Royaume-Uni : le Six Senses London ouvrira début 2026

L’arrivée de Six Senses à Londres se concrétisera début 2026 avec l’ouverture de sa première adresse au Royaume-Uni.
L'établissement prendra place au cœur du grand magasin Whiteley, bâtiment classé Grade II, entièrement réaménagé par Foster + Partners.
Il comptera 109 chambres et suites, dont plusieurs dotées de terrasses privées, ainsi que 14 résidences conçues par AvroKO en collaboration avec EPR Architects.
Six Senses London : un nouveau lieu de vie pour Bayswater
Le Whiteley's Kitchen Bar and Café, deviendra le lieu de restauration principal de l’établissement.
Il proposera une cuisine britannique contemporaine, des pâtisseries artisanales et une offre de bar axée sur des cocktails créatifs.
Les menus s’appuieront sur des produits locaux et des ingrédients de saison.
L’espace, imaginé comme un lieu ouvert sur la vie de quartier, s’inspirera de l’héritage du fondateur William Whiteley.
À lire aussi : Six Senses : 82 solutions pour éliminer le plastique
Un spa d’envergure et l’ouverture du premier Six Senses Place
Le Spa Six Senses s’étendra sur un seul niveau avec 2 300 m² dédiés au mouvement, au repos et à des programmes de longévité.
Il réunira une piscine de 20 mètres au magnésium - une première dans un hôtel londonien - une capsule de flottaison, une chambre de cryothérapie, des studios d’activité physique ainsi qu'un parcours chaleur et eau, qui côtoieront saunas, hammams, bassins de plongée et douches sensorielles.
L’Alchemy Bar et la clinique de longévité compléteront l’offre de soins.
Six Senses London accueillera également Six Senses Place, premier club privé urbain de la marque.
Accessible sur demande, il sera conçu comme un espace destiné aux rencontres et à la communauté, autour d’une programmation axée sur le bien-être et les échanges.
Lire aussi : L’hôtel Indigo London Clerkenwell, un nouveau boutique-hôtel à Londres
