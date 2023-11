NICOLAS BRUMELOT

Co-fondateur et CEO MisterFly-Digitrips

Nicolas Brumelot est est né le 22 août 1962 à La Tronche (38). Marié, divorcé et père de trois filles, son nom est associé à de grandes réussites dans le tourisme, telles GO Voyages dont il a été le co-fondateur ou encore MisterFly (Groupe Odigeo) devenu Digitrips. Marathonien, il est aussi connu pour ses exploits sportifs et sa lutte contre le cancer des enfants en faveur de l'association Imagine for Margot, dont il est l'un des piliers.

