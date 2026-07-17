1. Montrer le conseiller, pas seulement la destination. Une vidéo qui explique le raisonnement derrière un itinéraire informe davantage sur l'expertise qu'une image de plage.



2. Répondre frontalement à la question de l'intelligence artificielle. Les clients font confiance à l'IA pour s'informer, moins pour engager un budget. Expliquer où s'arrête l'utilité d'un outil automatisé répond à une hésitation réelle.



3. Structurer le parrainage plutôt que de le laisser spontané. Le canal le plus performant en conversion n'est pas un canal publicitaire. Un dispositif simple qui invite les anciens clients à recommander l'agence peut en capter une partie, sans le transformer en remise systématique.



4. Publier du contenu qui documente le métier plutôt que le catalogue. Expliquer comment un itinéraire se construit répond à la lassitude exprimée envers les propositions perçues comme génériques.



5. Garder un ton mesuré dans la mise en avant de l'expertise. Ce public associe le luxe à la discrétion et à la compétence démontrée, pas à l'autopromotion.



6. Traiter la publicité comme un point d'entrée vers une conversation, pas comme un point de vente direct. L'objectif d'une campagne dans ce segment est le premier contact avec un interlocuteur jugé compétent. La suite de la décision se joue dans l'échange avec ce conseiller.