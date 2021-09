I. Thomas Cook : 2 ans et 1 pandémie plus tard, que retenir de cette défaillance ?

Enfin, la faillite de Thomas Cook en France aura mis à mal son garant financier, l'APST. " Il s'agit du seul garant en Europe qui ne disposait pas de contre-garanties valables, à savoir des contre-garanties bancaires , regrette Alain Verwilghen, Secrétaire général de l'EGFATT.



Dans tous les autres pays de l'Union européenne, à l'exception du cas allemand, tous les fonds de garantie avaient des contre-garanties : en Belgique, aux Pays-Bas, en Norvège, au Danemark.



Et si cette faillite a engendré énormément de travail pour rapatrier les clients, assurer les garanties en service et les remboursements, il n'y a pas eu de pertes financières ".



Pour l'APST, la note totale atteint les 42 M€.



Depuis deux ans, l'association a mis en place tout un tas de mesures afin de régler ce sinistre : augmentation de la cotisation annuelle des adhérents de 30%, vente du siège social parisien (même si officiellement, la vente n'est pas encore actée).



La longueur de la procédure aura aussi permis de jouer en la faveur du fonds de garantie, car pour lancer les remboursements, l'APST doit disposer des admissions de créances envoyées par les clients, suite à leur traitement par le Greffe du tribunal de Commerce.



La faillite de Thomas Cook, couplée à la pandémie six mois plus tard, aura permis également à l'APST de revoir son fonctionnement.



L'intervention des pouvoirs publics, la nomination d'un mandataire ad hoc et l'arrivée d'un manager de transition qui négocie directement avec le Comité Interministériel de Restructuration Industrielle (CIRI) devraient permettre à l'APST de relever la tête et d'obtenir un soutien (financier) plus palpable de l'Etat ?



Car les autorités de tutelle de l'association, à savoir le Ministère de l'Economie et celui des Affaires Etrangères, sont pour l'heure peu loquaces sur le sujet de la garantie financière tourisme. Pourtant, voilà près d'un an que nous les sollicitons...



Si Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'Etat au Tourisme, évoque un projet de " dispositif de réassurance ", on est encore loin des mesures mises en place en Allemagne...