Serge Rigal dirige depuis 2023 l’activité commerciale de Thai Airways International en France, en tant que Deputy Manager Sales. Il y pilote la stratégie de vente, le suivi budgétaire, la négociation avec les réseaux d’agences et grands comptes, ainsi que la représentation de la compagnie auprès des instances aéronautiques et professionnelles françaises, notamment au sein du Board of Airlines Representatives (BAR).



Son parcours dans l’aérien s’étend sur plus de trente ans. Formé aux langues appliquées avec une spécialisation en anglais des affaires et en espagnol, il débute sa carrière comme agent de réservation chez Air Inter puis négociateur groupes chez United Airlines, avant de rejoindre les représentations générales de plusieurs compagnies membres de Star Alliance (Air Canada, Austrian Airlines, Lot Polish Airlines, SAS, Singapore Airlines, Thai Airways) à Toulouse. Il y prend en charge, dès 2001, la direction d’équipes commerciales, puis évolue vers des fonctions de management plus larges, orchestrant plans de vente, suivi de comptes clés et animation de challenges commerciaux.



En 2007, il rejoint Air Madagascar comme représentant commercial pour le voyage d’affaires et l’e-commerce, où il développe le portefeuille clients et contribue à la croissance du marché digital de la compagnie. Il intègre Thai Airways International en 2012, d’abord comme Tour Operator, Corporate & Network Sales Executive, en charge du développement des comptes corporate et des partenariats avec les tour-opérateurs, avant d’accéder à son poste actuel.



Tout au long de sa carrière, Serge Rigal a développé une expertise reconnue en négociation commerciale, en pilotage d’équipes de vente et en analyse de performance réseau, s’appuyant sur une maîtrise des outils de référence du secteur (Revenue Plus, Travelport MIDT, DDS, Amadeus). Il accompagne aujourd’hui Thai Airways dans le renforcement de sa présence sur le marché français.