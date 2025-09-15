DIGITRIPS à l’IFTM 2025 : dix ans d'aventure, une nouvelle direction et l’avenir en ligne de mire

1. En 2015 le marché était déjà très compétitif. Qu’est-ce qui vous a convaincu qu’il restait une place à prendre ?

Nicolas Brumelot : Le marché du tourisme était en effet déjà mature et très concurrentiel au moment de nos réflexions. Mais compte tenu du nombre de produits, de segments, de canaux et de marchés de l’univers du travel, nous étions convaincus qu’il existait encore des opportunités. Si en France la concurrence était féroce sur la vente directe aux voyageurs, il existait très peu d’acteurs sur la distribution à destination des professionnels (B2B et B2B2C) notre cœur de clientèle depuis toujours.

Il y a nécessairement une prise de risque lorsqu’on se lance. Les fournisseurs, les clients, les collaborateurs et, si besoin, les investisseurs répondront-ils présents ? et nous feront-ils de nouveau confiance ? Malgré ces questionnements avec Carlos on s’est donc lancés car la prise de risque fait partie de l’ADN des entrepreneurs que nous sommes.





2. Avec l’intégration d'Hresa, Koedia et mTrip, vous formez aujourd’hui une “famille élargie” sous le nom DIGITRIPS. Qu’est-ce que ces rapprochements ont apporté concrètement à vos clients et partenaires ?

Emilie Dumont : Quand nous avons créé DIGITRIPS en 2021 c’était avant tout pour rassembler les collaborateurs issus des sociétés historiques autour de notre mission commune : offrir à nos clients professionnels The Easy Way to Sell Travel. Depuis, nous avons renforcé les passerelles entre nos solutions et accompagné un nombre croissant de clients aux besoins multiples, en mobilisant plusieurs de nos marques historiques. En 2025, nous avons décidé de modifier notre architecture de marque autour des besoins de nos clients et donc de nos solutions à savoir DIGITRIPS Pro, DIGITRIPS Partners et DIGITRIPS Tech et la promesse reste la même : simplifier la vente de voyages aux professionnels. C’est la complémentarité de nos histoires et savoir-faire qui nous permet d’apporter aujourd’hui un panel de solutions pertinentes aux besoins de nos clients, autour d’un socle technologique commun.



3. Votre gouvernance repose sur un trio atypique. Comment fonctionne-t-elle au quotidien ?

Carlos Da Silva : Le duo que nous formions avec Nicolas fonctionnait déjà très bien. Pourtant, nous manquions de rigueur et d’exigence dans les process. Il nous fallait un talent complémentaire, une “perle rare”.

Car au-delà des compétences, la personne devait aussi accepter de s’inscrire dans une gouvernance à deux déjà très soudée depuis trente ans.

Lorsque qu’Émilie a rejoint DIGITRIPS en tant que CFO, nous avons très vite compris qu’elle réunissait toutes ces qualités. Nous lui avons proposé d’être CEO à nos côtés après le COVID et sa vision, sa méthode et son énergie se sont parfaitement intégrées à notre duo. Avec le recul, il est clair que nous ne nous sommes pas trompés : à trois, nous sommes encore plus solides et plus performants !



Emilie Dumont : Carlos et Nicolas ont une immense expérience de notre industrie et ne sont pas avares de leur savoir. Nous partageons beaucoup, et même si nous ne sommes pas toujours d’accord, nous débattons et nous respectons toujours la décision que nous avons prise ensemble. La gouvernance à trois repose avant tout sur le respect mutuel, la transparence et un socle de valeurs humaines partagées.



4. La crise du Covid a marqué un tournant. Quelle a été la principale leçon ?

Carlos Da Silva : La crise du Covid a surtout représenté une épreuve humaine majeure.

Nos équipes ont dû faire face à une intensité inédite liée à la gestion des annulations massives, tout en vivant l’incertitude du chômage technique.

Cette période a renforcé notre sentiment de responsabilité.

Si cette réalité douloureuse a été un choc, elle a également révélé le professionnalisme de nos équipes ainsi que la force de notre gouvernance partagée, qui nous a permis de rester soudés et de maintenir un dialogue constant. Ces difficultés nous ont collectivement amenés à réfléchir à la résilience de notre modèle.



Nicolas Brumelot : Exactement, et c’est sans doute notre gouvernance partagée qui nous a aidés à regarder les choses sur le long terme. Nous nous sommes interrogés sur notre environnement en sortie de crise et nous avons « mis à profit » cette période pour initier et opérer des changements structurels qui forment la base solide sur laquelle est assise le groupe aujourd'hui.



Sous la houlette d’Emilie en particulier, nous avons accéléré la digitalisation et l’automatisation des traitements, notamment pour l’après-vente. Nous avons ainsi apporté une expérience client améliorée fondée sur l’autonomie et réalisé d’importants gains de productivité. De start-up en hyper croissance, nous avons piloté la transition pour devenir un acteur rentable de la travel tech.





5. Quelle est l’innovation dont vous êtes le plus fier ? Et à l’inverse, quel est l’échec que vous ne regrettez pas ?

Carlos Da Silva : Mon coup de cœur à moi, c’est la toute première version de notre offre FLEX, que nous avions baptisée FREE FLEX, incluse gratuitement sur tous les billets d’avion secs et garantissant automatiquement un remboursement de 70 % en cas d’annulation jusqu’à 8 jours du départ. Cette innovation a immédiatement marqué les esprits et a généré un énorme bouche-à-oreille autour de MisterFly.

Bien sûr, son coût était important pour l’entreprise et, au bout de six mois, nous avons dû la faire évoluer vers deux options payantes – FLEX50 et FLEX100 – offrant respectivement 50 % ou 100 % de remboursement. Ce modèle, plus équilibré économiquement, reste aujourd’hui un vrai succès, car il combine sécurité et liberté pour le client avec un excellent rapport qualité-prix.

Mon “epic fail” s’appelait Best Buy : rembourser nos clients si le prix de leur billet baissait après l’achat. Une belle idée, mais impossible à tenir économiquement. Elle nous a beaucoup appris sur l’importance de trouver le bon équilibre entre innovation, faisabilité technique et valeur réelle pour le client.



Emilie Dumont : Pour ma part, c’est notre nouvel Assistant IA, lancé en bêta sur

6. Quelles sont selon vous les grandes transformations à venir dans la distribution de voyages ?

Nicolas Brumelot : Une réponse originale ? L’Intelligence Artificielle (rires). Sa puissance et ses capacités sont en train de transformer l’univers du voyage, touchant aussi bien les fournisseurs et les agents que les voyageurs. L’IA s’impose déjà sur tous les canaux de distribution, qu’il s’agisse de réserver ou d’organiser un séjour, et tout évolue très vite. Pour ceux qui sauront l’adopter et l’utiliser intelligemment et rapidement, elle représente une formidable source de gains de productivité et d’amélioration de l’expérience client. Avec l’IA, le monde du voyage s’ouvre à un champ de possibilités presque infini !



7. Comment l’IA est-elle intégrée dans les produits DIGITRIPS aujourd’hui ?

Emilie Dumont : Nous travaillons l’IA dans trois grands domaines.

Tout d’abord pour la productivité interne : nous utilisons des outils IA du marché et mettons actuellement en place une bibliothèque accessible à nos collaborateurs, avec formation continue et retours d’expérience sur leur usage.

Ensuite, dans les processus métiers : l’IA est intégrée pour automatiser et digitaliser le travail de nos agents de voyages. Après de nombreux tests et ajustements, nous obtenons déjà des résultats impressionnants, comme la lecture automatique de notes tarifaires GDS ou le traitement de mails non structurés, permettant de libérer nos agents des tâches à faible valeur ajoutée. Les technologies vocales promettent de nouveaux bouleversements à venir.

Enfin, pour l’expérience client : nous exploitons l’IA pour enrichir nos solutions et offrir aux clients les meilleurs outils pour développer leur activité. Notre nouvel Assistant IA en est la première étape, et de nombreuses fonctionnalités sont en développement en collaboration avec nos partenaires, pour anticiper les évolutions du marché et du Generative Engine Optimization.



8. Justement, quel est le principe de l’Assistant IA sur la plateforme DIGITRIPS Pro ?

Emilie Dumont : Notre Assistant IA est aujourd’hui intégré en version bêta sur notre plateforme DIGITRIPS Pro. Il s’agit avant tout d’aider l’agent à proposer plus rapidement une sélection pertinente d’hôtels au voyageur, en se basant sur une requête personnalisée. Un hôtel proche d’un parc et des grands musées, de la plage ou encore direct en métro de l’aéroport, bien noté, accessible PMR etc – l’agent retranscrit les besoins du client tels qu’il les énonce, et les résultats apparaissent sur une carte interactive, avec un système de scoring. Il peut alors repérer en un clin d’oeil les meilleures options pour le client – l’Assistant IA se place comme un outil d’aide à la décision, et en aucun cas il ne décide à la place du voyageur ou de l’agent ! Mettre l’accent sur l’UX c’est faire gagner en temps et en clarté.



9. Au-delà du savoir-faire, ce sont aussi 10 ans aux côtés de vos clients, partenaires et collaborateurs (et même 10 ans de la fameuse soirée MisterFly…). Qu’est-ce que vous retenez de cette aventure humaine ?

Nicolas Brumelot : L’aspect humain a été un élément clé dans la décision de nous lancer dans cette nouvelle aventure. Nous avons toujours eu beaucoup de respect et de bienveillance pour l’ensemble de nos collaborateurs. Chacun.e constitue le maillon d’une chaîne et le tout est indissociable. Nos collaborateurs nous le rendent bien, certains nous suivent depuis 30 ans !

Je suis fier du parcours accompli à leurs côtés et reconnaissant de pouvoir compter sur leur implication, leur fidélité et leur solidarité.



Carlos Da Silva : Je rejoins Nicolas. J’ai eu le privilège de partager le chemin de femmes et d’hommes engagés, talentueux et solidaires, dont l’énergie et la fidélité ont rendu cette décennie inoubliable.

Au-delà des réussites et des projets, ce sont les liens de confiance créés avec nos équipes, nos clients et nos partenaires qui me touchent le plus. La grande soirée Poker que nous organisons chaque année lors de l’IFTM en est d’ailleurs une belle illustration : un moment unique qui symbolise la convivialité et la complicité qui nous unissent !

D’ailleurs après dix années d’aventure intense, marquées par ces liens humains et cette confiance partagée, le

10. Pour finir, que souhaitez-vous à DIGITRIPS pour les dix prochaines années ?

Carlos Da Silva : Mon souhait le plus cher est que cette aventure se poursuive toujours et encore avec la même passion et le même plaisir partagé !



Nicolas Brumelot : Pour moi, l'ambition de satisfaire au mieux toutes celles et ceux qui sont nécessaires au bon fonctionnement et au développement de l’entreprise – les clients, les fournisseurs, les investisseurs et les collaborateurs. Ils sont tous indispensables pour la réalisation de notre mission.



Emilie Dumont : Alors que je m’apprête à passer le relais, je suis convaincue que dans 10 ans DIGITRIPS restera une formidable aventure humaine et technologique. Grâce à ses racines solides et à son agilité, DIGITRIPS sera “The easy way to sell travel” en Europe et une référence mondiale des solutions marque blanche de distribution de voyage, dans un monde où le “LLM first” aura remplacé le “mobile first” !