Cet article sera particulier. Car ce n’est jamais facile pour un homme de parler des femmes, de la place des femmes.
C’est délicat et il me faut prendre des pincettes ! Mais je vais rester spontané et direct, car c'est mon style (sourires).
Les femmes n'ont pas toujours été bien vues à bord d'un navire…
Au XVIIIe siècle, une légende maritime voulait que les femmes à bord portaient malheur, provoquant de dangereuses tempêtes et distrayant l'équipage.
Bien qu'elles fussent souvent interdites en raison de ces superstitions et de la crainte de défier les dieux de la mer (provoquant ainsi des conditions météorologiques difficiles), les femmes servaient parfois en se déguisant en homme pour travailler sur les navires, comme la célèbre Anne Jane Thornton.
Paradoxalement, une femme nue sur un navire était considérée comme un signe de chance, souvent représentée par des figures de proue. En effet, on croyait que les figures de proue féminines à poitrine nue calmaient la mer et protégeaient le navire.
Un cas réel et actuel : le voilier cinq mâts voiles carrées SPV Royal Clipper en possède une. Ce buste féminin dénudé est celui de Marie Krafft, la fille de Mickael Krafft, à l’origine de la compagnie Star Clippers, basée à Monaco.
Distraction et dangers
Les marins craignaient aussi que les femmes ne provoquent de la jalousie et des disputes parmi l'équipage, mettant ainsi le navire en danger.
A ce sujet, j’ai connu une patronne de compagnie de croisières qui ne souhaitait pas de femmes à bord ou vraiment le minimum (et « pas trop jolies »), justement car la compagnie avait eu trop de soucis avec les membres d’équipage (bagarres et donc débarquement de deux membres d’équipage).
A l'inverse, j’ai connu un PDG qui voulait des jeunes femmes (réceptionnistes, danseuses, etc.) à bord de ses navires « pour ses officiers ». Certes, il ne le disait pas ouvertement, mais bon...
Aujourd'hui, lorsque je participe en tant que maître de cérémonie à des séminaires de la compagnie française CMA-CGM, basée à Marseille, je note l’évolution du personnel féminin à bord de leurs nombreux navires.
Cette augmentation du nombre de femmes est fortement voulue, désirée, et ce, depuis de nombreuses années, par son PDG Rodolphe Saadé. Le projet "She Sails" de la compagnie CMA-CGM, lancé par Tanya Saadé Zeenny et appuyé par l’excellente Christine Cabau Woehrel est un exemple et un succès mondial.
She Sails attire de plus en plus de femmes dans les métiers de la mer.
Pour l'anecdote, j’ai aimé la remarque d’un Officier féminin qui commentait lors d’un échange : « Lorsque j’arrive à bord d'un navire cargo, je demande au personnel masculin qui s’approcherait trop de moi de penser que je suis leur sœur. Et de me traiter comme telle ». J’ai trouvé ce message très clair. Et tout homme le comprendra.
Quelques données intéressantes
- Seulement 2% du personnel mondial maritime est féminin ;
- Un salaire à bord d’un navire (quel que soit le navire ou la compagnie) est en fonction de la position (du poste), et non en fonction du sexe et encore moins de la nationalité. Il existe, dans certains pays, des agences qui s’occupent de recruter, former et placer les marins (Indonésie, Philippines, Inde, etc.). Un peu comme il existe des agences, sur la Riviera méditerranéenne française, spécialisées pour placer du personnel dans les yachts de luxe ;
- Les pays comptant le plus de personnel féminin à bord, dans le monde maritime en général, sont le Maroc, l’Inde, la France, l’Espagne, le Brésil, la Pologne…
Des politiques internes complètes pour les femmes
Du côté des compagnies de croisière (et dans le monde maritime en général) des politiques internes complètes ont récemment été mises en place pour les employées, axées sur la sécurité, la conduite professionnelle et l'égalité.
Parmi les mesures, la lutte contre le harcèlement et la sécurité : les compagnies appliquent des codes de conduite stricts pour prévenir le harcèlement, garantissant la sécurité grâce à leurs services RH et à des procédures de signalement.
Egalement, en matière de maternité, la plupart des compagnies de croisière ont des politiques qui interdisent aux membres d'équipage enceintes de travailler au-delà d'un certain mois (souvent autour de 5-6 mois) pour des raisons de sécurité.
Ces politiques visent aussi à garantir l'égalité en matière d'emploi et de rémunération et, de plus en plus, à fournir des équipements tels que des articles d'hygiène et des services de santé confidentiels.
De nombreuses possibilités de carrières
Quant à la vie privée et aux espaces de vie, les membres d'équipage, y compris les femmes, partagent généralement des cabines avec des colocataires du même sexe.
Des caméras sont présentes dans les espaces publics pour des raisons de sécurité.
Malgré ces politiques, des difficultés peuvent encore exister en matière de mise en œuvre et de signalement, ce qui rend nécessaire un contrôle rigoureux et parfois même indépendant (audits).
Enfin, que fait-on, en 2026, quand un homme (sur papier, dans la liste des membres d’équipage) se considère comme femme ? De quel membre d’équipage doit-il (pardon, elle) partager la cabine ?
Je l’ai vécu à bord, cette situation. C’est délicat. Lorsqu’il y a des cabines single disponibles - ce qui est rarement le cas - alors la situation est vite réglée, mais c’est injuste pour les autres membres d’équipage ! Toutes et tous souhaitent une cabine seul(e) !
Je vous dis, c’est compliqué. La majorité des compagnies vont aller droit au but : « Tu es un homme (sur papier), donc tu partages ta cabine avec un homme ou des hommes. Point. Le reste, je ne veux pas le savoir ».
Un navire étant un hôtel flottant qui comprend tous les services d’un hôtel ou d’un resort à terre, les possibilités d'y faire carrière sont immenses. Si vous (ou quelqu’un que vous connaissez) souhaitez travailler à bord, alors allez-y, l’expérience est inoubliable !
En 2026, les femmes ont la voie ouverte à tant de nouvelles choses, à tant de nouveaux postes... C'est le moment !
Et si cela ne vous plait pas, vous avez toujours la possibilité de terminer votre contrat et de ne pas revenir (attention, si vous démissionnez avant la fin de votre contrat, le billet d’avion retour est à votre charge !).
Alors, Mesdames, bienvenue(s) à bord !
Frédéric Jansen - Photo Studio Digital PhotoShop
Frédéric Jansen est un consultant d'origine belge et avant d’avoir récemment officié à terre pendant 7 ans comme Global Brand Ambassador pour une compagnie française, il a été directeur de croisière durant 20 ans pour 9 compagnies de croisières, à bord de 20 navires différents.
Organisateur et accompagnateur de voyages extrêmes pour une clientèle haut de gamme, il a voyagé dans le monde entier avec une passion pour les langues, les rencontres avec les populations et les cultures locales.
Il est sur le point de publier son premier ouvrage « Journal de Bord d’un Directeur de Croisière » (en deux versions, française et anglaise), où il retrace ses anecdotes de voyage les plus incroyables.
Il a également participé récemment à plusieurs émissions : Héros avec Faustine Bollaert (RTL) ; Legend avec Guillaume Pley (YouTube) et NRJ Belgique avec Mike.
