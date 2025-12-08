TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

Renforcer le lien avec les agents : DIGITRIPS place la fidélité et l’humain au cœur du voyage


DIGITRIPS continue d’affirmer un positionnement centré sur l’humain.
Porté par ses valeurs, le groupe rappelle une conviction clé : la technologie n’a d’impact que lorsqu’elle simplifie réellement le travail des agents de voyage et accompagne leurs besoins quotidiens. Dans un marché en pleine transformation où le digital s’accélère, cette approche constitue un repère solide et cohérent pour les professionnels.


Rédigé par le Lundi 15 Décembre 2025

© DIGITRIPS Pro
© DIGITRIPS Pro
Aerticket
Dans un secteur où les offres se multiplient et où les outils évoluent sans cesse, les agents recherchent avant tout :

• un outil fiable, qui répond rapidement et précisément aux besoins de leurs clients,
• un partenaire accessible, capable d’accompagner, former et guider,
• un acteur qui comprend les réalités du terrain et les contraintes opérationnelles du métier.

DIGITRIPS structure son développement autour de cette réalité et fait de la fidélité une véritable philosophie relationnelle, bien au-delà d’un programme de points.
Cette vision se traduit par une volonté constante de créer des interactions, fluidifier les parcours et apporter de la valeur ajoutée aux agents.

Des initiatives terrain au service d’une relation durable

© DIGITRIPS Pro
© DIGITRIPS Pro
La stratégie de DIGITRIPS repose sur une présence constante auprès du réseau B2B.
Pour le groupe, la fidélité se construit dans la proximité, l’écoute active et la compréhension du quotidien des agences. Dans un écosystème où beaucoup d’acteurs se digitalisent sans contact humain, DIGITRIPS fait le choix inverse : aller sur le terrain, rencontrer les équipes, écouter leurs difficultés, célébrer leurs réussites.

Depuis plusieurs années, DIGITRIPS multiplie les initiatives pour maintenir un lien direct avec les professionnels :

rencontres, visites en agences et roadshows pour aller à la rencontre des agents de voyage et échanger sans filtre,
eductours pour renforcer l’expertise produit et permettre aux agents de vivre les destinations qu’ils vendent,
présence active sur les grands événements du secteur, dont les conventions réseaux, le salon IFTM et sa soirée emblématique,
quiz, animations et challenges pour dynamiser la connaissance des offres de manière ludique et stimulante,
formations dédiés au Web Agent Tool, au Dynamic Package, Assistant IA et aux évolutions tout au long de l’année.

Ces points de contact réguliers permettent au groupe d’identifier les besoins, d’adapter ses outils et de co-construire avec les utilisateurs.
Toutes ces actions partagent un même objectif : créer de la proximité, encourager l’échange et accompagner les agents tout au long de l’année, dans leurs challenges comme dans leurs apprentissages.

Cette vision prend naturellement forme à travers Smile Angels, le programme de fidélité développé par le groupe, ainsi qu’au travers des opérations exceptionnelles déployées à l'occasion des 10 ans de DIGITRIPS.

Smile Angels : un programme repensé et plus généreux

Renforcer le lien avec les agents : DIGITRIPS place la fidélité et l’humain au cœur du voyage
Avec l’essor du Dynamic Package, devenu l’un des produits phares des agences, DIGITRIPS a revu en profondeur la mécanique de calcul des TravelPoints afin de mieux refléter les usages du terrain.

Le Dynamic Package est aujourd’hui un levier incontournable : il permet de combiner vol ou train, hébergement et transfert, et répond à une demande croissante de sur-mesure, de flexibilité et de valeur ajoutée. Il était donc essentiel que la fidélité accompagne cette montée en puissance.

Le calcul des TravelPoints devient :

• plus lisible,
• plus cohérent,
• et plus généreux.

Les dossiers DP effectués après le 13/11/2025 donnent désormais droit à :

• un calcul basé sur l’hébergement, le transfert et le vol/train, hors taxes et surcharge carburant,
• 50 % du montant converti en TravelPoints,
• des points ensuite échangeables en cadeaux.

En parallèle, Smile Angels adopte en 2025 une nouvelle identité visuelle en cohérence avec la refonte globale des marques DIGITRIPS, ainsi qu’une interface modernisée, plus intuitive, pensée pour optimiser l’expérience.


Une campagne cadeaux exceptionnelle pour célébrer une décennie de fidélité

Pour marquer cette étape importante, DIGITRIPS déploie une campagne anniversaire d’envergure, pensée pour engager l’ensemble de ses communautés : B2B, B2C et B2B2C.

Durant tout le mois de décembre, les agents accèdent à un Calendrier de l’Avent digital depuis https://digitripspro.com comprenant :

• un quiz quotidien,
• un tirage au sort journalier,
• et deux lots exceptionnels avec deux billets d’avion à gagner.

Et pour ceux qui n’ont pas eu le temps de tenter leur chance en décembre, une seconde opportunité les attend : en janvier, l’opération “10 jours, 10 cadeaux” prendra le relais sur Smile Angels.

10 ans de confiance… et une nouvelle décennie à construire ensemble

Depuis dix ans, DIGITRIPS avance grâce à la confiance des agents de voyage.
Le groupe confirme son ambition : continuer à investir dans des outils performants, une expérience plus fluide, un programme de fidélité renforcé et une présence terrain toujours aussi régulière.

Merci à toutes les agences fidèles depuis dix ans. DIGITRIPS se réjouit déjà des prochaines rencontres. Envie de découvrir DIGITRIPS Pro ou de rejoindre l’aventure ? Les équipes sont à votre écoute.

Renforcer le lien avec les agents : DIGITRIPS place la fidélité et l’humain au cœur du voyage
Notre équipe commerciale se tient à votre entière disposition pour vous informer et vous assister au 01 70 38 70 70 ou commercial@digitrips.com

Notre site : www.digitripspro.com

Vous n’êtes pas encore inscrit ? C’est gratuit et c’est par ici


Lu 348 fois

Tags : Digitrips
Notez
Climats du Monde

Brand News La Travel Tech

Renforcer le lien avec les agents : DIGITRIPS place la fidélité et l’humain au cœur du voyage

Renforcer le lien avec les agents : DIGITRIPS place la fidélité et l’humain au cœur du voyage
DIGITRIPS continue d’affirmer un positionnement centré sur l’humain. Porté par ses valeurs, le...
Dernière heure

En Ouzbékistan, les fêtes de fin d'année, "un héritage des traditions de l’Asie centrale et de l’époque soviétique"

Un monde déraisonnable ! [ABO]

Japan Experience change d’échelle et muscle son jeu B2B

Référent croisières : pourquoi chaque agence devrait en avoir un ? [ABO]

Pharaoh Tour : Travel Evasion affirme son leadership sur l’Égypte

Brand News

La Pologne à l’horizon 2026/2027

La Pologne à l’horizon 2026/2027
La Pologne s’impose progressivement comme l’une des étoiles montantes du tourisme européen, et...
Les annonces

SOLEA - 2 Agents de réservation H/F - CDD - (Paris 11e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DOUBLE SENS - Responsable de Production H/F - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DOUBLE SENS - Gestionnaire Back-office H/F - CDI - (Paris)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Les Salons du Tourisme : un rendez-vous clé pour dynamiser votre activité !

Les Salons du Tourisme : un rendez-vous clé pour dynamiser votre activité !

DITEX 2026 : Le goût des autres, ou la promesse d’un business réenchanté

DITEX 2026 : Le goût des autres, ou la promesse d’un business réenchanté
Distribution

Distribution

Refus d'embarquement après le retard d'un train : quid du remboursement des frais ? [ABO]

Refus d'embarquement après le retard d'un train : quid du remboursement des frais ? [ABO]
Partez en France

Partez en France

Télécabine entre Pra-Loup et La Foux d’Allos : la Région Sud accorde une enveloppe de 10M€

Télécabine entre Pra-Loup et La Foux d’Allos : la Région Sud accorde une enveloppe de 10M€
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

En Ouzbékistan, les fêtes de fin d'année, "un héritage des traditions de l’Asie centrale et de l’époque soviétique"

En Ouzbékistan, les fêtes de fin d'année, "un héritage des traditions de l’Asie centrale et de l’époque soviétique"
Production

Production

Japan Experience change d’échelle et muscle son jeu B2B

Japan Experience change d’échelle et muscle son jeu B2B
AirMaG

AirMaG

Air Europa : cap sur Buenos Aires & Córdoba, deux villes, deux ambiances, entre effervescence et tradition — une Argentine inoubliable

Air Europa : cap sur Buenos Aires &amp; Córdoba, deux villes, deux ambiances, entre effervescence et tradition — une Argentine inoubliable
Transport

Transport

FlixBus fait son retour à la gare de Pershing - Porte Maillot le 15 décembre

FlixBus fait son retour à la gare de Pershing - Porte Maillot le 15 décembre
La Travel Tech

La Travel Tech

Renforcer le lien avec les agents : DIGITRIPS place la fidélité et l’humain au cœur du voyage

Renforcer le lien avec les agents : DIGITRIPS place la fidélité et l’humain au cœur du voyage
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Derniers jours : offre “Le privilège de voyager” avec Regent Seven Seas Cruises®

Derniers jours : offre “Le privilège de voyager” avec Regent Seven Seas Cruises®
HotelMaG

Hébergement

Braxton et Alfred Hotels reprennent "Les Jardins de la Villa"

Braxton et Alfred Hotels reprennent "Les Jardins de la Villa"
Futuroscopie

Futuroscopie

Un monde déraisonnable ! [ABO]

Un monde déraisonnable ! [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC World Atlantic : les ventes sont ouvertes pour Port Canaveral

MSC World Atlantic : les ventes sont ouvertes pour Port Canaveral
TravelJobs

Emploi & Formation

4ᵉ Semaine des métiers du tourisme : les labellisations sont ouvertes !

4ᵉ Semaine des métiers du tourisme : les labellisations sont ouvertes !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Air France : un nouveau salon à l’aéroport de Londres Heathrow

Air France : un nouveau salon à l’aéroport de Londres Heathrow
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias