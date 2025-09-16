TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Digitrips : Emilie Dumont passe le relais à la direction générale

Un nouveau DG rejoindra le Groupe le 13 octobre 2025


Directrice générale de Digitrips depuis 2020, Emilie Dumont quittera ses fonctions prochainement. Son successeur arrivera le 13 octobre. Si son nom n'a pas encore été dévoilé, Digitrips le décrit comme une personne disposant de "plus de 20 ans d’expérience dans l’écosystème du tourisme, notamment le conseil en stratégie, le B2B, le e-commerce, le digital et l’international".


Rédigé par le Jeudi 18 Septembre 2025

Émilie Dumont quittera ses fonctions de directrice générale de Digitrips à l’issue d’une période de transition - Photo : Digitrips
Émilie Dumont quittera ses fonctions de directrice générale de Digitrips à l’issue d’une période de transition - Photo : Digitrips
CroisiEurope
Qui sera le nouveau (ou la nouvelle) DG de Digitrips ?

Mercredi 17 septembre 2025, le Groupe a annoncé, dans un communiqué, le départ d'Emilie Dumont, directrice générale depuis 2020.

"À l’issue d’une réflexion stratégique menée par ses fondateurs et ses investisseurs, et à laquelle Emilie Dumont a pleinement participé et contribué, Digitrips annonce un prochain passage de relais à la direction générale du groupe", peut-on lire.

Tandis que le nouveau directeur général rejoindra l'entreprise le 13 octobre, aux côtés de Carlos Da Silva et de Nicolas Brumelot, qui demeure président du Groupe, Émilie Dumont quittera ses fonctions à l’issue d’une période de transition.

"Digitrips tient à remercier chaleureusement Émilie Dumont pour sa contribution déterminante depuis 2020. Elle a accompagné avec rigueur et énergie des étapes clés pour le groupe.

Son engagement et son professionnalisme ont marqué avec bienveillance et profondeur l’histoire récente de Digitrips. Une transition organisée est en cours, dans un climat de confiance, de sérénité et de respect mutuel."

Digitrips : un nouveau DG reconnu pour son expertise

Autres articles
Si le Groupe ne communique pas, pour l'heure, l'identité du futur nouveau directeur général, c'est pour lui laisser le temps "de communiquer auprès de ses propres équipes".

En revanche, le communiqué précise que "fort de plus de 20 ans d’expérience dans l’écosystème du tourisme, notamment le conseil en stratégie, le B2B, le e-commerce, le digital et l’international, il est reconnu pour son expertise ainsi que pour ses qualités humaines et managériales.

Son arrivée s’inscrit dans la continuité de la stratégie du groupe : croissance, excellence opérationnelle et développement international".

Un rappel aux fondations posées ces dernières années par Digitrips, à savoir le positionnement "The easy way to sell travel" dédié aux professionnels B2B et B2B2C, une croissance raisonnée et rentable, un projet et une vision groupe partagés, l'industrialisation des opérations, l'IA, et les premiers pas à l’international.

Lu 322 fois

Tags : carlos da silva, digitrips, emilie dumont, nicolas brumelot
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 16 Septembre 2025 - 19:15 Patrick Métivier nommé directeur général de KEEPCALL

Mardi 16 Septembre 2025 - 14:30 Belambra : Dimitri Chevtchenko, nouveau Directeur des Systèmes d’information

Mondial Tourisme
Dernière heure

TAP Air Portugal : les nouvelles cabines Airspace débarquent

Tourisme bien-être : une tendance clé du marché en 2025

Digitrips : Emilie Dumont passe le relais à la direction générale

Plein Cap Croisières embarque avec Swan Hellenic pour une nouvelle offre premium

IA : un vrai "plus" pour l'hôtellerie de luxe ? [ABO]

Brand News

Retrouvez DIGITRIPS à l’IFTM au stand N048 !

Retrouvez DIGITRIPS à l’IFTM au stand N048 !
Anciennement MisterFly, trouvez le stand au nom de DIGITRIPS dès cette année. Les équipes DIGITRIPS...
Les annonces

A VENDRE - CAUSE DEPART A LA RETRAITE ET TROP D'ACTIVITES - Département spécialisé EGYPTE
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller Voyages Affaires expérimenté H/F - CDI - (Nantes (44))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller Voyages Affaire expérimenté H/F - CDI - (Montpellier (34))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Assur-Travel élargit ses garanties pour les agences de voyages : une couverture exclusive face aux risques des packages dynamiques

Assur-Travel élargit ses garanties pour les agences de voyages : une couverture exclusive face aux risques des packages dynamiques

Civitatis, la plateforme d'activités, de visites guidées et de transferts, vous donne rendez-vous à l’IFTM 2025 (Stand F091)

Civitatis, la plateforme d'activités, de visites guidées et de transferts, vous donne rendez-vous à l’IFTM 2025 (Stand F091)
Distribution

Distribution

Spatial, immobile, lointain : quel(s) visage(s) aura le tourisme en 2075 ?

Spatial, immobile, lointain : quel(s) visage(s) aura le tourisme en 2075 ?
Partez en France

Partez en France

Destination Mayenne : devenir attractif au-delà du tourisme !

Destination Mayenne : devenir attractif au-delà du tourisme !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Afrique du Sud : une campagne pour découvrir le pays avec des yeux d’enfant

Afrique du Sud : une campagne pour découvrir le pays avec des yeux d’enfant
Production

Production

Jet tours remet les clubs au goût du jour

Jet tours remet les clubs au goût du jour
AirMaG

AirMaG

TAP Air Portugal : les nouvelles cabines Airspace débarquent

TAP Air Portugal : les nouvelles cabines Airspace débarquent
Transport

Transport

Grève du 18 septembre : SNCF, RATP, aérien... à quoi s'attendre ?

Grève du 18 septembre : SNCF, RATP, aérien... à quoi s'attendre ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Sur-mesure : une plateforme interactive pour les clients Richou Voyages

Sur-mesure : une plateforme interactive pour les clients Richou Voyages
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Explora Journeys mettra le cap vers l'Asie en 2027-2028

Explora Journeys mettra le cap vers l'Asie en 2027-2028
HotelMaG

Hébergement

Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes

Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes
Futuroscopie

Futuroscopie

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !
CruiseMaG

CruiseMaG

Plein Cap Croisières embarque avec Swan Hellenic pour une nouvelle offre premium

Plein Cap Croisières embarque avec Swan Hellenic pour une nouvelle offre premium
TravelJobs

Emploi & Formation

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Hcorpo et Booking.com renforcent leur partenariat

Hcorpo et Booking.com renforcent leur partenariat
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias