96% des voyageurs ultra-luxe continuent de passer par un conseiller humain pour organiser leurs séjours, malgré les outils de réservation en ligne - DepositPhotos.com, Milkos
Aux États-Unis, le cabinet Resonance Consultancy suit les comportements des voyageurs aisés depuis 2007, en partenariat avec l'institut Léger.
Selon son étude 2026 Future of Luxury Travel, les 10% de ménages américains les plus riches dépenseront 544 milliards de dollars en voyages de loisirs en 2026, contre un budget moyen par voyage passé de 5 100 à 7 900 dollars entre 2022 et aujourd'hui.
Une étude McKinsey précise qu'un tiers de ce marché provient désormais de clients disposant d'un patrimoine compris entre 100 000 et 1 million de dollars, soit un profil plus proche du cadre supérieur ou du dirigeant de PME que du client ultra-fortuné.
Selon son étude 2026 Future of Luxury Travel, les 10% de ménages américains les plus riches dépenseront 544 milliards de dollars en voyages de loisirs en 2026, contre un budget moyen par voyage passé de 5 100 à 7 900 dollars entre 2022 et aujourd'hui.
Une étude McKinsey précise qu'un tiers de ce marché provient désormais de clients disposant d'un patrimoine compris entre 100 000 et 1 million de dollars, soit un profil plus proche du cadre supérieur ou du dirigeant de PME que du client ultra-fortuné.
La confiance prime sur le prix
Selon une compilation d'études sectorielles 2025-2026 réalisée par ColorWhistle, 96% des voyageurs ultra-luxe continuent de passer par un professionnel pour organiser leurs séjours haut de gamme, malgré la disponibilité croissante d'outils de réservation en ligne.
TravelAge West a interrogé des clients disposant d'un budget minimum de 25 000 dollars sur les raisons de ce choix : 84% estiment qu'un interlocuteur reconnu apporte plus de valeur qu'une recherche Internet prolongée.
Le gain de temps arrive en tête des motivations citées, devant la personnalisation de l'itinéraire et la réduction du stress lié à la planification.
Ces deux études situent le professionnel du voyage comme un filtre contre la charge mentale de la planification, davantage que comme un simple intermédiaire de réservation.
Lire aussi : Agences de voyages : combien investir sur Google Ads pour acquérir un client en 2026 ?
TravelAge West a interrogé des clients disposant d'un budget minimum de 25 000 dollars sur les raisons de ce choix : 84% estiment qu'un interlocuteur reconnu apporte plus de valeur qu'une recherche Internet prolongée.
Le gain de temps arrive en tête des motivations citées, devant la personnalisation de l'itinéraire et la réduction du stress lié à la planification.
Ces deux études situent le professionnel du voyage comme un filtre contre la charge mentale de la planification, davantage que comme un simple intermédiaire de réservation.
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L'intelligence artificielle informe, elle ne décide pas
Une enquête Skift, citée par AltexSoft, indique que 93% des voyageurs font confiance à l'intelligence artificielle pour obtenir de l'information sur une destination.
Seuls 2% accepteraient de lui confier la réservation ou la modification d'un séjour de façon totalement autonome, sans validation humaine.
Cet écart marque une frontière nette entre l'usage de l'intelligence artificielle comme source d'information et son rôle dans la décision finale de réservation.
Lire aussi : Evolutions des recherches Google : ce qu'une agence de voyages doit anticiper pour 2027
Seuls 2% accepteraient de lui confier la réservation ou la modification d'un séjour de façon totalement autonome, sans validation humaine.
Cet écart marque une frontière nette entre l'usage de l'intelligence artificielle comme source d'information et son rôle dans la décision finale de réservation.
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Le Royaume-Uni confirme la tendance
Le réseau Virtuoso, qui a interrogé plus de 2 400 conseillers dans le monde pour son Luxe Report 2026, observe une évolution similaire chez les clientèles britannique et américaine : le luxe se définit moins par le prix affiché que par l'authenticité et la profondeur de la connexion à une destination.
Cette même définition pousse des agences comme Not Just Travel, qui a lancé en juillet 2026 un programme de certification interne pour former ses conseillers sur l'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient, à investir dans la formation plutôt que dans le seul budget média.
Le marché britannique du voyage de luxe, valorisé à 2,81 milliards de dollars en 2025 selon Market Data Forecast, doit une partie de sa croissance à cette exigence de personnalisation.
Cette même définition pousse des agences comme Not Just Travel, qui a lancé en juillet 2026 un programme de certification interne pour former ses conseillers sur l'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient, à investir dans la formation plutôt que dans le seul budget média.
Le marché britannique du voyage de luxe, valorisé à 2,81 milliards de dollars en 2025 selon Market Data Forecast, doit une partie de sa croissance à cette exigence de personnalisation.
Le bouche-à-oreille reste le canal le plus efficace
Une étude de Ruler Analytics portant sur les taux de conversion par canal dans le secteur du voyage situe le parrainage à 9,5%, devant le search organique à 8,5% et l'email à 4,7%.
Sur ce marché, la recommandation personnelle convertit mieux que n'importe quel canal digital payant.
Sur ce marché, la recommandation personnelle convertit mieux que n'importe quel canal digital payant.
Ce que j'en retiens pour la publicité
1. Montrer le conseiller, pas seulement la destination. Une vidéo qui explique le raisonnement derrière un itinéraire informe davantage sur l'expertise qu'une image de plage.
2. Répondre frontalement à la question de l'intelligence artificielle. Les clients font confiance à l'IA pour s'informer, moins pour engager un budget. Expliquer où s'arrête l'utilité d'un outil automatisé répond à une hésitation réelle.
3. Structurer le parrainage plutôt que de le laisser spontané. Le canal le plus performant en conversion n'est pas un canal publicitaire. Un dispositif simple qui invite les anciens clients à recommander l'agence peut en capter une partie, sans le transformer en remise systématique.
4. Publier du contenu qui documente le métier plutôt que le catalogue. Expliquer comment un itinéraire se construit répond à la lassitude exprimée envers les propositions perçues comme génériques.
5. Garder un ton mesuré dans la mise en avant de l'expertise. Ce public associe le luxe à la discrétion et à la compétence démontrée, pas à l'autopromotion.
6. Traiter la publicité comme un point d'entrée vers une conversation, pas comme un point de vente direct. L'objectif d'une campagne dans ce segment est le premier contact avec un interlocuteur jugé compétent. La suite de la décision se joue dans l'échange avec ce conseiller.
2. Répondre frontalement à la question de l'intelligence artificielle. Les clients font confiance à l'IA pour s'informer, moins pour engager un budget. Expliquer où s'arrête l'utilité d'un outil automatisé répond à une hésitation réelle.
3. Structurer le parrainage plutôt que de le laisser spontané. Le canal le plus performant en conversion n'est pas un canal publicitaire. Un dispositif simple qui invite les anciens clients à recommander l'agence peut en capter une partie, sans le transformer en remise systématique.
4. Publier du contenu qui documente le métier plutôt que le catalogue. Expliquer comment un itinéraire se construit répond à la lassitude exprimée envers les propositions perçues comme génériques.
5. Garder un ton mesuré dans la mise en avant de l'expertise. Ce public associe le luxe à la discrétion et à la compétence démontrée, pas à l'autopromotion.
6. Traiter la publicité comme un point d'entrée vers une conversation, pas comme un point de vente direct. L'objectif d'une campagne dans ce segment est le premier contact avec un interlocuteur jugé compétent. La suite de la décision se joue dans l'échange avec ce conseiller.
En résumé
1. Aux États-Unis, les ménages aisés dépensent davantage par voyage, avec un budget moyen passé de 5 100 à 7 900 dollars entre 2022 et 2026, sur un marché estimé à 544 milliards de dollars.
2. 96% des voyageurs ultra-luxe continuent de passer par un conseiller humain pour organiser leurs séjours, malgré les outils de réservation en ligne.
3. Le gain de temps motive ce choix davantage que l'accès à des expériences exclusives, devant la personnalisation de l'itinéraire et la réduction du stress.
4. Les voyageurs font confiance à l'intelligence artificielle pour s'informer (93%), rarement pour réserver seuls sans validation humaine (2%).
5. Au Royaume-Uni, le luxe se définit davantage par l'authenticité et la personnalisation que par le prix affiché, ce qui pousse certaines agences à investir dans la formation de leurs conseillers.
6. Le parrainage reste le canal le plus performant du secteur en conversion, à 9,5%, devant le search et l'email.
2. 96% des voyageurs ultra-luxe continuent de passer par un conseiller humain pour organiser leurs séjours, malgré les outils de réservation en ligne.
3. Le gain de temps motive ce choix davantage que l'accès à des expériences exclusives, devant la personnalisation de l'itinéraire et la réduction du stress.
4. Les voyageurs font confiance à l'intelligence artificielle pour s'informer (93%), rarement pour réserver seuls sans validation humaine (2%).
5. Au Royaume-Uni, le luxe se définit davantage par l'authenticité et la personnalisation que par le prix affiché, ce qui pousse certaines agences à investir dans la formation de leurs conseillers.
6. Le parrainage reste le canal le plus performant du secteur en conversion, à 9,5%, devant le search et l'email.
Sources
- Resonance Consultancy, 2026 Future of Luxury Travel (janvier 2026).
- McKinsey, cité par AltexSoft, Luxury Travel Market (novembre 2025).
- ColorWhistle, Luxury Travel Consumer Statistics (juin 2026).
- TravelAge West, Why Luxury Travelers With $25K+ Budgets Are Turning to Travel Advisors (mai 2025).
- Skift, cité par AltexSoft, Travel Advisors Market (janvier 2026).
- Virtuoso, 2026 Luxe Report (novembre 2025).
- Not Just Travel, communiqué de presse (juillet 2026).
- Market Data Forecast, UK Luxury Travel Market Size & Share Report (juin 2026).
- Ruler Analytics, Travel Marketing Statistics (août 2024).
- OpinionWay pour American Express, Observatoire Lifestyle Trends, 4e édition (avril 2026).
- McKinsey, cité par AltexSoft, Luxury Travel Market (novembre 2025).
- ColorWhistle, Luxury Travel Consumer Statistics (juin 2026).
- TravelAge West, Why Luxury Travelers With $25K+ Budgets Are Turning to Travel Advisors (mai 2025).
- Skift, cité par AltexSoft, Travel Advisors Market (janvier 2026).
- Virtuoso, 2026 Luxe Report (novembre 2025).
- Not Just Travel, communiqué de presse (juillet 2026).
- Market Data Forecast, UK Luxury Travel Market Size & Share Report (juin 2026).
- Ruler Analytics, Travel Marketing Statistics (août 2024).
- OpinionWay pour American Express, Observatoire Lifestyle Trends, 4e édition (avril 2026).
Adrien Houizot est consultant Google Ads spécialisé exclusivement dans le secteur du voyage et du tourisme depuis 8 ans.
Après avoir exercé dans plusieurs agences de marketing digital, il accompagne aujourd'hui des agences de voyages B2C & B2B, des hébergeurs et des prestataires d’activités touristiques.
Il est le fondateur de Monsieur Travel Marketing.
Après avoir exercé dans plusieurs agences de marketing digital, il accompagne aujourd'hui des agences de voyages B2C & B2B, des hébergeurs et des prestataires d’activités touristiques.
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