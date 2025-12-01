TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Tanzanie : des "perturbations majeures" attendues prochainement

Des perturbations sont attendues à partir du 5 décembre en Tanzanie


Les tensions restent palpables, du moins sur la scène politique en Tanzanie. Alors que les appels à manifester, lancés par l'opposition au pouvoir en place, sont maintenus pour le 9 décembre 2025, Samia Suluhu Hassan, la présidente du pays, a ordonné qu’il n’y ait pas de célébrations de l'indépendance. France Diplomatie appelle les Français à faire preuve de vigilance, alors que des vols pourraient être annulés.



Rédigé par le Mardi 2 Décembre 2025

Des perturbations sont attendues à partir du 5 décembre en Tanzanie - Depositphotos @storyteller2k20
Des perturbations sont attendues à partir du 5 décembre en Tanzanie - Depositphotos @storyteller2k20
Assurever
La Tanzanie est passée de destination phare de l'industrie touristique française à une source d'inquiétude quasi quotidienne.

Après les avions sur liste noire et les taxes, voici que le pays plonge dans une crise politique qui n'en finit plus.

Après les émeutes survenues suite aux élections générales considérées comme frauduleuses par une partie de la population, le régime s'est considérablement durci et a réprimé lourdement la contestation.

La première étape a été de couper les réseaux sociaux et internet, afin d’invisibiliser les opposants et les manifestations.

Malgré tout, le principal parti d’opposition affirme qu’environ 700 personnes ont été tuées et plus d'un millier blessées.

Et si Samia Suluhu Hassan, la présidente du pays, a conservé son pouvoir par la force, des manifestations sont de nouveau prévues le 9 décembre 2025, dans le cadre de la fête de l'Indépendance de la Tanzanie.

C'est en prévision de ce mouvement social que France Diplomatie met en garde les voyageurs français qui se rendront sur place à cette période, mais aussi les jours précédents et suivants.

Tanzanie : des troubles majeurs attendus dès le 5 décembre

Autres articles
"Des appels à manifester le 9 décembre (jour de l’indépendance du Tanganyika) pourraient causer des perturbations majeures en Tanzanie, notamment des contrôles accrus des forces de l’ordre, des coupures - partielles ou totales - d’internet, des difficultés d’approvisionnement (nourriture, eau, carburant) pendant plusieurs jours et de possibles couvre-feux," a expliqué le Quai d'Orsay.

La situation est encore incertaine.

Le gouvernement français demande aux ressortissants de faire preuve de vigilance.

Il est conseillé d'éviter les rassemblements, mais aussi les déplacements de nuit et de se tenir au courant de l'actualité ainsi que des consignes des autorités locales.

Ce n'est pas tout, car il se pourrait que des vols soient supprimés ou retardés. Les forces de sécurité pourraient alors accroître leurs contrôles aux abords de l'aéroport et sur les axes sensibles.

Il est conseillé aux personnes qui doivent se rendre en Tanzanie dans les prochains jours de "s’assurer auprès de leur compagnie aérienne ou de leur tour-opérateur que le vol est confirmé."

Les voyageurs doivent s'inscrire sur le Fil Ariane et peuvent contacter l'ambassade de France et le consulat en cas d'urgence au +255784210396.

Tanzanie : les étrangers font l'objet d'une surveillance accrue

De plus, l'ambassade des États-Unis en Tanzanie informe ses ressortissants que les protestations pourraient débuter dès le 5 décembre.

Elle affirme aussi que "suite aux récents troubles, les ressortissants étrangers font l'objet d'une surveillance accrue de la part des autorités de sécurité locales, et les forces de sécurité fouillent leurs appareils électroniques à la recherche de preuves de liens avec les troubles ou de contenus politiquement sensibles.

La police a rappelé au public qu'en vertu de la loi tanzanienne, le partage d'images ou de vidéos susceptibles de semer la panique constitue une infraction pénale."

En tout, 641 personnes ont été inculpées pour "trahison", un crime passible de la peine de mort, du fait de leur participation aux manifestations. Fin novembre, plus d'une centaine de jeunes ont été libérés.

Ces libérations ne sont pas un geste d'apaisement du pouvoir, puisque dans le même temps, plusieurs "activistes, influenceurs ou membres de groupes sur la plateforme de discussion WhatsApp ont été arrêtés pour incitation à la violence, et de nouvelles manifestations sont prévues le 9 décembre 2025," explique RFI.

Les autorités se sont toujours refusé à communiquer tout bilan humain.

Lu 188 fois

Tags : tanzanie
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News DestiMaG

La Géorgie : un pays de contrastes où culture, paysages et saveurs se rencontrent

La Géorgie : un pays de contrastes où culture, paysages et saveurs se rencontrent
Située au carrefour de l’Europe et de l’Asie, entre les montagnes du Caucase et la mer Noire, la...
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

"Winter at Tantora" : AlUla lance son grand festival d’hiver, une opportunité pour les voyagistes français

"Winter at Tantora" : AlUla lance son grand festival d’hiver, une opportunité pour les voyagistes français
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Tanzanie : des "perturbations majeures" attendues prochainement

Zimbabwe : Victoria Falls Safari Collection veut séduire les Français

La Fondation MSC et UNICEF lancent un programme éducatif

Premiumisation, Cameroun, Europe... Les chantiers de Pascal de Izaguirre

Turquoise TO fête vingt ans d’indépendance affirmée

Brand News

AERTiCKET : la rencontre de l’innovation technologique et de l’expertise

AERTiCKET : la rencontre de l’innovation technologique et de l’expertise
Entre innovation, performance opérationnelle et accompagnement sur-mesure, AERTiCKET confirme sa...
Vidéo à la une
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Que faire l'hiver à Kobe, Fukuoka et Mie

Que faire l'hiver à Kobe, Fukuoka et Mie

Programme Spécialistes Visit Qatar : formez-vous et remportez une carte cadeau

Programme Spécialistes Visit Qatar : formez-vous et remportez une carte cadeau
AirMaG

AirMaG

Airbus A320 : moins de 100 appareils encore immobilisés

Airbus A320 : moins de 100 appareils encore immobilisés
CruiseMaG

CruiseMaG

La Fondation MSC et UNICEF lancent un programme éducatif

La Fondation MSC et UNICEF lancent un programme éducatif
Distribution

Distribution

Fiscalité, emplois, durabilité… Comment le Medef veut faire avancer le tourisme

Fiscalité, emplois, durabilité… Comment le Medef veut faire avancer le tourisme
Futuroscopie

Futuroscopie

International : les casinos, entre crise et rebond

International : les casinos, entre crise et rebond
HotelMaG

Hébergement

L'hôtel DoubleTree by Hilton Paris Boulogne ouvrira en janvier 2026

L'hôtel DoubleTree by Hilton Paris Boulogne ouvrira en janvier 2026
La Travel Tech

La Travel Tech

Gen4Travel : l’IA agentique au service du tourisme européen

Gen4Travel : l’IA agentique au service du tourisme européen
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Zimbabwe : Victoria Falls Safari Collection veut séduire les Français

Zimbabwe : Victoria Falls Safari Collection veut séduire les Français
Partez en France

Partez en France

Route du Rhum 2026 : le compte à rebours est lancé !

Route du Rhum 2026 : le compte à rebours est lancé !
Production

Production

TUI France célèbre la sortie de Zootopie 2 avec un dispositif multicanal

TUI France célèbre la sortie de Zootopie 2 avec un dispositif multicanal
Transport

Transport

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
Voyages responsables

Voyages Responsables

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation
TravelJobs

Emploi & Formation

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias