Reevolt veut transformer les économies d’énergie en pouvoir d’achat pour les vacanciers

Pour les professionnels du tourisme, l'initiative doit également permettre de réduire les consommations énergétiques dans un contexte de hausse durable des coûts. En impliquant directement les clients, les établissements peuvent associer réduction de leur consommation et démarche environnementale.



Le dispositif est proposé à partir de 49 euros par mois, sans engagement. Il doit notamment permettre aux hébergeurs de valoriser leurs actions en matière de RSE, tout en proposant une expérience supplémentaire aux voyageurs.



Reevolt met également en avant l'accès à une communauté de plus de 50 000 utilisateurs et la possibilité de proposer des avantages exclusifs aux clients.



Plusieurs établissements, notamment dans le Sud-Ouest, ont déjà rejoint le dispositif.



"Les économies ne s'arrêtent pas aux factures d'énergie. Elles sont partout autour de nous, y compris pendant les vacances. Avec ce nouveau dispositif, nous souhaitons montrer qu'un geste simple peut à la fois réduire les consommations, améliorer le pouvoir d'achat des vacanciers et soutenir les commerces locaux ", déclarent Charlène de Cia et Kevin Salla, fondateurs de Reevolt.



L'application entend ainsi transposer pendant les vacances un modèle déjà utilisé au quotidien : faire des économies d'énergie un réflexe tout en leur donnant une traduction concrète pour les consommateurs et les territoires.