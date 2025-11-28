TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

L’ACTIF clôture sa saison 2025 sur une forte mobilisation

Plus de 250 agents de voyages formés lors des workshops en Île-de-France et en régions


L’ACTIF termine une saison 2025 rythmée par deux tournées de workshops qui ont permis de réunir plus de 250 agents de voyages. Entre formations, rencontres et ambiance conviviale, l’association confirme son rôle central dans l’animation du réseau des agences et prépare déjà une nouvelle année d’actions pour 2026.


Rédigé par le Vendredi 28 Novembre 2025

L’ACTIF termine une saison 2025 rythmée par deux tournées de workshops - Image d'illustration : ACTIF
L’ACTIF termine une saison 2025 rythmée par deux tournées de workshops - Image d'illustration : ACTIF
TAP Air Portugal
L’ACTIF, l'association des commerciaux du tourisme de Paris et de l'Île-de-France, vient de clôturer une année 2025 particulièrement "active", au cours de laquelle plus de 250 agents de voyages ont participé à ses workshops.

Deux sessions ont notamment rythmé la saison, permettant aux équipes commerciales de rencontrer les professionnels dans des formats conviviaux et efficaces.

L’Île-de-France a été largement couverte avec des étapes à Paris XII et XV, Vincennes, Mennecy, Boulogne-Billancourt, L’Isle-Adam et Bailly-Romainvilliers.

L’association a également étendu son périmètre en se rendant à Orléans et Reims, confirmant la volonté de toucher un public toujours plus large.

Ces soirées demeurent un rendez-vous apprécié par les agences, qui peuvent mettre à jour leurs connaissances sur de nombreuses marques en une seule soirée, tout en profitant de l’ambiance détendue qui fait la réputation de l’ACTIF.

Les photos de la dernière session d’automne sont d'ailleurs disponibles sur le site officiel de l'association.

L'ACTIF, une asso fédératrice autour de 44 marques

Autres articles
Au total, 44 marques adhérentes - tour-opérateurs, croisiéristes, chaînes hôtelières, compagnies aériennes et comparateurs - ont été représentées au fil de la saison.

Cet automne, plusieurs marques "pop’up" ont également participé ponctuellement à certains workshops, enrichissant l’offre présentée aux agents.

Grâce à cette mutualisation, les marques peuvent optimiser leurs coûts et proposer des rencontres dans des lieux nouveaux, tandis que les agents bénéficient d’un concentré d’informations en un temps réduit.

Le bureau, composé de Maxime Bot-Kalaydjian (président), Dahbia Smaïl (vice-présidente), Valérie Thery (trésorière) et Antoine Kalaydjian-Bot (communication), donne désormais rendez-vous en 2026 pour un nouveau programme d’actions commerciales.

Lu 164 fois

Tags : actif, ile de france, paris
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Dernière heure

L’ACTIF clôture sa saison 2025 sur une forte mobilisation

Ollandini Voyages dévoile sa brochure 2026

City breaks : les Français de plus en plus adeptes des courts séjours urbains

Trenitalia : Votre voyage en train vers l'Italie depuis la France

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025

Brand News

La neige tombe en Laponie suédoise, il ne manque que vous

La neige tombe en Laponie suédoise, il ne manque que vous
Les premiers frimas de l’hiver sont arrivés accompagnés d’une neige fraîche et abondante. La saison...
Les annonces

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDD 5 mois - ((Ollioules (83))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDD 2 mois - ((Ollioules (83))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MYCOMM - Billettiste H/F - CDI - (Arcueil (94))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !
Distribution

Distribution

L’ACTIF clôture sa saison 2025 sur une forte mobilisation

L’ACTIF clôture sa saison 2025 sur une forte mobilisation
Partez en France

Partez en France

Hiver 2025-2026 : les stations du Sud-Est ouvrent leurs pistes !

Hiver 2025-2026 : les stations du Sud-Est ouvrent leurs pistes !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

A Paris, La Maison du Danemark met à l'honneur le Noël danois

A Paris, La Maison du Danemark met à l'honneur le Noël danois
Production

Production

Ollandini Voyages dévoile sa brochure 2026

Ollandini Voyages dévoile sa brochure 2026
AirMaG

AirMaG

Kuala Lumpur, Lagos, Shanghai, Singapour... Qatar Airways augmente ses vols cet hiver

Kuala Lumpur, Lagos, Shanghai, Singapour... Qatar Airways augmente ses vols cet hiver
Transport

Transport

OUIGO vise 30% du marché de la grande vitesse d'ici à 2030

OUIGO vise 30% du marché de la grande vitesse d'ici à 2030
La Travel Tech

La Travel Tech

Gen4Travel : l’IA agentique au service du tourisme européen

Gen4Travel : l’IA agentique au service du tourisme européen
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Minor Hotels s’implante à Malte avec un premier NH Collection à Sliema

Minor Hotels s’implante à Malte avec un premier NH Collection à Sliema
HotelMaG

Hébergement

L'hôtel DoubleTree by Hilton Paris Boulogne ouvrira en janvier 2026

L'hôtel DoubleTree by Hilton Paris Boulogne ouvrira en janvier 2026
Futuroscopie

Futuroscopie

International : les casinos, entre crise et rebond

International : les casinos, entre crise et rebond
Voyages responsables

Voyages Responsables

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation
CruiseMaG

CruiseMaG

Oceania Cruises veut accélérer sur le marché français

Oceania Cruises veut accélérer sur le marché français
TravelJobs

Emploi & Formation

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias