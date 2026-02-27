Circuit au Maroc annulé, séjour de substitution dégradé : quid de l'indemnisation pour l'agence ? [ABO]

Le cas de la semaine en partenariat avec la Médiation Tourisme & Voyage

Privés de leur circuit 4* au Maroc après l’annulation de leur vol Paris–Marrakech, des voyageurs ont accepté un séjour de substitution en Tunisie, de catégorie inférieure. Malgré ce séjour de compensation, les clients ont demandé une indemnité financière. Voici ce que la Médiation tourisme et voyage (MTV) a recommandé pour ce type de litige.

Rédigé par Céline Eymery le Vendredi 13 Mars 2026 à 07:26

