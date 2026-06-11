Ohmyseason : pourquoi les recrutements saisonniers restent sous tension malgré 400 000 emplois

Le secteur touristique continue de faire face à d'importantes difficultés de recrutement à l'approche de la saison estivale. Si les besoins restent élevés, les candidats ne manquent pourtant pas, et les demandes progressent même par rapport à 2025, assure Laura Krasniqi, cofondatrice de la plateforme spécialisée Ohmyseason.
« Souvent, on entend dire qu'il n'y a plus de candidats ou que plus personne ne veut travailler. Ce n'est pas du tout ce que nous observons », explique-t-elle. Laura rappelle qu'Ohmyseason a enregistré plus de 35 000 candidatures pour 500 offres publiées l'an dernier.
Selon elle, le principal frein reste aujourd'hui le logement. La plateforme constate jusqu'à 30 % de candidatures supplémentaires lorsque l'employeur propose un hébergement.
Dans certaines destinations touristiques où le marché locatif est saturé, les saisonniers privilégient désormais les offres intégrant une solution de logement plutôt que la seule rémunération.
« Souvent, on entend dire qu'il n'y a plus de candidats ou que plus personne ne veut travailler. Ce n'est pas du tout ce que nous observons », explique-t-elle. Laura rappelle qu'Ohmyseason a enregistré plus de 35 000 candidatures pour 500 offres publiées l'an dernier.
Selon elle, le principal frein reste aujourd'hui le logement. La plateforme constate jusqu'à 30 % de candidatures supplémentaires lorsque l'employeur propose un hébergement.
Dans certaines destinations touristiques où le marché locatif est saturé, les saisonniers privilégient désormais les offres intégrant une solution de logement plutôt que la seule rémunération.
La cuisine concentre les plus fortes tensions
Si les recrutements sont là, certains métiers restent particulièrement difficiles à pourvoir. Ohmyseason estime qu'environ 80 % des établissements touristiques rencontrent encore des difficultés pour recruter, avec une situation plus marquée sur les postes en cuisine.
Le manque de profils qualifiés explique en partie ces tensions. Face à cette situation, de nombreux employeurs se tournent vers des candidats plus juniors et misent davantage sur la formation interne.
Pour Laura Krasniqi, les entreprises doivent également veiller à l'adéquation entre les compétences recherchées et les conditions proposées.
Le manque de profils qualifiés explique en partie ces tensions. Face à cette situation, de nombreux employeurs se tournent vers des candidats plus juniors et misent davantage sur la formation interne.
Pour Laura Krasniqi, les entreprises doivent également veiller à l'adéquation entre les compétences recherchées et les conditions proposées.
Les candidats recherchent davantage qu'un emploi
Le salaire n'est plus le seul critère de choix des saisonniers.
Les attentes des travailleurs saisonniers ont fortement évolué ces dernières années. D'après Ohmyseason trois principaux critères de sélection sont aujourd'hui le logement, le salaire et le cadre de travail.
Pour attirer les candidats, de plus en plus d'établissements mettent en place des avantages complémentaires : primes de fin de saison, primes de cooptation, réductions sur les activités locales ou encore dispositifs d'accueil renforcés. Des initiatives autrefois réservées aux grands groupes et qui se développent désormais chez de nombreux indépendants
A lire aussi : Emploi saisonnier été 2025 : ces entreprises du tourisme qui recrutent en masse
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Pour attirer les candidats, de plus en plus d'établissements mettent en place des avantages complémentaires : primes de fin de saison, primes de cooptation, réductions sur les activités locales ou encore dispositifs d'accueil renforcés. Des initiatives autrefois réservées aux grands groupes et qui se développent désormais chez de nombreux indépendants
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