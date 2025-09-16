Digitrips : Emilie Dumont passe le relais à la direction générale

Émilie Dumont quittera ses fonctions de directrice générale de Digitrips à l’issue d’une période de transition - Photo : Digitrips
Qui sera le nouveau (ou la nouvelle) DG de Digitrips ?
Mercredi 17 septembre 2025, le Groupe a annoncé, dans un communiqué, le départ d'Emilie Dumont, directrice générale depuis 2020.
"À l’issue d’une réflexion stratégique menée par ses fondateurs et ses investisseurs, et à laquelle Emilie Dumont a pleinement participé et contribué, Digitrips annonce un prochain passage de relais à la direction générale du groupe", peut-on lire.
Tandis que le nouveau directeur général rejoindra l'entreprise le 13 octobre, aux côtés de Carlos Da Silva et de Nicolas Brumelot, qui demeure président du Groupe, Émilie Dumont quittera ses fonctions à l’issue d’une période de transition.
"Digitrips tient à remercier chaleureusement Émilie Dumont pour sa contribution déterminante depuis 2020. Elle a accompagné avec rigueur et énergie des étapes clés pour le groupe.
Son engagement et son professionnalisme ont marqué avec bienveillance et profondeur l’histoire récente de Digitrips. Une transition organisée est en cours, dans un climat de confiance, de sérénité et de respect mutuel."
Digitrips : un nouveau DG reconnu pour son expertise
Si le Groupe ne communique pas, pour l'heure, l'identité du futur nouveau directeur général, c'est pour lui laisser le temps "de communiquer auprès de ses propres équipes".
En revanche, le communiqué précise que "fort de plus de 20 ans d’expérience dans l’écosystème du tourisme, notamment le conseil en stratégie, le B2B, le e-commerce, le digital et l’international, il est reconnu pour son expertise ainsi que pour ses qualités humaines et managériales.
Son arrivée s’inscrit dans la continuité de la stratégie du groupe : croissance, excellence opérationnelle et développement international".
Un rappel aux fondations posées ces dernières années par Digitrips, à savoir le positionnement "The easy way to sell travel" dédié aux professionnels B2B et B2B2C, une croissance raisonnée et rentable, un projet et une vision groupe partagés, l'industrialisation des opérations, l'IA, et les premiers pas à l’international.
