Digitrips : Emilie Dumont passe le relais à la direction générale

À l’issue d’une réflexion stratégique menée par ses fondateurs et ses investisseurs, et à laquelle Emilie Dumont a pleinement participé et contribué, Digitrips annonce un prochain passage de relais à la direction générale du groupe

Digitrips tient à remercier chaleureusement Émilie Dumont pour sa contribution déterminante depuis 2020. Elle a accompagné avec rigueur et énergie des étapes clés pour le groupe.



Son engagement et son professionnalisme ont marqué avec bienveillance et profondeur l’histoire récente de Digitrips. Une transition organisée est en cours, dans un climat de confiance, de sérénité et de respect mutuel.