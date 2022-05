Elections APST : comment fonctionnera le nouveau conseil d'administration ?

Mais comment sera composé le nouveau conseil d'administration ?



Il rassemblera 17 administrateurs au maximum, dont 12 seront des adhérents élus selon différentes catégories (A, B, C et D) (comme indiqué dans les articles 20.1 et 20.2 des nouveaux statuts de l'APST, en pièce jointe).



9 seront issus de la catégorie A qui correspond aux agents de voyages et autres opérateurs ; puis 1 administrateur sera élu pour la Catégorie B (gestionnaires d'hébergement et gestionnaires d'activités de loisirs) ; 1 pour la Catégorie C (organismes locaux de tourisme) ; et enfin 1 pour la Catégorie D (associations de tourisme non prises en compte dans la catégorie C, fédérations et unions de tourisme déclarées).



A noter que pour les 9 administrateurs de la catégorie A, le nombre de voix obtenues déterminera le temps de leur mandat (mandats de trois ans renouvelés par tiers chaque année).



Pour cette catégorie, une répartition bien précise est prévue dans les nouveaux statuts :



- deux administrateurs sont issus de membres adhérents générant pour l'association une garantie théorique supérieure ou égale à un million d'euros ;



- deux sont membres adhérents générant pour l'association une garantie théorique supérieure ou égale à 100 000 euros et inférieure à un million d'euros ;



- deux sont membres adhérents générant pour l'association une garantie théorique inférieure à 100 000 euros ;



- enfin trois sont membres adhérents sans considération de leur garantie théorique.



Pour rappel, la garantie théorique, telle que définie par les nouveaux statuts, représente " l'engagement assumé par l'Association en cas de défaillance d'un Membre Adhérent, sans prise en considération des sûretés et garanties éventuellement constituées au bénéfice de l'Association ".