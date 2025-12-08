Renforcer le lien avec les agents : DIGITRIPS place la fidélité et l’humain au cœur du voyage

Dans un secteur où les offres se multiplient et où les outils évoluent sans cesse, les agents recherchent avant tout :
DIGITRIPS structure son développement autour de cette réalité et fait de la fidélité une véritable philosophie relationnelle, bien au-delà d’un programme de points.
Cette vision se traduit par une volonté constante de créer des interactions, fluidifier les parcours et apporter de la valeur ajoutée aux agents.
• un outil fiable, qui répond rapidement et précisément aux besoins de leurs clients,
• un partenaire accessible, capable d’accompagner, former et guider,
• un acteur qui comprend les réalités du terrain et les contraintes opérationnelles du métier.
Des initiatives terrain au service d’une relation durable
La stratégie de DIGITRIPS repose sur une présence constante auprès du réseau B2B.
Pour le groupe, la fidélité se construit dans la proximité, l’écoute active et la compréhension du quotidien des agences. Dans un écosystème où beaucoup d’acteurs se digitalisent sans contact humain, DIGITRIPS fait le choix inverse : aller sur le terrain, rencontrer les équipes, écouter leurs difficultés, célébrer leurs réussites.
Depuis plusieurs années, DIGITRIPS multiplie les initiatives pour maintenir un lien direct avec les professionnels :
• rencontres, visites en agences et roadshows pour aller à la rencontre des agents de voyage et échanger sans filtre,
• eductours pour renforcer l’expertise produit et permettre aux agents de vivre les destinations qu’ils vendent,
• présence active sur les grands événements du secteur, dont les conventions réseaux, le salon IFTM et sa soirée emblématique,
• quiz, animations et challenges pour dynamiser la connaissance des offres de manière ludique et stimulante,
• formations dédiés au Web Agent Tool, au Dynamic Package, Assistant IA et aux évolutions tout au long de l’année.
Ces points de contact réguliers permettent au groupe d’identifier les besoins, d’adapter ses outils et de co-construire avec les utilisateurs.
Toutes ces actions partagent un même objectif : créer de la proximité, encourager l’échange et accompagner les agents tout au long de l’année, dans leurs challenges comme dans leurs apprentissages.
Cette vision prend naturellement forme à travers Smile Angels, le programme de fidélité développé par le groupe, ainsi qu’au travers des opérations exceptionnelles déployées à l'occasion des 10 ans de DIGITRIPS.
Smile Angels : un programme repensé et plus généreux
Avec l’essor du Dynamic Package, devenu l’un des produits phares des agences, DIGITRIPS a revu en profondeur la mécanique de calcul des TravelPoints afin de mieux refléter les usages du terrain.
Le Dynamic Package est aujourd’hui un levier incontournable : il permet de combiner vol ou train, hébergement et transfert, et répond à une demande croissante de sur-mesure, de flexibilité et de valeur ajoutée. Il était donc essentiel que la fidélité accompagne cette montée en puissance.
Le calcul des TravelPoints devient :
• plus lisible,
• plus cohérent,
• et plus généreux.
Les dossiers DP effectués après le 13/11/2025 donnent désormais droit à :
• un calcul basé sur l’hébergement, le transfert et le vol/train, hors taxes et surcharge carburant,
• 50 % du montant converti en TravelPoints,
• des points ensuite échangeables en cadeaux.
En parallèle, Smile Angels adopte en 2025 une nouvelle identité visuelle en cohérence avec la refonte globale des marques DIGITRIPS, ainsi qu’une interface modernisée, plus intuitive, pensée pour optimiser l’expérience.
Une campagne cadeaux exceptionnelle pour célébrer une décennie de fidélité
Pour marquer cette étape importante, DIGITRIPS déploie une campagne anniversaire d’envergure, pensée pour engager l’ensemble de ses communautés : B2B, B2C et B2B2C.
Durant tout le mois de décembre, les agents accèdent à un Calendrier de l’Avent digital depuis https://digitripspro.com comprenant :
• un quiz quotidien,
• un tirage au sort journalier,
• et deux lots exceptionnels avec deux billets d’avion à gagner.
Et pour ceux qui n’ont pas eu le temps de tenter leur chance en décembre, une seconde opportunité les attend : en janvier, l’opération “10 jours, 10 cadeaux” prendra le relais sur Smile Angels.
10 ans de confiance… et une nouvelle décennie à construire ensemble
Depuis dix ans, DIGITRIPS avance grâce à la confiance des agents de voyage.
Le groupe confirme son ambition : continuer à investir dans des outils performants, une expérience plus fluide, un programme de fidélité renforcé et une présence terrain toujours aussi régulière.
Merci à toutes les agences fidèles depuis dix ans. DIGITRIPS se réjouit déjà des prochaines rencontres. Envie de découvrir DIGITRIPS Pro ou de rejoindre l’aventure ? Les équipes sont à votre écoute.
