GreenGo lance son application mobile !

Dispersion des offres, manque de visibilité des acteurs locaux et recherches chronophages : autant d’obstacles à une forme de tourisme pourtant très demandée. Avec cette application, nous mettons la pause nature dans la poche de chacun

Ce lancement confirme le positionnement de GreenGo sur le segment du tourisme durable et de proximité, dans un contexte où les courts séjours en France connaissent un regain d’intérêt.L’application valorise deset des expériences locales (visites de fermes, ateliers artisanaux, initiations à l’apiculture, etc.), contribuant à une meilleure visibilité des acteurs indépendants face aux grandes chaînes hôtelières.", explique Guillaume Jouffre , co-fondateur de GreenGo.L’application a été conçue pour offrir une: fiches hébergement détaillées, carte interactive intégrant les temps de trajet, messagerie intégrée entre voyageurs et hôtes…Toutes les étapes, de l’inspiration à la réservation, sontdans une seule interface.