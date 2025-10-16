GreenGo lance son application mobile !

GreenGo facilite les escapades locales avec une nouvelle application mobile - Depositphotos @perig76
GreenGo, acteur engagé du tourisme local, enrichit son offre avec une application mobile qui ambitionne de faciliter la planification de séjours nature en France.
L’objectif est de permettre aux voyageurs de trouver une destination, un mode de transport et un hébergement en quelques minutes seulement, tout en favorisant un tourisme plus responsable.
À travers cette application, GreenGo s’adresse à une génération de voyageurs en quête de simplicité et d’authenticité.
L’utilisateur saisit son point de départ, son temps de trajet et ses envies du moment, cabane dans les bois, week-end bien-être ou escapade romantique, pour accéder immédiatement à une sélection de séjours accessibles en voiture, en train ou à vélo.
L’entreprise met en avant un gain de temps significatif : alors que l’organisation d’un week-end nécessite en moyenne plus de 300 minutes de recherche et la consultation de 140 pages web, la nouvelle interface de GreenGo regroupe en un seul outil l’inspiration, la logistique et la réservation.
GreenGo : une application au service d’un tourisme plus vertueux
Ce lancement confirme le positionnement de GreenGo sur le segment du tourisme durable et de proximité, dans un contexte où les courts séjours en France connaissent un regain d’intérêt.
L’application valorise des hébergements écoresponsables et des expériences locales (visites de fermes, ateliers artisanaux, initiations à l’apiculture, etc.), contribuant à une meilleure visibilité des acteurs indépendants face aux grandes chaînes hôtelières.
"Dispersion des offres, manque de visibilité des acteurs locaux et recherches chronophages : autant d’obstacles à une forme de tourisme pourtant très demandée. Avec cette application, nous mettons la pause nature dans la poche de chacun", explique Guillaume Jouffre, co-fondateur de GreenGo.
L’application a été conçue pour offrir une expérience utilisateur fluide et intuitive : fiches hébergement détaillées, carte interactive intégrant les temps de trajet, messagerie intégrée entre voyageurs et hôtes…
Toutes les étapes, de l’inspiration à la réservation, sont centralisées dans une seule interface.
