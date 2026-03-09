Accor nomme Laurent Choain Global Chief People & Culture Officer

Accor annonce la nomination de Laurent Choain au poste de Global Chief People & Culture Officer à compter du 1er avril 2026. Il intègre le Comité de Direction du groupe et siègera également au Management Board ainsi qu’au Comité exécutif de la division Premium, Milieu de gamme & Economie.
Laurent Choain dispose de plus de 30 ans d’expérience dans le développement du capital humain, la culture organisationnelle et la formation des cadres. Il a notamment exercé au sein de Forvis Mazars, du Groupe Caisse d’Épargne (aujourd’hui BPCE) et de Kempinski Hotels & Resorts.
Une expérience dans les ressources humaines et le management
Dans ses nouvelles fonctions, Laurent Choain interviendra sur la stratégie talents du groupe, avec un travail portant notamment sur l’évolution de la culture « Heartist », l’attraction de professionnels qualifiés et le développement des collaborateurs à l’échelle mondiale.
Parallèlement à son parcours professionnel, il siège dans plusieurs instances liées au management et à l’enseignement, dont les conseils d’administration de l’EFMD, de la Bologna Business School, de la Peter Drucker Society of Europe et du Festival de Ramatuelle.
Laurent Choain est titulaire d’un doctorat en sciences de gestion de l’Université Paris Panthéon Assas ainsi que de masters de Paris Panthéon Sorbonne et de Neoma Business School.
