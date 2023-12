Digitrips (Misterfly) fait le plein de nouveautés

Digitrips a également mis le booster sur le développement durable.



Ainsi, Misterfly affiche désormais l'empreinte carbone des vols " en tenant compte des trainées atmosphériques " en partenariat avec Atmosfair, et indique également les hôtels certifiés "durables".



Que ce soit pour les vols ou pour l'hébergement, les équipes RSE du Groupe ont fait le choix de critères très stricts : "nous proposons 1,2 million d'hébergements sur notre plateforme et seuls 12 000 sont aujourd'hui certifiés.



C'est dire qu'au niveau de l'hébergement, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour que le secteur ne fasse pas du greenwashing et que le consommateur puisse comprendre de quoi on lui parle quand on lui dit que l'hébergement est écoresponsable".



Dans la même mouvance, Misterfly propose désormais en B2B et B2C un "calendrier des vols directs", intégré à son moteur de vols. Cet outil permet en "deux secondes" de visualiser les jours d'opérations des vols directs au départ des aéroports français.



Il est particulièrement utile pour voir les vols directs au départ des aéroports de province. Ce calendrier vise également " à diminuer l’empreinte carbone des passagers " pour les inciter à choisir un vol direct.