Ohmyseason : pourquoi les recrutements saisonniers restent sous tension malgré 400 000 emplois

Si les recrutements sont là, certains métiers restent particulièrement difficiles à pourvoir. Ohmyseason estime qu'environ 80 % des établissements touristiques rencontrent encore des difficultés pour recruter, avec une situation plus marquée sur les postes en cuisine.



Le manque de profils qualifiés explique en partie ces tensions. Face à cette situation, de nombreux employeurs se tournent vers des candidats plus juniors et misent davantage sur la formation interne.



Pour Laura Krasniqi, les entreprises doivent également veiller à l'adéquation entre les compétences recherchées et les conditions proposées.