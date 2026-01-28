Croisière en couple : le choix idéal est celui qui équilibre la destination, la taille du navire avec l'ambiance à bord, la restauration et les activités. Et bien évidemment le prix - DepositPhotos.com, michaeljung
Nous sommes déjà fin janvier… que le temps passe vite !
"Hier", c’était Noël et "demain" ce sera déjà le Carnaval… et la Saint Valentin. Mais au-delà de cette fête de Cupidon, voyons les belles croisières à faire en couple, celles où le côté romantique est bien ou plus présent que sur une croisière "normale". Ciblons, donc.
A vos arcs et à vos flèches, chers agents de voyages ! Soyons le Éros de la mythologie grecque, qui tire des flèches pour provoquer l'amour… et ciblons vos ventes !
Le choix idéal est celui qui équilibre la destination, la taille du navire avec l'ambiance à bord, la restauration et les activités. Et bien évidemment le prix.
Mais avant toute chose, je me dois de vous parler de ces expériences vécues, avec des couples qui faisaient une croisière pour la première fois.
Très souvent, l’un des deux (ou les deux) avait une appréhension, une certaine peur, pour le mal de mer (voir encadré en bas d'article). Car si c’est pour aller roucouler à bord d’un navire et être malade, ce n’est pas très romantique, vous en conviendrez.
Le choix du voyage peut donc être décisif à ce niveau-là aussi. Rassurez-les. Parlez des stabilisateurs actifs, qui fonctionnent comme des nageoires d’un dauphin et qui s’adaptent aux mouvements de la mer, ces stabilisateurs sont très efficaces !
Le temps (la pluie, le soleil, le vent…), on ne gère pas en tant qu’agent de voyages, mais des destinations où l’on sait que les mers sont, en général, plus calmes, ça, oui. Je sens que vous allez être preneurs de ces infos !
"Hier", c’était Noël et "demain" ce sera déjà le Carnaval… et la Saint Valentin. Mais au-delà de cette fête de Cupidon, voyons les belles croisières à faire en couple, celles où le côté romantique est bien ou plus présent que sur une croisière "normale". Ciblons, donc.
A vos arcs et à vos flèches, chers agents de voyages ! Soyons le Éros de la mythologie grecque, qui tire des flèches pour provoquer l'amour… et ciblons vos ventes !
Le choix idéal est celui qui équilibre la destination, la taille du navire avec l'ambiance à bord, la restauration et les activités. Et bien évidemment le prix.
Mais avant toute chose, je me dois de vous parler de ces expériences vécues, avec des couples qui faisaient une croisière pour la première fois.
Très souvent, l’un des deux (ou les deux) avait une appréhension, une certaine peur, pour le mal de mer (voir encadré en bas d'article). Car si c’est pour aller roucouler à bord d’un navire et être malade, ce n’est pas très romantique, vous en conviendrez.
Le choix du voyage peut donc être décisif à ce niveau-là aussi. Rassurez-les. Parlez des stabilisateurs actifs, qui fonctionnent comme des nageoires d’un dauphin et qui s’adaptent aux mouvements de la mer, ces stabilisateurs sont très efficaces !
Le temps (la pluie, le soleil, le vent…), on ne gère pas en tant qu’agent de voyages, mais des destinations où l’on sait que les mers sont, en général, plus calmes, ça, oui. Je sens que vous allez être preneurs de ces infos !
Quelles destinations pour une croisière en couple ?
Les Caraïbes
Bien sûr, les Caraïbes font partie des meilleures destinations : soleil, plages, belles excursions, plongée libre (snorkeling), plongée bouteille, îles privées pour les plus gros paquebots (enfin quand je dis "privées", il y a quand même des milliers de passagers qui y débarquent).
Ces îles sont idéales pour les couples en quête d'eaux turquoise, de plages de sable blanc et d'escapades d'île en île, avec des options de détente ou d'aventure. J’ai un petit faible pour Les Saintes (Guadeloupe). St Barth reste unique en son genre, avec la visite sur la belle tombe où repose Johnny.
La Polynésie française
Luxe, isolement, bungalow sur pilotis en pré-croisière, charme exotique (difficile à expliquer avec des mots) de la Polynésie française, qui offre des paysages époustouflants et des expériences culturelles uniques.
Combiner quelques nuits à terre sur Moorea, Tahaa, Huahine, Bora Bora ou la belle Raiatea (l’île sacrée, considérée comme le berceau des dieux et qui abrite de nombreux trésors archéologiques) avant d’embarquer à Papeete me parait une très belle expérience, complète. Ainsi, on récupère du décalage horaire avant sa croisière. Et on est sûr d’avoir ses bagages...
Le Paul Gauguin et le charme de cette destination, certes lointaine, cochent toutes les cases du romantisme. A bord, à chaque croisière, la célébration de l’Amour avec les Gauguins et Gauguines devant Bora Bora s'effectue lord d'une cérémonie avec le traditionnel enveloppement du "ti fai fai", marquant l'identité et l'amour. Ce drap de lit, cette création complexe, cousue à la main, symbolise la fertilité et l'engagement lorsqu'il enveloppe les mariés. Les photos par le photographe du bord permettent d'immortaliser ces moments, avec en arrière-plan les monts Otemanu et Pahia de Bora Bora. Je sais, vous vous imaginez déjà la scène… et avec votre amoureu-x/-se, encore mieux !
Petit détail croustillant : à bord du Paul Gauguin, vous trouverez des miroirs bien placés dans la plupart des cabines à lit double. Vous souriez ? Moi aussi.
Enfin, en parlant d’expérience, je pense ici à une ancienne collègue, Jessica, qui a ouvert un nouveau concept sur le tourisme à terre à Tahiti : www.manaventura-tahiti.com. Je vous invite à aller découvrir son site et regarder ses vidéos. Je pense que de plus en plus de clients recherchent cela. C’est un fait que, ces 25 dernières années, des dizaines d’hôtels et resorts réputés (le Club Med et tant d’autres) ont fermé leurs portes sur les îles phares de la Polynésie française. Donc, l’heure est peut-être à l’ouverture de ces "nouveaux concepts".
La Méditerranée
Histoire, culture, gastronomie, villes emblématiques, itinéraires variés, plusieurs pays en une seule croisière, la romance européenne... Vous le savez bien, il ne faut parfois pas aller bien loin pour voir des choses magnifiques, à quelques heures de chez soi. La Méditerranée est historique et charmante. Et romantique !
J’ai un faible en particulier pour les îles grecques, la côte amalfitaine (Italie), l’Adriatique et la Corse. La Côte d'Azur est recherchée par les Nord-Américains, mais les compagnies nord-américaines et leurs gros navires ont parfois des difficultés à trouver un port, plus à l’Est de Marseille, qui veuille bien les accepter. Mais n’entrons pas dans ce sujet…
Envoyez vos clients explorer les îles grecques (Santorin, Mykonos… mais pas que !), la côte amalfitaine italienne (Positano, Capri, Amalfi, Ravello…) ou la Côte d'Azur (Nice, Cannes...), Monaco et également la petite escale de Portofino en Italie pour leurs vues emblématiques, leurs villes historiques et leurs restaurants de classe mondiale. Autre petit bijou, l’escale de Hydra, en Grèce, mais chuuuuuuuut…
Sans oublier Venise, en Italie, évidemment romantique avec sa promenade en gondole, son architecture historique, son atmosphère vraiment passionnée.
Mais aussi Dubrovnik et autres escales en Croatie (Korcula, Hvar, Rovinj…). Ce pays offre un magnifique cadre adriatique avec une mer cristalline, de charmantes vieilles villes et des restaurants en bord de mer. "La Méditerranée comme elle était autrefois", disait son slogan touristique.
Citons également Kotor au Monténégro, l’oubliée, alors que c’est un vrai bijou. La navigation dans les Bouches de Kotor laisse beaucoup de passagers, et surtout européens … bouche bée.
L’Adriatique est aussi plus calme que la Méditerranée. Comme le disait un commandant : "la Méditerranée, c’est comme un chat qui est tout doux et qui ronronne, mais qui peut sortir ses griffes !". Selon ce même commandant, le Golfe du Lion doit son nom aux vents qui parfois sifflent et rugissent… comme un lion !
Dans un autre registre, l’Alaska
Nature, glaciers, faune sauvage… Une option plus aventureuse avec ses paysages spectaculaires qui séduiront les couples en quête de détente, de nature et d'immersion culturelle.
Et n’oublions pas les croisières d'expéditions (tropicales ou polaires) pour les couples plus aventureux, sportifs, et qui ont soif de sensations fortes et de souvenirs marquants. Cela ne bouge pas au Svalbard (Spitzberg) par exemple (mers calmes).
Bien sûr, les Caraïbes font partie des meilleures destinations : soleil, plages, belles excursions, plongée libre (snorkeling), plongée bouteille, îles privées pour les plus gros paquebots (enfin quand je dis "privées", il y a quand même des milliers de passagers qui y débarquent).
Ces îles sont idéales pour les couples en quête d'eaux turquoise, de plages de sable blanc et d'escapades d'île en île, avec des options de détente ou d'aventure. J’ai un petit faible pour Les Saintes (Guadeloupe). St Barth reste unique en son genre, avec la visite sur la belle tombe où repose Johnny.
La Polynésie française
Luxe, isolement, bungalow sur pilotis en pré-croisière, charme exotique (difficile à expliquer avec des mots) de la Polynésie française, qui offre des paysages époustouflants et des expériences culturelles uniques.
Combiner quelques nuits à terre sur Moorea, Tahaa, Huahine, Bora Bora ou la belle Raiatea (l’île sacrée, considérée comme le berceau des dieux et qui abrite de nombreux trésors archéologiques) avant d’embarquer à Papeete me parait une très belle expérience, complète. Ainsi, on récupère du décalage horaire avant sa croisière. Et on est sûr d’avoir ses bagages...
Le Paul Gauguin et le charme de cette destination, certes lointaine, cochent toutes les cases du romantisme. A bord, à chaque croisière, la célébration de l’Amour avec les Gauguins et Gauguines devant Bora Bora s'effectue lord d'une cérémonie avec le traditionnel enveloppement du "ti fai fai", marquant l'identité et l'amour. Ce drap de lit, cette création complexe, cousue à la main, symbolise la fertilité et l'engagement lorsqu'il enveloppe les mariés. Les photos par le photographe du bord permettent d'immortaliser ces moments, avec en arrière-plan les monts Otemanu et Pahia de Bora Bora. Je sais, vous vous imaginez déjà la scène… et avec votre amoureu-x/-se, encore mieux !
Petit détail croustillant : à bord du Paul Gauguin, vous trouverez des miroirs bien placés dans la plupart des cabines à lit double. Vous souriez ? Moi aussi.
Enfin, en parlant d’expérience, je pense ici à une ancienne collègue, Jessica, qui a ouvert un nouveau concept sur le tourisme à terre à Tahiti : www.manaventura-tahiti.com. Je vous invite à aller découvrir son site et regarder ses vidéos. Je pense que de plus en plus de clients recherchent cela. C’est un fait que, ces 25 dernières années, des dizaines d’hôtels et resorts réputés (le Club Med et tant d’autres) ont fermé leurs portes sur les îles phares de la Polynésie française. Donc, l’heure est peut-être à l’ouverture de ces "nouveaux concepts".
La Méditerranée
Histoire, culture, gastronomie, villes emblématiques, itinéraires variés, plusieurs pays en une seule croisière, la romance européenne... Vous le savez bien, il ne faut parfois pas aller bien loin pour voir des choses magnifiques, à quelques heures de chez soi. La Méditerranée est historique et charmante. Et romantique !
J’ai un faible en particulier pour les îles grecques, la côte amalfitaine (Italie), l’Adriatique et la Corse. La Côte d'Azur est recherchée par les Nord-Américains, mais les compagnies nord-américaines et leurs gros navires ont parfois des difficultés à trouver un port, plus à l’Est de Marseille, qui veuille bien les accepter. Mais n’entrons pas dans ce sujet…
Envoyez vos clients explorer les îles grecques (Santorin, Mykonos… mais pas que !), la côte amalfitaine italienne (Positano, Capri, Amalfi, Ravello…) ou la Côte d'Azur (Nice, Cannes...), Monaco et également la petite escale de Portofino en Italie pour leurs vues emblématiques, leurs villes historiques et leurs restaurants de classe mondiale. Autre petit bijou, l’escale de Hydra, en Grèce, mais chuuuuuuuut…
Sans oublier Venise, en Italie, évidemment romantique avec sa promenade en gondole, son architecture historique, son atmosphère vraiment passionnée.
Mais aussi Dubrovnik et autres escales en Croatie (Korcula, Hvar, Rovinj…). Ce pays offre un magnifique cadre adriatique avec une mer cristalline, de charmantes vieilles villes et des restaurants en bord de mer. "La Méditerranée comme elle était autrefois", disait son slogan touristique.
Citons également Kotor au Monténégro, l’oubliée, alors que c’est un vrai bijou. La navigation dans les Bouches de Kotor laisse beaucoup de passagers, et surtout européens … bouche bée.
L’Adriatique est aussi plus calme que la Méditerranée. Comme le disait un commandant : "la Méditerranée, c’est comme un chat qui est tout doux et qui ronronne, mais qui peut sortir ses griffes !". Selon ce même commandant, le Golfe du Lion doit son nom aux vents qui parfois sifflent et rugissent… comme un lion !
Dans un autre registre, l’Alaska
Nature, glaciers, faune sauvage… Une option plus aventureuse avec ses paysages spectaculaires qui séduiront les couples en quête de détente, de nature et d'immersion culturelle.
Et n’oublions pas les croisières d'expéditions (tropicales ou polaires) pour les couples plus aventureux, sportifs, et qui ont soif de sensations fortes et de souvenirs marquants. Cela ne bouge pas au Svalbard (Spitzberg) par exemple (mers calmes).
Les compagnies de croisière pour les voyages en couple
Avant de vous parler des compagnies à recommander pour les voyages en couple, voici quelques questions/suggestions à soumettre à vos clients :
- la taille du navire : les petits navires offrent plus d'intimité (Seabourn, Ponant Explorations, Star Clippers, Viking), tandis que les plus grands proposent davantage d'activités (Royal Caribbean, Carnival) ;
- l’ambiance : préfèrent-ils une ambiance animée, calme/élégante ou réservée aux adultes, c’est-à-dire sans enfants à bord ?
- la taille du navire : les petits navires offrent plus d'intimité (Seabourn, Ponant Explorations, Star Clippers, Viking), tandis que les plus grands proposent davantage d'activités (Royal Caribbean, Carnival) ;
- l’ambiance : préfèrent-ils une ambiance animée, calme/élégante ou réservée aux adultes, c’est-à-dire sans enfants à bord ?
Quelles compagnies pour les voyages en couple ?
- Pour le romantisme traditionnel : Princess Cruises (l'ambiance "Love Boat = La Croisière s’amuse") pour les couples plus âgés.
- Pour le luxe moderne et la gastronomie : Ponant Explorations (n’oubliez pas son petit trois-mâts emblématique de max. 32 pax Le Ponant, seul navire Relais & Châteaux), Celebrity Cruises, Azamara, Holland America Line, Regent Seven Seas. Et bien évidemment le nouveau venu, The Ritz-Carlton Yacht Collection, à découvrir.
- Pour les gourmets, pensez à Ponant Explorations pour sa French Touch (certains navires sont en partenariat avec Ducasse Conseil). Holland America a assez bonne réputation, dans un contexte plus nord-américain.
- Pour les amateurs de voile : Star Clippers avec moins de 200 passagers et son ambiance décontractée, proche des éléments de la mer, de la nature. Le charme de naviguer à la voile (ce sont, avec les voiliers de Sea Cloud Cruises, les seules croisières avec de "vrais" voiliers traditionnels). Des escales intimes en Méditerranée et aux Caraïbes.
- Pour les jeunes adultes et les amateurs de tendances : Virgin Voyages, réservé aux adultes, couples jeunes, ambiance animée, plus dynamique. Ils se concentrent sur des expériences réservées aux adultes avec des soirées à thème, des soins spa et une vie nocturne animée.
- Viking Ocean Cruises pour le côté culturel (enrichissant, mais attention tout est en anglais), public d’adultes en recherche de tranquillité, bateaux plus petits.
- Pour l'aventure et les sensations fortes : Royal Caribbean (idéal pour les couples actifs, de par les activités proposées à bord). Vous y allez plus pour le navire que pour les destinations.
- Enfin, Carnival, dont les navires Costa, idéal pour les couples qui veulent s'amuser à petit prix. Excellent rapport qualité-prix.
MSC est, quant à lui et à mon avis, une gamme au-dessus, et j’entends beaucoup d’éloges sur leur Yacht Club. Explora Journeys prend une belle part de marché et augmente sa réputation.
- Pour le romantisme traditionnel : Princess Cruises (l'ambiance "Love Boat = La Croisière s’amuse") pour les couples plus âgés.
- Pour le luxe moderne et la gastronomie : Ponant Explorations (n’oubliez pas son petit trois-mâts emblématique de max. 32 pax Le Ponant, seul navire Relais & Châteaux), Celebrity Cruises, Azamara, Holland America Line, Regent Seven Seas. Et bien évidemment le nouveau venu, The Ritz-Carlton Yacht Collection, à découvrir.
- Pour les gourmets, pensez à Ponant Explorations pour sa French Touch (certains navires sont en partenariat avec Ducasse Conseil). Holland America a assez bonne réputation, dans un contexte plus nord-américain.
- Pour les amateurs de voile : Star Clippers avec moins de 200 passagers et son ambiance décontractée, proche des éléments de la mer, de la nature. Le charme de naviguer à la voile (ce sont, avec les voiliers de Sea Cloud Cruises, les seules croisières avec de "vrais" voiliers traditionnels). Des escales intimes en Méditerranée et aux Caraïbes.
- Pour les jeunes adultes et les amateurs de tendances : Virgin Voyages, réservé aux adultes, couples jeunes, ambiance animée, plus dynamique. Ils se concentrent sur des expériences réservées aux adultes avec des soirées à thème, des soins spa et une vie nocturne animée.
- Viking Ocean Cruises pour le côté culturel (enrichissant, mais attention tout est en anglais), public d’adultes en recherche de tranquillité, bateaux plus petits.
- Pour l'aventure et les sensations fortes : Royal Caribbean (idéal pour les couples actifs, de par les activités proposées à bord). Vous y allez plus pour le navire que pour les destinations.
- Enfin, Carnival, dont les navires Costa, idéal pour les couples qui veulent s'amuser à petit prix. Excellent rapport qualité-prix.
MSC est, quant à lui et à mon avis, une gamme au-dessus, et j’entends beaucoup d’éloges sur leur Yacht Club. Explora Journeys prend une belle part de marché et augmente sa réputation.
En version X Small : le catamaran
Le catamaran est idéal à deux : il offre une vraie intimité, avec un petit nombre de cabines, une ambiance conviviale et un équipage qui est toujours là pour les clients, tout en sachant se faire discret.
En catamaran et, pas trop loin, il y a la Corse : romantique, facilement accessible, avec des mouillages iconiques, la nature et de très beaux villages. L’île de Beauté porte bien son nom.
L’autre destination idéale en catamaran pour les couples, ce sont les Seychelles, destination "honeymooners", avec lagons, rochers granitiques, îles sublimes…et moins loin que la Polynésie.
Cocorico ! J’aime et j’ai toujours aimé, pour l’avoir fait pendant tant d’années, promouvoir les croisières et les compagnies qui sont françaises (vous allez me contredire ?). Donc, oui pour une croisière en couple avec Catlante, pionnier et leader en France de la croisière cabine en catamaran.
En catamaran et, pas trop loin, il y a la Corse : romantique, facilement accessible, avec des mouillages iconiques, la nature et de très beaux villages. L’île de Beauté porte bien son nom.
L’autre destination idéale en catamaran pour les couples, ce sont les Seychelles, destination "honeymooners", avec lagons, rochers granitiques, îles sublimes…et moins loin que la Polynésie.
Cocorico ! J’aime et j’ai toujours aimé, pour l’avoir fait pendant tant d’années, promouvoir les croisières et les compagnies qui sont françaises (vous allez me contredire ?). Donc, oui pour une croisière en couple avec Catlante, pionnier et leader en France de la croisière cabine en catamaran.
Quels plus proposer à vos clients afin de marquer le coup ?
- une bouteille de Champagne (de vrai Champagne) à l’arrivée, en cabine, avec un petit mot de votre part ;
- une corbeille de fruits frais (préciser que vous souhaitez des fruits en rapport avec la destination…) ;
- un renouvellement des vœux de mariage à bord avec le Commandant (payant pour certaines compagnies). Les couples LGTB+ sont les bienvenu(e)s, je souhaite le préciser ;
- la location d’une Vespa ou un scooter sur la côte Amalfitaine ou dans les petites iles grecques… C’est magique, mais s'il faut mentionner qu’il y a encore trop d’accidents de touristes qui louent ces Vespa ou autres ccooters ;
- une cérémonie de mariage (non légal) à terre en Polynésie française (Moorea ou Bora Bora), selon les traditions polynésiennes sur un Marae (temple), texte en tahitien, danses, fleurs… juste magique ! Mieux vaut bien se renseigner avant le départ. J’ai surpris ma compagne de l’époque et nous nous sommes "mariés" en 2007 sur l’île de Moorea, donc je peux vous dire que c’est très marquant et inoubliable comme expérience.
- une corbeille de fruits frais (préciser que vous souhaitez des fruits en rapport avec la destination…) ;
- un renouvellement des vœux de mariage à bord avec le Commandant (payant pour certaines compagnies). Les couples LGTB+ sont les bienvenu(e)s, je souhaite le préciser ;
- la location d’une Vespa ou un scooter sur la côte Amalfitaine ou dans les petites iles grecques… C’est magique, mais s'il faut mentionner qu’il y a encore trop d’accidents de touristes qui louent ces Vespa ou autres ccooters ;
- une cérémonie de mariage (non légal) à terre en Polynésie française (Moorea ou Bora Bora), selon les traditions polynésiennes sur un Marae (temple), texte en tahitien, danses, fleurs… juste magique ! Mieux vaut bien se renseigner avant le départ. J’ai surpris ma compagne de l’époque et nous nous sommes "mariés" en 2007 sur l’île de Moorea, donc je peux vous dire que c’est très marquant et inoubliable comme expérience.
"Je ne veux pas que le bateau bouge" : que conseiller à vos clients ?
Autres articles
-
Croisières : toutes les clés pour convaincre les clients !
-
Passagère oubliée sur une île : la sécurité des croisières remise en cause ? [ABO]
-
Croisières polaires : Arctique ou Antarctique, que choisir ? [ABO]
-
Les 5 croisières à faire une fois dans sa vie [ABO]
-
Agents de voyages : que conseiller à vos clients avant une croisière ? [ABO]
Ce n’est pas le bateau qui bouge, c’est la mer qui bouge !
Selon mes expériences et statistiques, je vous conseille :
- l’Adriatique : parfois on peut sentir le vent croate du nord-est, le "bura", sec et frais, c'est pourquoi il peut faire très froid même par une journée ensoleillée et sans nuages. Si le soleil brille et que vous avez froid, c'est le bura ;
- les Caraïbes où les navires naviguent à l’Ouest des îles, donc - sous le vent (merci Céline et Garou !). En général, on est protégé par les vents venant du Nord-Est ;
- les Seychelles (mais pas en décembre et janvier à cause des pluies) ;
- la Polynésie (mais pas en février et mars à cause de risque de pluie) ;
- la Méditerranée (en gardant en tête l’histoire du chat).
Le choix idéal sera celui des préférences de votre client. Et espérons que cet article vous aura aidé quelque peu…
Bon vent, vive l’Amour, et bonnes ventes !
Lire aussi : Quelle est la meilleure période pour partir en croisière ?
Selon mes expériences et statistiques, je vous conseille :
- l’Adriatique : parfois on peut sentir le vent croate du nord-est, le "bura", sec et frais, c'est pourquoi il peut faire très froid même par une journée ensoleillée et sans nuages. Si le soleil brille et que vous avez froid, c'est le bura ;
- les Caraïbes où les navires naviguent à l’Ouest des îles, donc - sous le vent (merci Céline et Garou !). En général, on est protégé par les vents venant du Nord-Est ;
- les Seychelles (mais pas en décembre et janvier à cause des pluies) ;
- la Polynésie (mais pas en février et mars à cause de risque de pluie) ;
- la Méditerranée (en gardant en tête l’histoire du chat).
Le choix idéal sera celui des préférences de votre client. Et espérons que cet article vous aura aidé quelque peu…
Bon vent, vive l’Amour, et bonnes ventes !
Lire aussi : Quelle est la meilleure période pour partir en croisière ?
Frédéric Jansen - Photo Studio Digital PhotoShop
Frédéric Jansen est un consultant d'origine belge et avant d’avoir récemment officié à terre pendant 7 ans comme Global Brand Ambassador pour une compagnie française, il a été directeur de croisière durant 20 ans pour 9 compagnies de croisières, à bord de 20 navires différents.
Organisateur et accompagnateur de voyages extrêmes pour une clientèle haut de gamme, il a voyagé dans le monde entier avec une passion pour les langues, les rencontres avec les populations et les cultures locales.
Il est sur le point de publier son premier ouvrage « Journal de Bord d’un Directeur de Croisière » (en deux versions, française et anglaise), où il retrace ses anecdotes de voyage les plus incroyables.
Il a également participé récemment à plusieurs émissions : Héros avec Faustine Bollaert (RTL) ; Legend avec Guillaume Pley (YouTube) et NRJ Belgique avec Mike.
Organisateur et accompagnateur de voyages extrêmes pour une clientèle haut de gamme, il a voyagé dans le monde entier avec une passion pour les langues, les rencontres avec les populations et les cultures locales.
Il est sur le point de publier son premier ouvrage « Journal de Bord d’un Directeur de Croisière » (en deux versions, française et anglaise), où il retrace ses anecdotes de voyage les plus incroyables.
Il a également participé récemment à plusieurs émissions : Héros avec Faustine Bollaert (RTL) ; Legend avec Guillaume Pley (YouTube) et NRJ Belgique avec Mike.