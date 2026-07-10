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Reevolt veut transformer les économies d’énergie en pouvoir d’achat pour les vacanciers

Un dispositif pour soutenir les commerces locaux


L’application française Reevolt, qui revendique plus de 50 000 utilisateurs, lance un dispositif destiné aux professionnels du tourisme. Son objectif : encourager les écogestes pendant les vacances en transformant les économies d’énergie réalisées par les voyageurs en cagnotte utilisable auprès de commerces locaux.


Rédigé par le Mardi 21 Juillet 2026 à 16:09

Reevolt veut transformer les économies d’énergie en pouvoir d’achat pour les vacanciers - Depositphotos.com, kowitboyd
Reevolt veut transformer les économies d’énergie en pouvoir d’achat pour les vacanciers - Depositphotos.com, kowitboyd
CroisiEurope
Les habitudes de consommation énergétique ne s’arrêtent pas au domicile.

C’est le constat à l’origine du nouveau dispositif lancé par Reevolt, une application française spécialisée dans les économies du quotidien.

L’entreprise souhaite désormais sensibiliser les vacanciers à leur consommation d’énergie tout au long de leur séjour, en associant transition écologique, pouvoir d’achat et soutien à l’économie locale.

Le dispositif s’adresse notamment aux hôtels, résidences de tourisme, chaînes hôtelières et autres hébergements touristiques.

Grâce au raccordement du compteur Linky du logement à l’application Reevolt, les établissements peuvent suivre la consommation énergétique de leurs clients pendant leur séjour.

À leur arrivée, les vacanciers sont sensibilisés à leurs usages et encouragés à adopter différents écogestes. L’objectif est de faire de la sobriété énergétique une démarche simple et ludique, sans remettre en cause le confort du séjour.

Les économies d’énergie transformées en cagnotte

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Le principe repose sur une incitation financière.

Les économies d’énergie réalisées pendant le séjour sont converties en une cagnotte en euros, utilisable auprès de commerces partenaires situés à proximité du lieu de vacances.

Pour Reevolt, ce mécanisme doit permettre de répondre à plusieurs enjeux. Il encourage les comportements plus responsables dans les hébergements touristiques, tout en offrant un complément de pouvoir d’achat aux voyageurs.

Il contribue également à orienter les dépenses vers les commerces de proximité et à générer davantage de retombées économiques pour les territoires touristiques.

Un dispositif proposé à partir de 49 euros par mois

Pour les professionnels du tourisme, l'initiative doit également permettre de réduire les consommations énergétiques dans un contexte de hausse durable des coûts. En impliquant directement les clients, les établissements peuvent associer réduction de leur consommation et démarche environnementale.

Le dispositif est proposé à partir de 49 euros par mois, sans engagement. Il doit notamment permettre aux hébergeurs de valoriser leurs actions en matière de RSE, tout en proposant une expérience supplémentaire aux voyageurs.

Reevolt met également en avant l'accès à une communauté de plus de 50 000 utilisateurs et la possibilité de proposer des avantages exclusifs aux clients.

Plusieurs établissements, notamment dans le Sud-Ouest, ont déjà rejoint le dispositif.

"Les économies ne s'arrêtent pas aux factures d'énergie. Elles sont partout autour de nous, y compris pendant les vacances. Avec ce nouveau dispositif, nous souhaitons montrer qu'un geste simple peut à la fois réduire les consommations, améliorer le pouvoir d'achat des vacanciers et soutenir les commerces locaux", déclarent Charlène de Cia et Kevin Salla, fondateurs de Reevolt.

L'application entend ainsi transposer pendant les vacances un modèle déjà utilisé au quotidien : faire des économies d'énergie un réflexe tout en leur donnant une traduction concrète pour les consommateurs et les territoires.


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Tags : economie, energie
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