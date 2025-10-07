Digitrips : Patrick Lemaire succède à Émilie Dumont

"Forte de plus de 25 ans d’expérience dans le pilotage de la relation client et la transformation de l’expérience utilisateur, acquise notamment chez P&O Australia, Air France KLM Australie, et Smartbox UK elle aura pour mission de renforcer la qualité de service et de placer la satisfaction client au coeur de la stratégie d’expansion européenne du groupe."

Nous souhaitons la bienvenue à Patrick, Sophie et Vicki qui sauront nous faire profiter de leurs expériences et leurs expertises pour accélérer l’internationalisation du groupe qui ambitionne de devenir un acteur européen de premier plan dans la distribution de voyages auprès de professionnels.



Ces trois nominations, avec des profils aussi complémentaires qu'internationaux sur des postes et métiers clés du Groupe, marquent un nouveau chapitre dans l'histoire de Digitrips. Tandis que nous venons de fêter notre première décennie, nous nous donnons les moyens de réussir notre changement d'échelle et ainsi d'assurer notre croissance à long terme.