RIU Hotels & Resorts inaugure un deuxième établissement londonien

Déjà présente à Londres avec le Hotel Riu Plaza London Victoria, inauguré en juillet 2023, RIU Hotels & Resorts poursuit son expansion urbaine en ouvrant un second établissement dans la capitale britannique.
Baptisé Hotel Riu Plaza London The Westminster, ce nouvel hôtel vient étoffer la gamme RIU Plaza. Situé dans le quartier de Westminster, l’hôtel dispose de 464 chambres et bénéficie d’un emplacement particulièrement attractif.
À seulement une minute à pied de la Tamise et du musée Tate Britain, il se trouve également à proximité immédiate de sites emblématiques tels que l’abbaye de Westminster, le Parlement et le célèbre Big Ben. Le palais de Buckingham, le parc St. James’s et le London Eye sont également accessibles à pied.
Le succès rencontré par le Riu Plaza London Victoria a été déterminant dans la décision de la chaîne d’investir davantage à Londres. Les deux établissements ne sont d’ailleurs séparés que par une quinzaine de minutes de marche.
RIU Hotels & Resorts : les services proposés par l'hôtel
Côté services, le Hotel Riu Plaza London The Westminster reprend les standards de la marque sur le segment urbain : petit-déjeuner buffet complet, bar-cafétéria dans le lobby, salles de réunion et salle de sport ouverte 24h/24.
Un positionnement pensé aussi bien pour une clientèle loisirs que pour les voyageurs d’affaires.
Construit à l’origine en 2003, l’immeuble a fait l’objet d’une rénovation complète en 2021, lorsqu’il avait intégré la Curio Collection by Hilton. Racheté par RIU, il rejoint désormais officiellement la gamme RIU Plaza.
Fait plus insolite, la décoration de l’hôtel multiplie les clins d’œil à l’univers de l’espionnage, une référence directe à la proximité des sièges des services de renseignement britanniques MI5 et MI6.
Avec cette ouverture, le Hotel Riu Plaza London The Westminster devient le 13e établissement urbain de la marque, aux côtés de ceux déjà implantés à Panama, Guadalajara, Madrid, Miami, Chicago, San Francisco, New York, Berlin, Dublin, Toronto et Londres.
