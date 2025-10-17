TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Cécile Ferrando nommée directrice de Val d’Isère Tourisme

Elle succède à Christophe Lavaut qui rejoint Aintourisme


Après plus de vingt ans au sein de l’Office de Tourisme, Cécile Ferrando prend la direction de Val d’Isère Tourisme. Une nomination qui s’inscrit dans la continuité. Elle succèdera à Christophe Lavaut qui rejoint Aintourisme.


Rédigé par le Mardi 28 Octobre 2025

Cécile Ferrando nommée directrice de Val d’Isère Tourisme - Photo CE
Cécile Ferrando a été nommée directrice de Val d’Isère Tourisme, succédant à Christophe Lavaut, parti rejoindre Aintourisme.

Elle va poursuivre le travail engagé aux côtés de Sophie Rolland Moritz qui vient d'être nommée directrice des Pôles Sportifs, Congrès et Jeunesse. Elle occupait jusqu'ici le poste de directrice administrative et financière.

Entrée à l’Office de Tourisme de Val d’Isère dès 1997 comme assistante en communication, Cécile Ferrando a progressivement gravi les échelons pour en devenir l’une des figures clés. Après plusieurs années comme chargée de communication, elle occupe le poste de chef de projets digital de 2002 à 2017, période durant laquelle elle développe les premiers outils numériques de la station, dont la première application mobile « Val d’Isère Ski Guide ».

A lire aussi : Marketing : Val d’Isère sert de décor à un jeu vidéo téléchargé 25 millions de fois

Cécile Ferrando a occupé plusieurs postes au sein de Val d'Isère Tourisme

Elle prend ensuite la tête du service communication et promotion, avant d’être nommée directrice marketing et communication en 2021. À ce poste, elle supervise également le service accueil et devient référente Qualité Tourisme.

Dans son message publié sur LinkedIn, Cécile Ferrando évoque « un nouveau chapitre pour Val d’Isère Tourisme », marqué par la nécessité d’une « gestion prudente et réaliste » et d’une coopération renforcée entre les acteurs du territoire.

Parallèlement, elle poursuit son engagement dans le collectif Mountain Sisters, qu’elle a cofondé en 2022 pour valoriser le rôle des femmes dans les métiers de la montagne.

Lu 195 fois

Tags : val d'isere, val d'isere tourisme
