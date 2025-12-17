Le Grand Paris aborde l’hiver entre reprise et incertitudes

Les signaux observés lors du précédent baromètre se confirment pour les vacances de fin d’année. Sur la période du 23 au 30 décembre 2025, le taux d’occupation hôtelier recule de 5,4 points par rapport à 2024 à dates comparables.



Les réservations enregistrent également un léger repli (-1,6 point par rapport à la semaine précédente).



En revanche, la fin des vacances, du 31 décembre au 4 janvier, s’annonce plus favorable, avec un taux d’occupation en hausse de 6,5 points en moyenne.



Même constat du côté des meublés de tourisme : les réservations pour les vacances de Noël sont en baisse de -13,5% vs. 2024, tout en restant largement au-dessus de 2023 (+19,5%), signe d’un marché toujours en recomposition.