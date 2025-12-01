Tanzanie : des "perturbations majeures" attendues prochainement

Des perturbations sont attendues à partir du 5 décembre en Tanzanie - Depositphotos @storyteller2k20
La Tanzanie est passée de destination phare de l'industrie touristique française à une source d'inquiétude quasi quotidienne.
Après les avions sur liste noire et les taxes, voici que le pays plonge dans une crise politique qui n'en finit plus.
Après les émeutes survenues suite aux élections générales considérées comme frauduleuses par une partie de la population, le régime s'est considérablement durci et a réprimé lourdement la contestation.
La première étape a été de couper les réseaux sociaux et internet, afin d’invisibiliser les opposants et les manifestations.
Malgré tout, le principal parti d’opposition affirme qu’environ 700 personnes ont été tuées et plus d'un millier blessées.
Et si Samia Suluhu Hassan, la présidente du pays, a conservé son pouvoir par la force, des manifestations sont de nouveau prévues le 9 décembre 2025, dans le cadre de la fête de l'Indépendance de la Tanzanie.
C'est en prévision de ce mouvement social que France Diplomatie met en garde les voyageurs français qui se rendront sur place à cette période, mais aussi les jours précédents et suivants.
Tanzanie : des troubles majeurs attendus dès le 5 décembre
"Des appels à manifester le 9 décembre (jour de l’indépendance du Tanganyika) pourraient causer des perturbations majeures en Tanzanie, notamment des contrôles accrus des forces de l’ordre, des coupures - partielles ou totales - d’internet, des difficultés d’approvisionnement (nourriture, eau, carburant) pendant plusieurs jours et de possibles couvre-feux," a expliqué le Quai d'Orsay.
La situation est encore incertaine.
Le gouvernement français demande aux ressortissants de faire preuve de vigilance.
Il est conseillé d'éviter les rassemblements, mais aussi les déplacements de nuit et de se tenir au courant de l'actualité ainsi que des consignes des autorités locales.
Ce n'est pas tout, car il se pourrait que des vols soient supprimés ou retardés. Les forces de sécurité pourraient alors accroître leurs contrôles aux abords de l'aéroport et sur les axes sensibles.
Il est conseillé aux personnes qui doivent se rendre en Tanzanie dans les prochains jours de "s’assurer auprès de leur compagnie aérienne ou de leur tour-opérateur que le vol est confirmé."
Les voyageurs doivent s'inscrire sur le Fil Ariane et peuvent contacter l'ambassade de France et le consulat en cas d'urgence au +255784210396.
Tanzanie : les étrangers font l'objet d'une surveillance accrue
De plus, l'ambassade des États-Unis en Tanzanie informe ses ressortissants que les protestations pourraient débuter dès le 5 décembre.
Elle affirme aussi que "suite aux récents troubles, les ressortissants étrangers font l'objet d'une surveillance accrue de la part des autorités de sécurité locales, et les forces de sécurité fouillent leurs appareils électroniques à la recherche de preuves de liens avec les troubles ou de contenus politiquement sensibles.
La police a rappelé au public qu'en vertu de la loi tanzanienne, le partage d'images ou de vidéos susceptibles de semer la panique constitue une infraction pénale."
En tout, 641 personnes ont été inculpées pour "trahison", un crime passible de la peine de mort, du fait de leur participation aux manifestations. Fin novembre, plus d'une centaine de jeunes ont été libérés.
Ces libérations ne sont pas un geste d'apaisement du pouvoir, puisque dans le même temps, plusieurs "activistes, influenceurs ou membres de groupes sur la plateforme de discussion WhatsApp ont été arrêtés pour incitation à la violence, et de nouvelles manifestations sont prévues le 9 décembre 2025," explique RFI.
Les autorités se sont toujours refusé à communiquer tout bilan humain.
