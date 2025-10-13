DIGITRIPS Pro : l’IA s’installe pour simplifier la recherche d’hébergements

Une recherche géolocalisée précise entre un ou plusieurs points d’intérêt

● Une recherche sur trois effectuée sur la plateforme inclut déjà un critère de géolocalisation

● 96 % de ces recherches aboutissent à un résultat pertinent, démontrant la robustesse et la fiabilité du moteur IA

● Les termes les plus utilisés confirment l’adoption naturelle de la fonctionnalité : “proche de”, “centre-ville” ou “station de train” reviennent le plus souvent dans les requêtes des agents.

L’assistant IA introduit une fonction de géolocalisation avancée qui permet désormais de rechercher un hébergement à partir d’un ou plusieurs points d’intérêt. Par exemple : “Un hôtel entre la Tour Eiffel, le Louvre et le musée d’Orsay” ou “Suivant la ligne 14 du métro de Paris”. L’outil triangule automatiquement les zones pertinentes et affiche une carte interactive où chaque hébergement est classé selon son niveau d’adéquation avec la demande.Cette approche permet à l’agent de visualiser immédiatement les options les plus cohérentes avec les besoins exprimés par son client.Disponible depuis septembre 2025, les premiers résultats parlent d’eux-mêmes :