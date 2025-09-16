Christophe Lavaut (Val d'Isère Tourisme) rejoint Aintourisme

Le tourisme constitue un secteur clé de l’économie départementale de l'Ain, avec près de 12 000 emplois (indépendants et salariés du secteur privé), soit environ 6 % de l’emploi salarié départemental, détaille un communiqué de presse.La fréquentation confirme cette vitalité : avec 13 millions de nuitées enregistrées en 2024, le département poursuit sa progression (+2 % en 5 ans).