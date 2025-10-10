TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Val d’Isère élue meilleure station de ski du monde aux Readers’ Choice Awards 2025

Les lecteurs de Condé Nast Traveller ont désigné les meilleures stations de ski au monde pour 2025. Entre Alpes européennes et montagnes nord-américaines, ce classement met en lumière les destinations offrant pistes de qualité, villages accueillants et expériences après-ski complètes. Val d'Isère arrive en tête du classement.


Rédigé par le Lundi 13 Octobre 2025

Val d'Isère élue meilleure station de ski du monde aux Readers' Choice Awards 2025
Condé Nast Traveller a publié les résultats de ses Readers’ Choice Awards 2025, dévoilant les stations de ski plébiscitées par ses lecteurs.

Et cette année, la France s’illustre fortement dans ce classement. Val d’Isère domine avec une note de 99,17 %, suivie par Les Trois Vallées (97,78 %) et Châtel (96,67 %). Courchevel (91,85 %) et Avoriaz (93,33 %) complètent le top 10 français.

La Suisse et l’Autriche restent également très présentes, avec Gstaad et Kitzbühel ex-aequo à 98,89 %, et des stations comme Verbier, St. Moritz et Zermatt dépassant toutes les 91 %.

Les pays scandinaves sont aussi représentés : Geilo (Norvège) et Levi (Finlande) obtiennent 90 %, au même titre qu’Aviemore (Écosse) et Schladming (Autriche).

Les lecteurs mettent en avant la combinaison entre qualité des pistes, villages pittoresques, gastronomie et animation après-ski pour évaluer ces stations.

Outre Val d'Isère et les stations français, quid des stations en Amérique du Nord ?

Du côté nord-américain, les États-Unis dominent le classement avec plusieurs stations emblématiques du Colorado et de l’Utah.

Jackson Hole (Wyoming) s’impose avec un score impressionnant de 98,40 %, devant Deer Valley et Snowmass (95 % chacun). Beaver Creek, Big Sky et Taos Ski Valley complètent le top 6 américain avec des notes comprises entre 93,33 % et 94,44 %.

Au Canada, Whistler Blackcomb et Panorama Mountain Village, toutes deux situées en Colombie-Britannique, figurent dans le top 10 nord-américain avec des scores respectifs de 90 % et 91,67 %.

Pour les voyageurs, ces stations sont reconnues non seulement pour l’étendue et la qualité de leurs domaines skiables, mais aussi pour l’ensemble des services proposés, hébergements, gastronomie et activités après-ski contribuent à faire de ces destinations des choix idéaux pour des vacances d’hiver réussies.


Lu 200 fois

Tags : station de ski, val d'isere
Notez

