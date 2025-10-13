DIGITRIPS Pro : l’IA s’installe pour simplifier la recherche d’hébergements

TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Trouver l’hébergement qui correspond vraiment aux attentes d’un client est l’une des tâches les plus exigeantes pour un agent de voyages. Au-delà du prix ou du confort, il s’agit d’identifier le bon emplacement et les bons services en un minimum de temps, tout en garantissant une recommandation pertinente et crédible.

C’est précisément sur ce point que DIGITRIPS Pro innove, avec un assistant IA intégré à son moteur d’hébergements, capable d’analyser les besoins du voyageur et d’organiser les résultats de manière intelligente et géolocalisée.


Rédigé par le Lundi 20 Octobre 2025

Assurever

Une aide à la décision au service de la satisfaction client


En combinant compréhension du besoin, analyse sémantique et pertinence géographique, l’assistant IA de DIGITRIPS Pro devient un véritable outil d’aide à la décision.

Il offre à l’agent une sélection plus fine et plus fiable, renforçant ainsi son rôle de conseiller expert et la confiance de son client.

Une recherche géolocalisée précise entre un ou plusieurs points d’intérêt


L’assistant IA introduit une fonction de géolocalisation avancée qui permet désormais de rechercher un hébergement à partir d’un ou plusieurs points d’intérêt. Par exemple : “Un hôtel entre la Tour Eiffel, le Louvre et le musée d’Orsay” ou “Suivant la ligne 14 du métro de Paris”. L’outil triangule automatiquement les zones pertinentes et affiche une carte interactive où chaque hébergement est classé selon son niveau d’adéquation avec la demande.
Cette approche permet à l’agent de visualiser immédiatement les options les plus cohérentes avec les besoins exprimés par son client.

Disponible depuis septembre 2025, les premiers résultats parlent d’eux-mêmes :

● Une recherche sur trois effectuée sur la plateforme inclut déjà un critère de géolocalisation
● 96 % de ces recherches aboutissent à un résultat pertinent, démontrant la robustesse et la fiabilité du moteur IA
● Les termes les plus utilisés confirment l’adoption naturelle de la fonctionnalité : “proche de”, “centre-ville” ou “station de train” reviennent le plus souvent dans les requêtes des agents.

Un assistant qui comprend le langage des voyageurs

L’assistant ne se limite pas à la géolocalisation : il est aussi capable d’interpréter le langage naturel du client. “Je veux un hôtel bien noté, avec un spa et adapté aux PMR”. L’IA traduit instantanément ces besoins en filtres précis : classement par étoiles, équipements, accessibilité… L’agent gagne ainsi un temps considérable dans la configuration de sa recherche, tout en s’assurant que les critères réellement importants pour le client sont bien pris en compte.
Classement par pertinence

Les résultats s’affichent ensuite par ordre de correspondance avec la demande, permettant à l’agent de visualiser en un coup d’œil les meilleures options pour son client. Sur la carte interactive, chaque hébergement est identifié par un code couleur clair et intuitif :

● Vert foncé : correspond parfaitement à la requête
● Vert clair : correspond bien, avec quelques écarts mineurs
● Jaune : partiellement pertinent
● Orange : correspond peu à la recherche.

Cette représentation visuelle permet de comparer instantanément les possibilités, d’expliquer ses choix au client, et de garantir un conseil fondé sur des critères précis et mesurables. L’agent obtient ainsi une vision hiérarchisée et géolocalisée des hébergements, pour un choix plus rapide et plus sûr.
Une recherche toujours fructueuse

Même si un élément de la requête ne peut pas être pris en compte, par exemple un service ou une localisation non reconnue, l’assistant le signale visuellement, l’élément apparaissant barré. Mais la recherche ne s’arrête pas là : l’IA continue de proposer les résultats les plus proches possibles de la demande. L’agent dispose donc systématiquement d’une sélection exploitable, évitant tout “zéro résultat” et assurant une continuité dans l’expérience utilisateur.

L’assistant IA : seulement la première étape

DIGITRIPS Pro continue d’étendre ses expertises et participe à la modernisation du secteur du tourisme grâce à ses innovations. La plateforme dédiée aux agents de voyages s’attaque désormais à l’Intelligence Artificielle articulée autour de 3 piliers principaux.

Révolutionner la productivité interne
Le premier volet d’application de l’IA au sein de DIGITRIPS Pro concerne l’amélioration de la productivité interne. L’entreprise fait appel à des outils IA du marché et déploie une bibliothèque accessible à l’ensemble de ses collaborateurs, accompagnée d’un programme de formation continue et d’un système de partage de retours d’expérience. Cette démarche vise à garantir à chaque employé de tirer pleinement parti des capacités de l’IA de manière que les tâches internes soient exécutées en favorisant une culture d’efficacité et d’innovation.

Automatiser les processus métiers
L’IA intégrée tient également un rôle essentiel pour les agents de voyages dans leur processus métiers. L’objectif est d’automatiser et digitaliser le travail des agents de voyages afin de les décharger de leurs tâches répétitives à faible valeur ajoutée. L’agent dégage ainsi du temps pour se concentrer l’essentiel : la relation client, élément où l’expertise humaine demeure irremplaçable.

Améliorer l’expérience client
Le troisième pilier s’articule autour de l’expérience client. L’IA enrichit les solutions et fournit aux utilisateurs les meilleurs outils pour développer leur activité. Le nouvel assistant IA de DIGITRIPS Pro explorée plus haut en est la première étape, en mettant l’accent sur l’expérience utilisateur (UX) offrant un gain de temps considérable. De nombreuses évolutions sont à venir en ayant pour objectif d’anticiper les évolutions du marché et de continuer d’offrir aux professionnels du voyage des outils performants et compétitifs.

Pour en savoir plus sur l’assistant IA, découvrez la vidéo explicative ici.

Un programme de fidélité pour vous récompenser

Smile Angels, le programme de fidélité de DIGITRIPS Pro, vous permet de cumuler des points pour chaque réservation effectuée sur la plateforme DIGITRIPS Pro. Avec les points cumulés vous avez accès à un large catalogue de cadeaux variés.

Un service client disponible à chaque instant

Parce qu’il est crucial d’obtenir un support réactif dans le secteur du tourisme, DIGITRIPS Pro a des équipes dédiées prêtes à répondre à tout moment aux besoins des agents de voyage, leur assurant ainsi une tranquillité d’esprit.

Deux canaux sont mis à disposition des agents :

● Par messagerie : pour suivre vos demandes et suivre l’avancement de vos dossiers
● Via la ligne d’urgences 24h/24 et 7j/7 : numéro disponible en permanence pour les situations d’urgences, notamment pour un agent ayant un client à l’aéroport ou à destination qui rencontre un problème, garantissant ainsi une assistance immédiate.

DIGITRIPS Pro : l’IA s’installe pour simplifier la recherche d’hébergements
Notre équipe commerciale se tient à votre entière disposition pour vous assister et venir vous rencontrer :

Au 01 70 38 70 70 ou commercial@digitrips.com
Notre site : www.digitripspro.com

Vous n’êtes pas encore inscrit ? C’est gratuit et c’est par ici


Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias