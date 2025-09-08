Retrouvez DIGITRIPS à l’IFTM au stand N048 !

● Une nouvelle identité visuelle qui reflète ses ambitions

● Des solutions uniformisées pour proposer une offre claire et segmentée pour la compréhension de tous

● Une marque repensée, une vision affirmée et une ambition renouvelée

● Une offre élargie avec des évolutions produits

● Un ADN conservé et renforcé avec une promesse incarnée : «The easy way to sell travel»

● Un nouveau site corporate intuitif et ergonomique où retrouver toutes les informations sur le groupe et ses solutions.

Cette année marque les 10 ans de. Dix années d’aventures et d’innovations aux côtés de ses partenaires et clients fidèles. Pour marquer cette nouvelle étape de son évolution, beaucoup de nouveautés ont marqué l’année du groupe. En effet, DIGITRIPS a fait peau neuve :