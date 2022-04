APST : les nouveaux statuts approuvés par B. Le Maire et J.B. Lemoyne

Ces nouveaux statuts se présentent sous la forme d’un seul document, issu de la fusion des anciens statuts et du règlement intérieur datant de 2010.



"Le projet de réforme s'articule autour de la gouvernance d’une part et de la gestion du risque (adhésions, cotisations et contre-garanties) d’autre part", explique l'APST dans un communiqué.



Avec la signature des deux Ministres, l'APST doit désormais organiser de nouvelles élections. En effet le conseil d'administration, le Bureau et le comité des régions vont devoir démissionner et de nouvelles élections, selon les nouveaux statuts, seront organisées.



L'APST a trois mois pour réunir une assemblée générale ordinaire.



"Nous allons avoir beaucoup de travail, pour faire les appels de candidatures, convoquer l'assemblée générale ordinaire qui statuera là-dessus, mais aussi sur les comptes notamment, et qui nommera les nouveaux administrateurs, puis le nouveau conseil d'administration" , nous confiait en mars dernier Emmanuel Toromanof, le Secrétaire général de l'APST.



A noter que si les administrateurs sont démissionnaires d'office, ils resteront en poste durant les trois mois de transition.