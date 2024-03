Durabilité : Booking supprime son badge "Travel Sustainable"

constituait une allégation potentiellement trompeuse en matière de durabilité

Il est important que les entreprises utilisent des allégations de durabilité claires, correctes et pertinentes. Les consommateurs sont de plus en plus conscients de l’impact qu’ils ont eux-mêmes sur le climat, y compris lorsqu’ils voyagent. C’est pourquoi, lorsqu’ils choisissent un hébergement, les consommateurs doivent être capables de comprendre les allégations de durabilité utilisées et de s’y fier.

"plus de 1,3 million d’établissements nous ont indiqué les mesures qu’ils avaient mises en place en matière de durabilité, et plus de 590 000 établissements ont obtenu un badge « Travel Sustainable ». "

Booking a essuyé des critères sur ce programme : le 25 mars dernier, selon Skift, l’Autorité néerlandaise des consommateurs et des marchés (ACM) a déclaré que le programme «»., directeur du département Consommateurs d'ACM, a déclaré dans un communiqué : "Dans un communiqué publié en juin 2023 , Booking annonçait que depuis son lancement en novembre 2021,