TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo Voyages Responsables  
Recherche avancée

GreenGo lance son application mobile !

Une application pour simplifier l’organisation de séjours nature en France


GreenGo lance son application mobile. En quelques minutes, les voyageurs peuvent désormais trouver une destination, un moyen de transport et un hébergement écoresponsable.


Rédigé par le Lundi 20 Octobre 2025

GreenGo facilite les escapades locales avec une nouvelle application mobile - Depositphotos @perig76
GreenGo facilite les escapades locales avec une nouvelle application mobile - Depositphotos @perig76
Assurever
GreenGo, acteur engagé du tourisme local, enrichit son offre avec une application mobile qui ambitionne de faciliter la planification de séjours nature en France.

L’objectif est de permettre aux voyageurs de trouver une destination, un mode de transport et un hébergement en quelques minutes seulement, tout en favorisant un tourisme plus responsable.

À travers cette application, GreenGo s’adresse à une génération de voyageurs en quête de simplicité et d’authenticité.

L’utilisateur saisit son point de départ, son temps de trajet et ses envies du moment, cabane dans les bois, week-end bien-être ou escapade romantique, pour accéder immédiatement à une sélection de séjours accessibles en voiture, en train ou à vélo.

L’entreprise met en avant un gain de temps significatif : alors que l’organisation d’un week-end nécessite en moyenne plus de 300 minutes de recherche et la consultation de 140 pages web, la nouvelle interface de GreenGo regroupe en un seul outil l’inspiration, la logistique et la réservation.

GreenGo : une application au service d’un tourisme plus vertueux

Autres articles
Ce lancement confirme le positionnement de GreenGo sur le segment du tourisme durable et de proximité, dans un contexte où les courts séjours en France connaissent un regain d’intérêt.

L’application valorise des hébergements écoresponsables et des expériences locales (visites de fermes, ateliers artisanaux, initiations à l’apiculture, etc.), contribuant à une meilleure visibilité des acteurs indépendants face aux grandes chaînes hôtelières.

"Dispersion des offres, manque de visibilité des acteurs locaux et recherches chronophages : autant d’obstacles à une forme de tourisme pourtant très demandée. Avec cette application, nous mettons la pause nature dans la poche de chacun", explique Guillaume Jouffre, co-fondateur de GreenGo.

L’application a été conçue pour offrir une expérience utilisateur fluide et intuitive : fiches hébergement détaillées, carte interactive intégrant les temps de trajet, messagerie intégrée entre voyageurs et hôtes…

Toutes les étapes, de l’inspiration à la réservation, sont centralisées dans une seule interface.


Lu 140 fois

Tags : application mobile, greengo
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Climats du Monde
Dernière heure

GreenGo lance son application mobile !

GUILLAUME LINTON

Le Panoramique des Dômes reprend du service

PATA Awards 2025 : les lauréats sont...

Prêt-à-Partir : que deviennent les agences Univairmer ?

Brand News

Tour Partner Group est rejoint par Vision of Scandinavia (V.O.S) et renforce sa présence en Europe du Nord

Tour Partner Group est rejoint par Vision of Scandinavia (V.O.S) et renforce sa présence en Europe du Nord
Tour Partner Group, l’un des principaux réceptifs européens, a le plaisir d’annoncer que Vision of...
Les annonces

CROISIEUROPE - Acheteur/Négociateur expérimenté H/F - CDD - (Strasbourg (67))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DISCOVER THE WORLD - Attaché(e) commercial(e) Région Ile de France - CDI
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MONDE AUTHENTIQUE - Créateur de safaris en Afrique expérimenté H/F - CDI - (Paris 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme
Distribution

Distribution

Prêt-à-Partir : que deviennent les agences Univairmer ?

Prêt-à-Partir : que deviennent les agences Univairmer ?
Partez en France

Partez en France

Le Panoramique des Dômes reprend du service

Le Panoramique des Dômes reprend du service
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Le Mondial du Rhum revient à Paris du 11 au 13 février 2026

Le Mondial du Rhum revient à Paris du 11 au 13 février 2026
Production

Production

Club Med : un nouveau lieutenant d'Henri Giscard d'Estaing quitte le navire

Club Med : un nouveau lieutenant d'Henri Giscard d'Estaing quitte le navire
AirMaG

AirMaG

PATA Awards 2025 : les lauréats sont...

PATA Awards 2025 : les lauréats sont...
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Air Caraïbes se dote d'un assistant virtuel baptisé Camille

Air Caraïbes se dote d'un assistant virtuel baptisé Camille
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Hyatt débarque en Zambie avec le Hyatt Regency Lusaka The Pamodzi

Hyatt débarque en Zambie avec le Hyatt Regency Lusaka The Pamodzi
HotelMaG

Hébergement

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier
Futuroscopie

Futuroscopie

Tourisme de luxe : du bling-bling à la sobriété [ABO]

Tourisme de luxe : du bling-bling à la sobriété [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo lance son application mobile !

GreenGo lance son application mobile !
CruiseMaG

CruiseMaG

CFC Croisières met le cap sur les Caraïbes

CFC Croisières met le cap sur les Caraïbes
TravelJobs

Emploi & Formation

La Selectour Academy embarque avec sa nouvelle promo d’alternants (Vidéo)

La Selectour Academy embarque avec sa nouvelle promo d’alternants (Vidéo)
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias