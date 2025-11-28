L’ACTIF clôture sa saison 2025 sur une forte mobilisation

L’ACTIF termine une saison 2025 rythmée par deux tournées de workshops - Image d'illustration : ACTIF
L’ACTIF, l'association des commerciaux du tourisme de Paris et de l'Île-de-France, vient de clôturer une année 2025 particulièrement "active", au cours de laquelle plus de 250 agents de voyages ont participé à ses workshops.
Deux sessions ont notamment rythmé la saison, permettant aux équipes commerciales de rencontrer les professionnels dans des formats conviviaux et efficaces.
L’Île-de-France a été largement couverte avec des étapes à Paris XII et XV, Vincennes, Mennecy, Boulogne-Billancourt, L’Isle-Adam et Bailly-Romainvilliers.
L’association a également étendu son périmètre en se rendant à Orléans et Reims, confirmant la volonté de toucher un public toujours plus large.
Ces soirées demeurent un rendez-vous apprécié par les agences, qui peuvent mettre à jour leurs connaissances sur de nombreuses marques en une seule soirée, tout en profitant de l’ambiance détendue qui fait la réputation de l’ACTIF.
Les photos de la dernière session d’automne sont d'ailleurs disponibles sur le site officiel de l'association.
L'ACTIF, une asso fédératrice autour de 44 marques
Au total, 44 marques adhérentes - tour-opérateurs, croisiéristes, chaînes hôtelières, compagnies aériennes et comparateurs - ont été représentées au fil de la saison.
Cet automne, plusieurs marques "pop’up" ont également participé ponctuellement à certains workshops, enrichissant l’offre présentée aux agents.
Grâce à cette mutualisation, les marques peuvent optimiser leurs coûts et proposer des rencontres dans des lieux nouveaux, tandis que les agents bénéficient d’un concentré d’informations en un temps réduit.
Le bureau, composé de Maxime Bot-Kalaydjian (président), Dahbia Smaïl (vice-présidente), Valérie Thery (trésorière) et Antoine Kalaydjian-Bot (communication), donne désormais rendez-vous en 2026 pour un nouveau programme d’actions commerciales.
