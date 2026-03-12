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Vueling mise sur la technologie Edge Shopping de Navitaire

Une technologie pour gérer le trafic de recherche sans surcharger le système


La compagnie aérienne espagnole Vueling adopte une nouvelle solution technologique développée par Navitaire, filiale du groupe Amadeus, afin de mieux gérer les volumes de recherches de billets et améliorer la conversion en réservations.


Rédigé par le Vendredi 13 Mars 2026 à 14:38

Vueling mise sur la technologie Edge Shopping de Navitaire - Depositphotos.com, S.Rojo
Vueling mise sur la technologie Edge Shopping de Navitaire - Depositphotos.com, S.Rojo
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Vueling annonce le déploiement d’Edge Shopping, une solution développée par le fournisseur technologique Navitaire, filiale du groupe Amadeus.

L’objectif est de mieux maîtriser les ratios entre les recherches de vols et les réservations effectives, un indicateur connu dans l’industrie sous le nom de look-to-booked (LTB).

Des ratios LTB élevés correspondent à un grand nombre de recherches de billets sans conversion en achat. Ce phénomène peut entraîner une hausse des coûts informatiques et exercer une pression importante sur les infrastructures technologiques des compagnies aériennes.

Pour y remédier, Edge Shopping s’appuie sur un système de cache distribué entre les données d’inventaire, les horaires et les tarifs. Cette architecture permet de réduire le nombre de transactions dans les bases de données et d’optimiser la gestion du trafic de recherche.

Selon Javier Alvarez, directeur IT de Vueling, cette solution permet à la compagnie "d’augmenter les recherches en toute sécurité tout en maintenant la stabilité et la précision opérationnelles".

Il souligne également, dans un communiqué, que l’outil réduit la dépendance aux fournisseurs de données externes et contribue à améliorer l’expérience client.

Une solution conçue pour absorber les pics de demande

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Conçu pour fonctionner avec le système de réservation New Skies, Edge Shopping s’adapte automatiquement à la demande.

Cette capacité d’ajustement vise à réduire la pression sur les systèmes informatiques lors des périodes de forte affluence.

La solution supprime également certaines requêtes excédentaires dans les calculs de recherche, offrant ainsi aux compagnies aériennes davantage de flexibilité pour développer leurs ventes sur différents canaux sans risquer de surcharger leur infrastructure.

En parallèle, Edge Shopping vise à fluidifier les processus de vente en limitant les ajustements manuels lors des pics de trafic. La compagnie peut ainsi augmenter sa capacité tout en maintenant des temps de réponse plus rapides et des performances jugées plus fiables.

Pour Maher Koubaa, directeur général EMEA chez Amadeus, l’adoption de cette technologie constitue "un moyen de transformer un trafic de recherches important en meilleurs résultats commerciaux", tout en maintenant la stabilité du système et en améliorant les taux de conversion sur l’ensemble des canaux de distribution.


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Tags : amadeus, vueling
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