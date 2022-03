Les nouveaux statuts de l’APST approuvés par les adhérents

Désormais, l'APST espère " obtenir rapidement l’agrément de notre ministère compétent afin de mettre en place ces nouveaux statuts dans les meilleurs délais et ainsi remplir notre objectif : Bâtir l'APST du futur en préservant son identité : plus saine, plus sure, plus professionnelle, tout en demeurant indépendante et associative ", poursuit l'association.



Une fois cet agrément obtenu, le conseil d'administration, le Bureau et le comité des régions démissionneront et de nouvelles élections, selon les nouveaux statuts, seront organisées. L'APST a trois mois pour réunir une assemblée générale ordinaire.



" Nous allons avoir beaucoup de travail, pour faire les appels de candidatures, convoquer l'assemblée générale ordinaire qui statuera là-dessus, mais aussi sur les comptes notamment, et qui nommera les nouveaux administrateurs, puis le nouveau conseil d'administration ", nous explique Emmanuel Toromanof, le Secrétaire général de l'APST.



Si les administrateurs sont démissionnaires d'office, ils resteront en poste durant les trois mois de transition.



D'ici là, l'équipe permanente de l'APST s'attelle en parallèle au remboursement des clients, notamment ceux de Thomas Cook. " 100% des dossiers complets seront remboursés fin mars " assure Emmanuel Toromanof.