristique

Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias