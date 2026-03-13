Quant à la vie privée et aux espaces de vie, les membres d'équipage, y compris les femmes, partagent généralement des cabines avec des colocataires du même sexe.



Des caméras sont présentes dans les espaces publics pour des raisons de sécurité.



Malgré ces politiques, des difficultés peuvent encore exister en matière de mise en œuvre et de signalement, ce qui rend nécessaire un contrôle rigoureux et parfois même indépendant (audits).



Enfin, que fait-on, en 2026, quand un homme (sur papier, dans la liste des membres d’équipage) se considère comme femme ? De quel membre d’équipage doit-il (pardon, elle) partager la cabine ?



Je l’ai vécu à bord, cette situation. C’est délicat. Lorsqu’il y a des cabines single disponibles - ce qui est rarement le cas - alors la situation est vite réglée, mais c’est injuste pour les autres membres d’équipage ! Toutes et tous souhaitent une cabine seul(e) !



Je vous dis, c’est compliqué. La majorité des compagnies vont aller droit au but : « Tu es un homme (sur papier), donc tu partages ta cabine avec un homme ou des hommes. Point. Le reste, je ne veux pas le savoir ».



Un navire étant un hôtel flottant qui comprend tous les services d’un hôtel ou d’un resort à terre, les possibilités d'y faire carrière sont immenses. Si vous (ou quelqu’un que vous connaissez) souhaitez travailler à bord, alors allez-y, l’expérience est inoubliable !



En 2026, les femmes ont la voie ouverte à tant de nouvelles choses, à tant de nouveaux postes... C'est le moment !



Et si cela ne vous plait pas, vous avez toujours la possibilité de terminer votre contrat et de ne pas revenir (attention, si vous démissionnez avant la fin de votre contrat, le billet d’avion retour est à votre charge !).



Alors, Mesdames, bienvenue(s) à bord !