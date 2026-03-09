Accor nomme Laurent Choain Global Chief People & Culture Officer

1er avril 2026. Il intègre le Comité de Direction du groupe et siègera également au Management Board ainsi qu’au Comité exécutif de la division Premium, Milieu de gamme & Economie.



Laurent Choain dispose de plus de 30 ans d’expérience dans le développement du capital humain, la culture organisationnelle et la formation des cadres. Il a notamment exercé au sein de Forvis Mazars, du Groupe Caisse d’Épargne (aujourd’hui BPCE) et de Kempinski Hotels & Resorts. Accor annonce la nomination de Laurent Choain au poste de Global Chief People & Culture Officer à compter du. Il intègre le Comité de Direction du groupe et siègera également au Management Board ainsi qu’au Comité exécutif de la division Premium, Milieu de gamme & Economie.dispose de plus dedans le développement du capital humain, la culture organisationnelle et la formation des cadres. Il a notamment exercé au sein de(aujourd’hui BPCE) et de