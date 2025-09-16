Christophe Lavaut (Val d'Isère Tourisme) rejoint Aintourisme

Aintourisme, présidé par Damien Abad, annonce le recrutement de Christophe Lavaut au poste de directeur. Il prendra ses fonctions à temps plein à compter du 3 novembre 2025 pour succéder à Emmanuel Visentin à la tête de la structure.
Dans l’intervalle, l’intérim est assuré par Loïc Bouali, directeur adjoint. Christophe Lavaut dirige, depuis 2021, Val d’Isère Tourisme. À ce poste, il a piloté l’office de tourisme ainsi que les équipements touristiques, sportifs et de congrès.
Auparavant, il a occupé le poste de Directeur de l’Office de Tourisme de Combloux, après plusieurs années passées à l’Office de Tourisme de la Grande Plagne, où il a exercé des responsabilités en communication et marketing.
Le tourisme constitue un secteur clé de l’économie départementale de l'Ain, avec près de 12 000 emplois (indépendants et salariés du secteur privé), soit environ 6 % de l’emploi salarié départemental, détaille un communiqué de presse.
La fréquentation confirme cette vitalité : avec 13 millions de nuitées enregistrées en 2024, le département poursuit sa progression (+2 % en 5 ans).
