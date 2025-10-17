Cécile Ferrando nommée directrice de Val d’Isère Tourisme

Elle prend ensuite la tête du service communication et promotion, avant d’être nommée directrice marketing et communication en 2021. À ce poste, elle supervise également le service accueil et devient référente Qualité Tourisme.



Dans son message publié sur LinkedIn, Cécile Ferrando évoque « un nouveau chapitre pour Val d’Isère Tourisme », marqué par la nécessité d’une « gestion prudente et réaliste » et d’une coopération renforcée entre les acteurs du territoire.



Parallèlement, elle poursuit son engagement dans le collectif Mountain Sisters, qu’elle a cofondé en 2022 pour valoriser le rôle des femmes dans les métiers de la montagne.