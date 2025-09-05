TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
L’hôtel Indigo London Clerkenwell, un nouveau boutique-hôtel à Londres

143 chambres aménagées comme des studios d’architecte


Situé au cœur du quartier historique et créatif de Clerkenwell, à Londres, l’Hotel Indigo London Clerkenwell a ouvert ses portes le 6 août 2025. Inspiré par l’héritage artisanal et architectural du secteur, l’établissement combine design singulier, expériences culinaires et situation idéale pour séduire voyageurs d’affaires et de loisirs.


Rédigé par le Lundi 8 Septembre 2025

Situé au cœur du quartier historique et créatif de Clerkenwell, à Londres, l’Hotel Indigo London Clerkenwell a ouvert ses portes le 6 août 2025 - Depositphotos @Photocreo
Situé au cœur du quartier historique et créatif de Clerkenwell, à Londres, l'Hotel Indigo London Clerkenwell a ouvert ses portes le 6 août 2025 - Depositphotos @Photocreo
Le 6 août 2025, IHG Hotels & Resorts a inauguré l’Hotel Indigo London Clerkenwell, au cœur de l’un des quartiers les plus créatifs de la capitale britannique.

Situé au 2 Clerkenwell Road, à proximité immédiate de la station Farringdon, l’établissement illustre la philosophie de la marque Hotel Indigo : proposer des adresses uniques, inspirées de l’histoire et du caractère de leur environnement.

Clerkenwell, connu pour son héritage en horlogerie, orfèvrerie et architecture, sert de fil conducteur au design intérieur.

Les 143 chambres ont été aménagées comme des studios d’architecte, avec des têtes de lit évoquant des rouleaux de plans, des bureaux rappelant les tapis de découpe et des références à l’horlogerie, jusque dans la signalétique des chambres en forme d’horloge.

Toutes sont équipées de produits Urban Apothecary et d’espaces de travail flexibles.

Hôtel Indigo London Clerkenwell, entre design et héritage local

L’offre culinaire s’articule autour de trois espaces : Wilderness Kitchen, dédié à une cuisine méditerranéenne végétarienne à base de produits britanniques de saison, Sabini Bar, proposant cocktails signature, cafés de spécialité et vins et Hat and Feathers, un pub victorien classé Grade II, où sont servis plats traditionnels et bières locales et internationales.

L’hôtel dispose également de deux salles de réunion pouvant accueillir jusqu’à 60 personnes et propose la privatisation du pub pour des événements d’envergure.

"Nous avons voulu créer un lieu chaleureux et fidèle à l’esprit créatif du quartier", explique Keith Davies, propriétaire de l’hôtel.

James Olivier, directeur général, ajoute : "Nous souhaitons offrir à nos hôtes une immersion dans les histoires et la culture de Clerkenwell, à travers le design comme la gastronomie."

Pet-friendly grâce à son forfait "Pet Getaway", l’établissement bénéficie d’une situation stratégique, avec un accès direct aux aéroports de Heathrow et Gatwick via la ligne Elizabeth et le réseau Thameslink.

Les tarifs débutent à par tir de 290€ la nuit, avec un crédit de 45€ offert pour toute réservation effectuée sur le site officiel.

Lire aussi : IHG Hotels & Resorts franchit le cap du million de chambres dans le monde


Tags : ihg, londres
