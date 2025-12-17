TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Le Grand Paris aborde l’hiver entre reprise et incertitudes

Arrivées aériennes, hôtellerie un hiver en clair-obscur


Malgré un début de mois marqué par des jours fériés décevants, le mois de novembre affiche une fréquentation touristique globalement en hausse dans le Grand Paris. À l’approche de l’hiver, les perspectives restent contrastées : vacances de Noël en retrait sur la première semaine, arrivées aériennes stables à légèrement positives et un mois de février 2026 porté par plusieurs grands événements et marchés long-courriers.


Jeudi 18 Décembre 2025

Le Grand Paris aborde l'hiver entre reprise et incertitudes
Le Grand Paris aborde l'hiver entre reprise et incertitudes
Le mois de novembre n’a pas commencé sous les meilleurs auspices pour la destination Grand Paris.

Selon le baromètre de novembre 2025 de Paris je t'aime, les deux jours fériés du 1er et du 11 novembre ont enregistré des performances en retrait par rapport à 2024, avec une baisse des excursionnistes et des touristes estimée à -6,7% le 1er novembre et -7,6% le 11 novembre.

Pour autant, à l’échelle du mois, la fréquentation touristique s’est montrée globalement dynamique. Novembre affiche une progression de +7,8% par rapport à 2023 et de +1,1% par rapport à 2024.

Cette hausse est largement portée par le tourisme national, en augmentation de +10,1% vs. 2023 et +7,8% vs. 2024, mais aussi par plusieurs marchés internationaux, dont la Chine, le Canada, la Suisse, le Japon, l’Espagne et l’Inde.

Vacances de Noël : une première semaine en retrait, une fin plus prometteuse

Les signaux observés lors du précédent baromètre se confirment pour les vacances de fin d’année. Sur la période du 23 au 30 décembre 2025, le taux d’occupation hôtelier recule de 5,4 points par rapport à 2024 à dates comparables.

Les réservations enregistrent également un léger repli (-1,6 point par rapport à la semaine précédente).

En revanche, la fin des vacances, du 31 décembre au 4 janvier, s’annonce plus favorable, avec un taux d’occupation en hausse de 6,5 points en moyenne.

Même constat du côté des meublés de tourisme : les réservations pour les vacances de Noël sont en baisse de -13,5% vs. 2024, tout en restant largement au-dessus de 2023 (+19,5%), signe d’un marché toujours en recomposition.

Arrivées aériennes : les États-Unis en tête, dynamiques contrastées selon les marchés

Entre décembre 2025 et février 2026, le Grand Paris totalise 1 009 923 arrivées aériennes enregistrées, en légère hausse de +0,7% sur un an.
Les États-Unis restent de loin le premier marché émetteur avec 215 839 arrivées (+1,6%). Ils devancent l’Espagne (56 768, +5,5%), le Canada (56 731, +0,7%) et le Brésil (51 122, +2,9%). Le Japon affiche une progression notable (+7,6%), tout comme l’Australie (+7,9%), Israël (+7,4%) et le Mexique (+8,8%).

À l’inverse, plusieurs marchés marquent le pas, notamment l’Italie (-10,4%), la Corée du Sud (-16,3%) et le Portugal (-21,2%). Un retard qui se ressent déjà à l’approche des vacances, l’Italie – troisième marché pour Paris – enregistrant moins d’arrivées qu’en 2024.

Le mois de janvier 2026 devrait être principalement soutenu par les grands événements professionnels accueillis dans le Grand Paris, comme Europain (Porte de Versailles), Maison & Objet (Villepinte) ou encore le congrès de cardiologie au Palais des Congrès. À ce stade toutefois, les réservations aériennes reculent de 3,6% pour le mois de janvier.

Le mois de février s’annonce en revanche plus dynamique, avec des arrivées aériennes en hausse de 4,1% à date. Plusieurs facteurs expliquent cette tendance : le match d’ouverture du Tournoi des Six Nations au Stade de France le 5 février (+12,8% d’occupation hôtelière vs. 2025), un Nouvel An chinois plus tardif, le 17 février, entraînant une hausse spectaculaire des arrivées depuis la Chine (+187%), et une Saint-Valentin tombant un samedi, générant +9% d’occupation hôtelière par rapport à 2025.

Réservations : des délais toujours contrastés selon les clientèles

En 2025, le touriste visitant Paris réserve son vol en moyenne 50 jours avant le départ. Les écarts restent marqués selon les nationalités : 22,9 jours pour les Qataris, contre 97 jours pour les Australiens. À noter que près de 20% des réservations aériennes sont effectuées à J-7 ou moins.

Pour les meublés de tourisme, le délai moyen de réservation s’établit à 51 jours, avec de fortes disparités territoriales : 57 jours pour Paris intra-muros, 43 jours pour les Hauts-de-Seine, 40 jours pour la Seine-Saint-Denis et 38 jours pour le Val-de-Marne.


