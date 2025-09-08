Retrouvez DIGITRIPS à l’IFTM au stand N048 !

Fort de ses 10 années d’expérience, DIGITRIPS se positionne comme un acteur technologique de référence dans la distribution du voyage.
C’est tout naturellement que DIGITRIPS se présente à l’IFTM, le rendez-vous annuel du tourisme, pour retrouver les acteurs du secteur.
Une année riche en rebondissements
Cette année marque les 10 ans de DIGITRIPS. Dix années d’aventures et d’innovations aux côtés de ses partenaires et clients fidèles. Pour marquer cette nouvelle étape de son évolution, beaucoup de nouveautés ont marqué l’année du groupe. En effet, DIGITRIPS a fait peau neuve :
● Une nouvelle identité visuelle qui reflète ses ambitions
● Des solutions uniformisées pour proposer une offre claire et segmentée pour la compréhension de tous
● Une marque repensée, une vision affirmée et une ambition renouvelée
● Une offre élargie avec des évolutions produits
● Un ADN conservé et renforcé avec une promesse incarnée : «The easy way to sell travel»
● Un nouveau site corporate intuitif et ergonomique où retrouver toutes les informations sur le groupe et ses solutions.
MisterFly : cette année vous trouverez le stand au nom de DIGITRIPS !
Ne cherchez plus le stand MisterFly ! L’ensemble du groupe, y compris Mtrip et anciennement H-Résa et Koedia, sera présent. Les équipes DIGITRIPS sont impatientes de vous retrouver du 23 au 25 septembre à Paris Porte de Versailles – Hall 1 au stand N048.
Venez échanger autour des dernières innovations, des nouveautés en cours et les projets à venir. L’occasion idéale de (re)faire connaissance !
Ce que vous trouverez sur le stand
Un stand à l’image du groupe ! Vous y trouverez toutes les dernières innovations avec une vision claire sur les solutions :
● DIGITRIPS Pro : Pour les professionnels du voyage : la plateforme de réservation B2B qui facilite l’accès à une offre multi-sources (Hébergements, Vols, Dynamic Packages, Location de Voitures, Transferts), également des APIs d’intégration simples et fiables permettant d’enrichir instantanément son contenu.
● DIGITRIPS Tech : Pour les distributeurs et fournisseurs de voyages : le cœur technologique du groupe, DIGITRIPS Partners représente toute l’étendue de son innovation et de ses infrastructures à travers des solutions SaaS et mobiles nouvelle génération. L’expérience client est enrichie, les réservations sont optimisées, et l’efficacité opérationnelle renforcée.
● DIGITRIPS Partners : Pour les e-commerçants, les programmes de fidélité et les CSE : une plateforme de réservation de voyages en marque blanche 100% personnalisable qui offre une expérience fluide et engageante tout en renforçant la fidélité des voyageurs.
Rencontrez les équipes de DIGITRIPS
Rencontrez les équipes de DIGITRIPS en prenant rendez-vous dès maintenant via la plateforme Everywhere de l’IFTM : https://iftm-2025.eventware.com/login
Choisissez un créneau horaire avec le contact de votre choix, dont les commerciaux DIGITRIPS Pro :
● Eric Szynkier : Directeur commercial
● Sarah Amani : Sales Account Manager Ile de France, Nord-Est et La Réunion
● Julien Lausse : Sales Account Manager Sud-Est, Guadeloupe, Martinique et Guyane
● Magalie Gagneux : Sales Account Manager Nord-Ouest et Corse
● Jean-Pierre Carteau : Sales Account Manager Sud-Ouest.
Avec cette démo, le Dynamic Package n’aura plus de secret pour vous !
Les équipes de DIGITRIPS vous proposent une démo en live de la solution DIGITRIPS Pro dédiée aux agents de voyages le mercredi 24 septembre 2025 à 14h30 sur le stand N048. Cette démo se concentrera sur le produit Dynamic Package, c’est-à-dire le Vol ou le Train + Hôtel + Transfert.
Vous y trouverez les nouveautés et tous les essentiels pour bien maitriser l’outil.
Grand jeu concours !
En plus de rencontrer nos équipes et de découvrir les dernières innovations du secteur, les visiteurs auront chaque jour la possibilité de participer à notre grand jeu concours. Il leur suffira de scanner le QR code disponible sur le salon ou directement sur notre stand pour jouer et gagner une valise. Un tirage au sort sera également organisé en fin de journée sur notre stand N048 pour remporter une valise ou un lot de 2 billets avec l'un de nos partenaires.
La soirée de l’année : 10 Years Night Party !
DIGITRIPS fête ses 10 ans ! Et pour célébrer ce bel anniversaire, la soirée annuelle Night Party promet d’être mémorable : la 10 Years Night Party !
Des surprises seront au rendez-vous, alors ne manquez pas cet événement inoubliable :
● Mardi 23 septembre 2025 à 21h
● Des surprises vous attendent !
Attention : l’entrée est strictement réservée aux personnes munies d’une invitation.
Cette soirée est organisée en partenariat avec Travelport et Xplorassur.
DIGITRIPS prend la parole à l’IFTM
Deux des figures importantes de DIGITRIPS prennent la parole lors de conférences sur l’IFTM.
Tout d’abord Emilie Dumont, Directrice Générale du groupe DIGITRIPS, prendra la parole le mardi 23 septembre à 11h30 sur le sujet « 5 ans après le COVID, le tourisme a-t-il vraiment changé ? » en analysant les conséquences du COVID sur les 5 dernières années, les évolutions du tourisme et les principales mutations à l’œuvre.
Emilie sera accompagnée des Directeurs Généraux et CEO de Amadeus, Protourisme, Travelsoft et Orchestra, du Directeur des ventes agence d’Air France et du Président de Marietton, Havas Voyages et Selectour.
Pour y assister, il vous suffit de vous présenter à l’Arena – République Dominicaine du salon IFTM.
Retrouvez également Clémentine Colin, Directrice RH du groupe DIGITRIPS, qui rejoindra le président de On commence Lundi.com, site d’offres d’emploi tourisme, lors d’une conversation autour du recrutement « Recruter et être recruté.e : les coulisses de l’emploi enfin révélées ! » dans l’Espace Conversations mardi 23 septembre à 12h.
Vous ne faites pas encore partie du programme de fidélité ?
Venez rencontrer les équipes sur le stand N048, elles seront ravies de vous expliquer comment ça fonctionne !
Présent également sur le stand, le programme de fidélité Smile Angels dédié aux agents de voyages vous récompense pour chacune de vos ventes réalisées sur la plateforme DIGITRIPS Pro. Cumulez les TravelPoints, autrement dit des points de fidélité, et convertissez-les en bons d’achats ou cadeaux parmi un large choix dans la boutique. Toutes vos réservations sont éligibles : Hébergements, Vols, Dynamic Packages, Transferts et Locations de voitures.
En quelques mots : vous vendez, vous cumulez, vous gagnez des cadeaux !
Pour adhérer au programme de fidélité Smile Angels, rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre sur www.smile-angels.com et de cliquer sur « S’inscrire ».
Bonus pour les nouveaux inscrits : DIGITRIPS Pro vous offre jusqu’à 1000 TravelPoints de bienvenue si vous complétez entièrement les informations de votre profil.
