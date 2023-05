Elections APST - Didier Blanchard veut faire entendre la voix des groupistes

TourMaG.com - Comment ceci pourrait se traduire concrètement ?



Didier Blanchard : Nous pourrions mettre en place des mécaniques au niveau du contrôle des sociétés qui peuvent avoir de gros acomptes clients.



En effet, aujourd'hui, du fait de ces acomptes, certains chefs d'entreprises sont obligés de mettre en garantie des biens personnels qui peuvent représenter le travail d'une vie. Et malgré le fait d'avoir de l'activité, nous savons très bien que notre métier peut être turbulent : nous l'avons vu avec le Covid ou encore le volcan.



Aussi, sans avoir de responsabilité sur le fait de mal gérer l'argent des clients, il peut y avoir des événements qui font que le tourisme s'arrête et que nous pouvons perdre les clients et les dossiers (avec parfois l'obligation de rembourser des sommes déjà engagées).



Ceci entraîne un double effet, dans lequel nous pouvons perdre à la fois notre société et nos biens propres, ce qui est injuste.



Evidemment cela peut paraitre juste si le chef d'entreprise a mal géré ou a été malhonnête, dans ce cas-là on peut admettre qu'une contre-garantie soit demandée.



TourMaG.com - Mais comment savoir si le chef d'entreprise est honnête ou non ?



Didier Blanchard : Il suffit de contrôler que la société a des fonds propres, et d'actionner des mécaniques : statistiquement, on sait à peu près depuis combien de temps à l'avance l'argent a été déposé sur les comptes, et on sait combien il doit en ressortir.



En fonction des chiffres qui peuvent être affinés ou fournis de façon trimestrielle, on connait à peu près les grosses périodes de départ et de paiements.



On doit pouvoir savoir si la société est saine ou pas, si elle a fait de la cavalerie ou pas. Car il est là le gros danger : les chefs d'entreprises qui, n'ayant plus assez de trésorerie pour payer les départs qui ont été dépensés, vont baisser les prix pour vendre et récupérer la trésorerie. Sauf qu'on ne récupère jamais cette trésorerie, car nos sociétés ne vivent que sur la marge et à partir du moment où on casse sa marge...



TourMaG.com - Vous voudriez donc mettre en place des contrôles trimestriels pour les groupistes ?



Didier Blanchard : Au sein du CEAG, nous avons plusieurs idées à soumettre à l'APST, dont nous débattons actuellement.



Par ailleurs, je tiens à préciser que cela fait longtemps que je suis dans le métier et il me paraissait cohérent de me présenter, de rendre ce service, si les adhérents veulent m'élire. C'est le moment pour moi de rendre à la profession ce qu'elle m'a donnée.