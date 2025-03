Nouveau : ce site vous permet de sécuriser le prix des billets d'avion pendant un an !

Alors que les options classiques de blocage de prix se limitent généralement à 72 heures, FREEZE permet aux voyageurs de geler le tarif d'un billet d'avion jusqu'à un an à l'avance, avec la possibilité de finaliser ou de renoncer à leur option jusqu'à 10 jours avant le départ.



Cette flexibilité permet ainsi aux voyageurs de réserver au moment où les prix sont les plus bas sans s'engager immédiatement.



Selon les tests réalisés par MisterFly, " une réservation anticipée de 6 mois permet aux voyageurs d’économiser entre 30% et 50% comparativement à une réservation effectuée 10 jours avant la date de départ ."



L'option Freeze sera disponible pour tous les départs à plus de 15 jours et sera payante. Le montant varie en fonction de plusieurs paramètres : période de voyage, compagnie aérienne, délai de réservation... (voir encadré ci-dessous)