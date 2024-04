MisterFly : Une équipe commerciale engagée sur tous les fronts Des commerciaux expérimentés, à votre service pour vous aider à développer vos ventes.

MisterFly est un allié de taille pour les agences de voyages puisqu’il leur met à disposition, au travers de son site B2B, l’intégralité de son offre de produits. Mais son engagement va bien au-delà.



Rédigé par Yannick Houël le Lundi 22 Avril 2024

Une nouvelle commerciale pour la région Grand Ouest–Normandie :

Dans le cadre de son développement, MisterFly Pro a décidé d’étoffer son équipe commerciale avec l’arrivée de Magalie Gagneux sur la zone Grand Ouest & Normandie. Forte de son expérience en agence et chez divers Tours opérateurs dont MSC, elle sera en mesure d’accompagner au mieux les agences partenaires. Elle vient rejoindre Sarah, Julien et Jean Pierre que les agences connaissent bien.



MisterFly Pro a toujours mis les équipes commerciales au cœur de sa stratégie. Les agences ont ainsi facilement accès à un interlocuteur qui connait leurs besoins et les accompagnera sur le terrain. Le service commercial support est également disponible pour apporter des réponses plus techniques si besoin.



Magalie Gagneux :

« Je suis ravie de rejoindre MisterFly et sa dynamique équipe commerciale. Un vrai plaisir de retrouver les agences de ma région avec cette belle marque »

meilleurs outils et le plus de produits et de services possibles pour répondre aux besoins de leurs clients :



● Un site de vente : www.misterflypro.com entièrement dédié B2B

Simple et intuitif, il offre une large sélection de produits : Vols, Hébergements, Dynamic Packages, Locations de voitures et Transferts, grâce à des développements technologiques pointus. L’outil se décline aussi en version personnalisable en marque blanche pour les partenaires souhaitant développer leur stratégie B2B2C.



● Des prix toujours très compétitifs, fruit d'une expertise de longue date en matière de négociations directes avec ses fournisseurs.



● Des services spécifiques et innovants comme :



• La gestion de vos marges en ligne : A partir de votre espace AGENCE, avec ajustement possible en fin de réservation.



• Des prises d’options sur les vols, hébergements & locations de voiture, pour vous permettre de construire tranquillement vos packages.



• Les options Flexy qui vous assurent en cas d'annulation volontaire du client, un remboursement de 50% ou 100% de son billet d’avion, sous forme d'avoir.



• Le Tracker « Hotel best price » dont l’activation vous permet de générer des marges supplémentaires sur vos réservations d'hébergements.



• Un centre d’aide regroupant près de 100 articles contextualisés sur tous les sujets et un Chatbot pour obtenir des réponses parfaitement qualifiées en live,



• Une application mobile gratuite et en marque blanche à offrir à vos clients pour les accompagner avant, pendant et après leur voyage, incluant une multitude de services : Accès à leurs résa, enregistrement en ligne, alertes, guide de voyage et cartes interactives. MisterFly a été le 1er distributeur à proposer à ses clients B2B, ce service 100% gratuit.

