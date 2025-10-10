Val d’Isère élue meilleure station de ski du monde aux Readers’ Choice Awards 2025

Les stations françaises à l’honneur dans le classement 2025 du Condé Nast Traveller

Les lecteurs de Condé Nast Traveller ont désigné les meilleures stations de ski au monde pour 2025. Entre Alpes européennes et montagnes nord-américaines, ce classement met en lumière les destinations offrant pistes de qualité, villages accueillants et expériences après-ski complètes. Val d'Isère arrive en tête du classement.



Rédigé par Amélia Brille le Lundi 13 Octobre 2025

