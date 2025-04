Forum des Pionniers : le paiement fractionné comme nouveau levier d’intermédiation touristique

Le Forum des Pionniers 2025 invite à repenser les rôles et les modèles. Alma en est l’exemple parfait : une fintech innovante avec une approche éthique et responsable. Pas de pénalité de retard et d’utilisation des données personnelles à des fins financières. Parce qu’accompagner le voyage commence dès le paiement, Alma crée un lien nouveau entre professionnels et clients, entre digital et proximité.