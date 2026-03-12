Vueling mise sur la technologie Edge Shopping de Navitaire

d’augmenter les recherches en toute sécurité tout en maintenant la stabilité et la précision opérationnelles

Vueling annonce le déploiement d’, une solution développée par le fournisseur technologique Navitaire, filiale du groupe Amadeus L’objectif est de mieux, un indicateur connu dans l’industrie sous le nom de(LTB).Descorrespondent à un grand nombre de recherches de billets sans conversion en achat. Ce phénomène peut entraîner uneet exercer une pression importante sur les infrastructures technologiques des compagnies aériennes.Pour y remédier,s’appuie sur un système de cache distribué entre les données d’inventaire, les horaires et les tarifs. Cette architecture permet de réduire le nombre de transactions dans les bases de données et d’optimiser laSelon Javier Alvarez , directeur IT de Vueling, cette solution permet à la compagnie "".Il souligne également, dans un communiqué, que l’outil réduit la dépendance auxet contribue à améliorer l’expérience client.