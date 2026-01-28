Quelles compagnies pour les voyages en couple ?



- Pour le romantisme traditionnel : Princess Cruises (l'ambiance "Love Boat = La Croisière s’amuse") pour les couples plus âgés.



- Pour le luxe moderne et la gastronomie : Ponant Explorations (n’oubliez pas son petit trois-mâts emblématique de max. 32 pax Le Ponant, seul navire Relais & Châteaux), Celebrity Cruises, Azamara, Holland America Line, Regent Seven Seas. Et bien évidemment le nouveau venu, The Ritz-Carlton Yacht Collection, à découvrir.



- Pour les gourmets, pensez à Ponant Explorations pour sa French Touch (certains navires sont en partenariat avec Ducasse Conseil). Holland America a assez bonne réputation, dans un contexte plus nord-américain.



- Pour les amateurs de voile : Star Clippers avec moins de 200 passagers et son ambiance décontractée, proche des éléments de la mer, de la nature. Le charme de naviguer à la voile (ce sont, avec les voiliers de Sea Cloud Cruises, les seules croisières avec de "vrais" voiliers traditionnels). Des escales intimes en Méditerranée et aux Caraïbes.



- Pour les jeunes adultes et les amateurs de tendances : Virgin Voyages, réservé aux adultes, couples jeunes, ambiance animée, plus dynamique. Ils se concentrent sur des expériences réservées aux adultes avec des soirées à thème, des soins spa et une vie nocturne animée.



- Viking Ocean Cruises pour le côté culturel (enrichissant, mais attention tout est en anglais), public d’adultes en recherche de tranquillité, bateaux plus petits.



- Pour l'aventure et les sensations fortes : Royal Caribbean (idéal pour les couples actifs, de par les activités proposées à bord). Vous y allez plus pour le navire que pour les destinations.



- Enfin, Carnival, dont les navires Costa, idéal pour les couples qui veulent s'amuser à petit prix. Excellent rapport qualité-prix.

MSC est, quant à lui et à mon avis, une gamme au-dessus, et j’entends beaucoup d’éloges sur leur Yacht Club. Explora Journeys prend une belle part de marché et augmente sa réputation.