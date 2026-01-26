Après Booking et Expedia : Accor s’invite sur ChatGPT

Le groupe Accor a officialisé le lancement de son application ALL Accor sur ChatGPT.
Exepdia et Booking avaient déjà franchi le pas.
C'est au tour d'un groupe français de déployer cette technologie. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de ChatGPT d’organiser leur voyage de bout en bout de manière conversationnelle.
En saisissant leurs dates et destinations, les voyageurs accèdent en temps réel aux disponibilités du parc hôtelier (plus de 5 700 établissements) ; aux tarifs grand public et aux tarifs préférentiels réservés aux membres du programme ALL ainsi qu'aux détails techniques (équipements, types de chambres, localisation).
Exepdia et Booking avaient déjà franchi le pas.
C'est au tour d'un groupe français de déployer cette technologie. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de ChatGPT d’organiser leur voyage de bout en bout de manière conversationnelle.
En saisissant leurs dates et destinations, les voyageurs accèdent en temps réel aux disponibilités du parc hôtelier (plus de 5 700 établissements) ; aux tarifs grand public et aux tarifs préférentiels réservés aux membres du programme ALL ainsi qu'aux détails techniques (équipements, types de chambres, localisation).
L'application ALL Accor dans Chat GPT est déjà déployée dans plus de 20 langues
Autres articles
-
Accor nomme Leire Leoz Directrice générale franchise
-
Novotel se réinvente : 600 hôtels en route vers la "Longévité"
-
MGallery Collection débarque sur l’île d’Oléron
-
Accor : une vingtaine de nouveaux hôtels en France au 2e semestre 2025
-
Accor : Karelle Lamouche nommée CEO pour l’Europe et l’Afrique du Nord
Si la phase de recherche s'effectue sur l'interface d'OpenAI, pour la transaction l'utilisateur sera redirigé vers l'interface sécurisée de Accor pour finaliser sa réservation.
L'application est déjà déployée dans plus de 20 langues.
« L’intégration de l’application ALL Accor à ChatGPT marque un tournant pour le Groupe, lequel transforme en profondeur la manière dont les clients interagissent avec nos marques », explique Alix Boulnois, Directrice générale Commercial, Digital & Tech de Accor. « Ce lancement renforce significativement l’offre proposée par ALL Accor et consolide notre leadership sur le marché. »
Pour accéder à l'application ALL Accor, l'internaute doit se rendre dans l'onglet Applications dans les paramètres de Chat GPT. Il doit ensuitre rechercher l'application et s'y connecter.
L'application est déjà déployée dans plus de 20 langues.
« L’intégration de l’application ALL Accor à ChatGPT marque un tournant pour le Groupe, lequel transforme en profondeur la manière dont les clients interagissent avec nos marques », explique Alix Boulnois, Directrice générale Commercial, Digital & Tech de Accor. « Ce lancement renforce significativement l’offre proposée par ALL Accor et consolide notre leadership sur le marché. »
Pour accéder à l'application ALL Accor, l'internaute doit se rendre dans l'onglet Applications dans les paramètres de Chat GPT. Il doit ensuitre rechercher l'application et s'y connecter.