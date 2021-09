Remboursements Thomas Cook : pour l'APST, "un peu plus de 30% des dossiers sont complets"

Pour rappel, 53 677 personnes ont été affectées par le sinistre de Thomas Cook France, pour un montant total de 42 millions d’euros.



La vente du siège social de l'APST, située avenue Carnot à Paris, doit permettre de solder cette faillite.



Selon nos informations, la transaction pourrait aboutir fin octobre. " Un accord serait intervenu entre l'acheteur et le manager de transition Cédric Dugardin, pour que la signature définitive ait lieu avant la fin du mois d'octobre , nous explique une source proche du dossier.



Mais cet accord comprendrait également que l'APST consente à une remise comprise entre 700 000 et 800 000€ sur le prix convenu de l'immeuble, en raison d'un litige avec un des co-propriétaires d'un appartement situé au 2e étage ".



L'association vendrait donc son immeuble emblématique en réalisant une moins-value d'environ 4 millions d'euros.



"L’APST, qui prend actuellement en charge l’indemnisation de 24 autres sinistres actifs, continuera de jouer son rôle de protection du consommateur jusqu’au règlement définitif de ce dossier, indique pour sa part le garant financier.



Comme lors de son intervention lors de la déconfiture de Thomas Cook, l’APST poursuivra ses efforts de soutien au secteur du tourisme, et se tient aux côtés de ses adhérents pour assurer dès maintenant une prise en charge efficace et satisfaisante des sinistres".