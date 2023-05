Elections APST - Nicolas Brumelot : "Apporter le regard et l’expérience d’un professionnel actif"

Pour moi, l'un des rôles d'un administrateur est d’apporter à l'APST le regard et l’expérience d’un professionnel actif au sein de l’industrie.Aussi, j’aimerais pouvoir m’impliquer dans la gouvernance de l’APST, contribuer à ses travaux et à la solidarité que porte l’association.C’est fort de mon expérience et de mon désir de la partager, comme je peux le faire en tant qu’investisseur auprès de start-up dans le secteur du tourisme, que je présente ma candidature au poste d’administrateur de l’APST.J’ai toujours fait preuve de transparence, de droiture et d’honnêteté dans mes rapports et je souhaite apporter ces mêmes valeurs pour servir l’association et ses adhérents. L'APST incarne également la solidarité que je porte dans mes engagements sociétaux.L'un de mes souhaits serait de soutenir les jeunes et de nouveaux entrants pour préparer le futur et accompagner l’évolution du métier à l’instar de notre environnement en mouvement perpétuel. Nous avons besoin d’expérience mais aussi de jeunes managers, et de jeunes chefs d'entreprises.Je souhaite donc me présenter au conseil d’administration de l’APST car je pense qu’il est important que des professionnels actifs, confrontés aux problématiques et aux réalités de nos métiers, y participent.Les priorités sont décidées par le conseil d’administration sous l’impulsion et la conduite du président, Mumtaz Teker et du vice-président, Laurent Abitbol , dont je partage les orientations (refonte des statuts, réassurance publique, allègement des contre-garanties pour les petites agences, allègement des contre-garanties pour les entreprises en bonne santé).Si je devais être élu, il m’appartiendra de m’insérer dans la feuille de route et les chantiers prioritaires décidés par le conseil et d’y apporter ma contribution avec mon expérience, mes valeurs et mes convictions.