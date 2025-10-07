TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Digitrips : Patrick Lemaire succède à Émilie Dumont

Accélérer le développement à l'international


Digitrips vient d'annoncer la nomination de Patrick Lemaire au poste de Directeur Général et renforce son équipe de direction pour accélérer son développement international.


Rédigé par le Lundi 13 Octobre 2025

Patrick Lemaire nouveau directeur général de Digitrips - Photo Digitrips
Digitrips annonce la nomination de Patrick Lemaire au poste de Directeur Général qui devra piloter la nouvelle phase de développement du groupe "axée sur la croissance internationale en Europe et au-delà".

Diplômé de l’École Nationale des Ponts et Chaussées et de l’Université de Singapour, Patrick Lemaire dispose de plus de vingt ans d’expérience dans le conseil, l’entrepreneuriat et l’industrie du tourisme, en France comme à l’international, indique un communiqué de presse.

Après un parcours en conseil en stratégie au sein de Roland Berger et une expérience entrepreneuriale, il occupe plusieurs postes de direction au sein de groupes majeurs du secteur, notamment Fram-Promovacances et Smartbox, où il pilote les activités digitales et les opérations à l’échelle européenne.

Patrick Lemaire succède ainsi à Émilie Dumont, aux côtés des co-fondateurs Carlos Da Silva et Nicolas Brumelot.

« Rejoindre DIGITRIPS à ce moment clé de son développement est une formidable opportunité. Le groupe dispose d’un socle technologique solide, d’une offre différenciante et d’une équipe engagée. Je suis enthousiaste à l’idée de contribuer à écrire le prochain chapitre de cette aventure et d’accompagner son expansion sur de nouveaux marchés. » a indiqué Patrick Lemaire, le nouveau Directeur Général.

Sophie Laporte Linossier rejoint Digitrips en tant que Directrice de l’Expérience Client

Pour soutenir cette trajectoire, le groupe a également créé deux nouvelles fonctions au sein de son Comité de Direction.

Sophie Laporte Linossier rejoint ainsi le Comité de Direction à compter du 13 octobre en tant que Directrice de l’Expérience Client.

"Forte de plus de 25 ans d’expérience dans le pilotage de la relation client et la transformation de l’expérience utilisateur, acquise notamment chez P&O Australia, Air France KLM Australie, et Smartbox UK elle aura pour mission de renforcer la qualité de service et de placer la satisfaction client au coeur de la stratégie d’expansion européenne du groupe."

Au début du mois d’octobre, Vicki Wickens a également rejoint le groupe en tant que Vice-Présidente du Développement International, afin de piloter la stratégie d’expansion du groupe en Europe et à l’international.

« Nous souhaitons la bienvenue à Patrick, Sophie et Vicki qui sauront nous faire profiter de leurs expériences et leurs expertises pour accélérer l’internationalisation du groupe qui ambitionne de devenir un acteur européen de premier plan dans la distribution de voyages auprès de professionnels.

Ces trois nominations, avec des profils aussi complémentaires qu'internationaux sur des postes et métiers clés du Groupe, marquent un nouveau chapitre dans l'histoire de Digitrips. Tandis que nous venons de fêter notre première décennie, nous nous donnons les moyens de réussir notre changement d'échelle et ainsi d'assurer notre croissance à long terme. » a déclaré Nicolas Brumelot, co-fondateur et président du groupe.

