Tanzanie : des "perturbations majeures" attendues prochainement

" Des appels à manifester le 9 décembre (jour de l’indépendance du Tanganyika) pourraient causer des perturbations majeures en Tanzanie, notamment des contrôles accrus des forces de l’ordre, des coupures - partielles ou totales - d’internet, des difficultés d’approvisionnement (nourriture, eau, carburant) pendant plusieurs jours et de possibles couvre-feux, " a expliqué le Quai d'Orsay.



La situation est encore incertaine.



Le gouvernement français demande aux ressortissants de faire preuve de vigilance.



Il est conseillé d'éviter les rassemblements, mais aussi les déplacements de nuit et de se tenir au courant de l'actualité ainsi que des consignes des autorités locales.



Ce n'est pas tout, car il se pourrait que des vols soient supprimés ou retardés. Les forces de sécurité pourraient alors accroître leurs contrôles aux abords de l'aéroport et sur les axes sensibles.



Il est conseillé aux personnes qui doivent se rendre en Tanzanie dans les prochains jours de " s’assurer auprès de leur compagnie aérienne ou de leur tour-opérateur que le vol est confirmé. "



Les voyageurs doivent s'inscrire sur le Fil Ariane et peuvent contacter l'ambassade de France et le consulat en cas d'urgence au +255784210396.